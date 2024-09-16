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Происшествия Нападение на школу в Челябинске Искал друзей в соцсетях и оставил странное послание: что известно о напавшем на одноклассников школьнике в Челябинске

Искал друзей в соцсетях и оставил странное послание: что известно о напавшем на одноклассников школьнике в Челябинске

Подростка проверят на вменяемость

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2 комментария

Нападение на школу произошло утром 16 сентября

В Челябинске подросток напал на одноклассников в филиале школы № 68. Он беспрепятственно прошел с оружием на территорию учебного заведения, несмотря на наличие охраны и металлодетектора. У него были проблемы с общением. Вероятно, он мог ввязаться в опасную игру с убийствами и суицидом.

Школьник ворвался в класс под конец первого урока, начал избивать молотком одноклассников. Ему попытались помешать учитель химии, 57-летняя Нина Шошина, и одноклассник, после чего нападавший убежал. Позднее его обнаружили в туалете, где он пытался покончить с собой.

У подростка, помимо молотка, с собой был нож и пневматический пистолет (по данным СМИ, это оказался муляж), сообщил источник 74.RU в правоохранительных органах. Благо, до стрельбы дело не дошло. Всего в результате нападения пострадали трое детей и учитель. Некоторым потребовалась операция. Учеников и педагога госпитализировали.

Школа, в которой произошло ЧП, является коррекционной. Подросток, который решил напасть на одноклассников, был замкнутым и почти не общался со сверстниками. По данным SHOT, педагоги думали, что у него проблемы дома. Но, когда это не подтвердилось, они рекомендовали показать школьника в том числе психиатру.

Соседи рассказали 74.RU о семье подростка. Они не замечали ничего подозрительного.

— Родители хорошие. Его не знаем. Он всегда с папой гулял. Никогда не выходил мальчишка. Я даже не знала, как его звать. Маму-то с папой мы знаем хорошо, они участвуют [в жизни дома]: если что-то случается, они всегда помогают, звонят везде, — сказали местные жители.

Соседи хорошо отзываются о семье нападавшего

По словам отца нападавшего, его ребенок подвергался буллингу со стороны одноклассников, но конфликт удалось разрешить после встречи с родителями.

Подросток пытался найти друзей в интернете. Он оставлял сообщения в группах «ВКонтакте», прикрепляя свой номер телефона.

Со временем школьник стал более замкнутым, начал одеваться в черную одежду. После нападения его родители узнали, что он был участником новой опасной игры для детей и подростков, которая распространяется через мессенджеры. Отец сообщил оперативникам, что тот увлекался компьютерными играми. Правда, обычно он играл в Minecraft и танчики.

Примерно за час до нападения на странице подростка появился пост, где он говорил, что школа создана для порабощения учеников. Он заявлял о необходимости свободы в обществе.

— В школах внушают, что хорошо, а что плохо, но на самом деле нет хорошего и плохого. И ада нет. Нашей великой нации нужна свобода слова, — написал подросток на своей странице в соцсети.

По словам источника 74.RU, напавший на одноклассников подросток уже попадал в поле зрения силовиков в связи с экстремистскими взглядами.

— Он конченый, считает себя колумбайнером (подросток, интересующийся массовым убийством в американской школе «Колумбайн» (террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ) и другими подобными нападениями, являющийся поклонником тех, кто совершил эти преступления), — не сдержал эмоций собеседник. — Всех таких проверяли перед первым сентября, профилактировали. Но они ж не субъекты в силу возраста, их привлечь нельзя, только разговаривать.

Сейчас у него дома проходят обыски. Следователи изучают телефон и компьютеры. Самого нападавшего задержали. Он находится в полиции вместе с родителями. Его проверят на вменяемость. По данным СМИ, ребенка уже отправили в психдиспансер.

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Комментарии
2
Гость
16 сентября, 20:43
Тут надо не ребенка проверять на вменяемость, а директора. Если в классе был буллинг по отношению к ребенку, а он скорее всего был, почему директор это замалчивал? Ребенка надо было отвести к психологу. Не отвели. Результат известен.
Гость
17 сентября, 12:57
Понятно, обострение осеннее. Понять и простить. Психи у нас лучше защищены.
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