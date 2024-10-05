В центре Ярославля нашли бездыханное тело. Что случилось

Субботним утром 5 октября в центре Ярославля нашли труп. Бездыханное тело обнаружили на улице Угличской в районе дома № 24.
На месте работали следователи и сотрудники реанимации скорой помощи. Судя по опубликованным в соцсетях кадрам, тело погибшего накрыли белой простыней.
По данным следственного управления Следственного комитета по области, смерть была некриминальной.
— Погибший — 70-летний мужчина. Произошла внезапная смерть. Следов криминала нет. Естественная причина смерти, — сообщили 76.RU в пресс-службе СУ СК по Ярославской области.
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