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Происшествия В центре Ярославля нашли бездыханное тело. Что случилось

В центре Ярославля нашли бездыханное тело. Что случилось

Публикуем первые подробности произошедшего

2 295
22 комментария

Бездыханное тело обнаружили в центре Ярославля

Субботним утром 5 октября в центре Ярославля нашли труп. Бездыханное тело обнаружили на улице Угличской в районе дома № 24.

На месте работали следователи и сотрудники реанимации скорой помощи. Судя по опубликованным в соцсетях кадрам, тело погибшего накрыли белой простыней.

По данным следственного управления Следственного комитета по области, смерть была некриминальной.

— Погибший — 70-летний мужчина. Произошла внезапная смерть. Следов криминала нет. Естественная причина смерти, — сообщили 76.RU в пресс-службе СУ СК по Ярославской области.

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Комментарии
22
Гость
1 час
Канечно люди умирают, от того какая пенсия у пожилых не удивительно, ведь власть забирает последние деньги у людей, жить и питаться не на что, от этого умирают люди, а пенсионеры ходят скитаются помойкам Ярославля, это жесть
Гость
2 часа
Смерть одного человека, это трагедия! Смерть нескольких сот тысяч, это статистика?🤔
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