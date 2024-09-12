«И на деревню сесть мог»: в поле в Сибири ровно год стоит самолет — к нему ездят туристы, а жители жалеют, что его разбирают

Самолет сел в поле 12 сентября прошлого года около 9:40 утра по местному времени Источник: стрингер











Ровно год назад утром 12 сентября самолет «Уральских авиалиний», который летел из Сочи в Омск, неожиданно приземлился в поле в Новосибирской области недалеко от небольшого села Московка. Местные вспоминают, что огромный авиалайнер даже и не заметили: поняли, что что-то произошло, когда в поле понеслись пожарные машины. Сейчас самолет, к которому до сих пор приезжают туристы, потихоньку начали разбирать, а жители признаются, что у них забрали надежду на развитие села. Наши коллеги из NGS.RU побывал в поле спустя год и пообщался с местными. Многие хотели бы, чтобы лайнер остался: может, тогда у них появились бы связь и магазин.

Громадину разбирают

Самолет, простоявший в поле год, начали разбирать совсем недавно. Видимых изменений пока нет: убрали только кресла из салона. Когда журналисты оказались на месте посадки, рабочие сливали керосин.

Добраться до лайнера из-за затяжных дождей можно, только проехав на спецтехнике или внедорожнике. Если нет ни того, ни другого, то от дороги придется идти примерно 2 километра по грязи, перепрыгивая лужи и шагая по вспаханной год назад земле, то и дело проваливаясь в грязь и соскальзывая в лужи.

Из-за затяжных дождей в регионе дорогу к самолету размыло, машины пробираются с трудом Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











С каждым шагом самолет становится всё ближе. Кажется, действительно стоит преодолеть такой путь, чтобы увидеть замершую громадину в непривычном месте. Не каждый день увидишь лайнер, стоящий в поле. За год почти ничего не изменилось: вокруг места посадки всё также стоит забор, рядом — вспаханная год назад земля и рабочие, которые сидят на цистерне, ожидая специалистов авиакомпании.

— Год назад мне сказали, что сел самолет, а я не дома был. Звоню жене, спрашиваю, а она в ответ: «Не, картошку копаю, я ничего не слышала», — вспоминает один из них.

Вокруг лайнера, как и год назад, стоит забор: подойти поближе нельзя, смотреть на лайнер можно только издалека Источник: Стрингер











Поле из-за севшего лайнера использовать нельзя, за это «Уральским авиалиниям» пришлось выплатить ущерб колхозу имени Ленина — 200 тысяч рублей. На время простоя авиакомпания также арендовала землю, и вокруг самолета ничего не высаживали. Сколько денег в итоге получил колхоз, рабочие не знают.

— Говорят, колхоз получил несколько сотен тысяч рублей, но сколько именно, обычным работягам не докладывают, — объясняют местные.

С помощью шланга пока сливают керосин, а масштабные работы по разборке самолета еще не начались Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Авиалайнер также почти не изменился. Кажется, что он сел совсем недавно. За забором разбили небольшой городок, там появились стремянки, чтобы можно было забраться внутрь самолета. Важные части лайнера и окна закрыли специальной пленкой — как говорят местные, «облепили фольгой, чтобы сверкал поярче».

Двери и окна обклеили специальной пленкой, сидения из салона уже демонтировали Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Скоро вокруг самолета выстроят полноценный городок со всеми необходимыми для разбора лайнера сооружениями Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Всё это время лайнер буквально простоял законсервированным — двери открыли лишь тогда, когда начали разбирать салон. Десятки кресел, вспоминают местные, вывезли пару дней назад.

Как объясняли в авиакомпании, одни запчасти от самолета планируют использовать в дальнейшем и перевезти в Екатеринбург, другие утилизируют. Завершить все работы хотят к декабрю.

Местные шутят, что самолет будто в очках, а над окнами у него брови Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Керосин слили быстро — справились меньше чем за 30 минут. Со спецтехникой, которую заносит в грязи, едет трактор, чтобы в случае чего вытянуть обратно на проезд Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











На самолете, рассказывают в деревне Московка, работают сотрудники из Екатеринбурга. Жители шутят, что к ним отправили в ссылку самых провинившихся. Приезжать к лайнеру они стали недавно, до этого за самолетом следили охранники из новосибирской компании. Деревенских к работе не привлекают, порой просят помочь довезти нужные материалы и подсобить в чем-нибудь, но редко.

Самим сотрудникам «Уральских авиалиний» общаться с журналистами запретили, все вопросы они просят задавать через руководство авиакомпании.

«Ой, где у вас тут самолет?»

Встретить людей на улицах Московки достаточно сложно. Здесь живет порядка 50 человек, из них всего трое детей: двое ходят в школу, одна девочка — в детский сад. Ни одного из учреждений в поселке нет, ребят возят на специальном автобусе до соседнего села Убинского.

Московка совсем небольшая деревня, всего на 30 домиков Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Чтобы хоть кого-то найти в маленьком уютном поселке, приходилось заглядывать в огороды, стучать по калиткам и несколько раз проходить вдоль домиков. Жители, которых удалось поймать, охотно делятся воспоминаниями о событиях годичной давности. Правда, рассказывают обо всём уже обыденно.

Одни и вовсе не заметили, как сел самолет, другие помнят пробку от дороги до места приземления. Тогда в поле приехали сотрудники разных служб, представители власти и любопытные жители окрестных деревень.

— Как садился самолет, вообще не слышали, у нас тут и так шумно в последнее время было: нефтяники ездили на машинах вдоль деревни. А когда поехали пожарки, машины, автобусы — поняли, что что-то произошло, — рассказывает Николай Петрович.

Жители поселка оказались возле самолета только после того, как заметили пожарные машины. К лайнеру то и дело приезжали жители окрестных деревень просто поглазеть, да и сейчас заезжают туристы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Татьяна говорит, что 12 сентября работала на огороде. Никакого звука она не слышала, лишь увидела автомобили, которые понеслись в поле. Сами местные, по ее словам, ездили к лайнеру, фотографировались: когда еще не было забора, можно было подойти поближе, получались отличные кадры. Сейчас уже не так интересно.

В деревню туристы приезжают до сих пор, говорит она, и часто берут с собой детей, чтобы показать самолет.

— Спрашивают: «Ой, где у вас тут самолет?». Я объясняю постоянно, как проехать к нему, — смеется Татьяна.

Были и те, кто из Новосибирска до Московки приезжал на велосипедах.

Татьяна живет в Московке давно, жил в поселке и ее сын, но съехал: работы нет Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Владелец домика неподалеку Николай Петрович и вовсе к судьбе самолета относится равнодушно: признается, что сначала было любопытно, но потом интерес пропал.

Версий о том, что сделают с лайнером, было много. Деревенские верили, что он всё же взлетит в холода, но самолет остался зимовать. Тогда глава Убинского района заговорил о том, чтобы оставить его в Новосибирской области и превратить его в арт-объект, ходили слухи и о создании кафе. Николай Петрович шутит, что лайнер не смогли оставить в регионе, потому что не договорились о цене с авиакомпанией.

— Туристы бывают часто, надоели, можно сказать, — смеется он. — Если бы кафе открыли, всё равно нам в нем не сидеть: цена-то не маленькая была бы, с нашей пенсией куда пойдешь?

В деревне царит идиллия: тихо, вокруг скот, все друг друга знают. Правда, связи так и нет, позвонить можно только с помощью интернета Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Жители мельком делятся и тем, что их небольшая деревня постепенно погибает. У них нет банальной мобильной связи, молодежь уезжает. Работы в поселке тоже нет, да и вообще стоит вопрос о закрытии колхоза имени Ленина, но решение всё время откладывают. Татьяна предполагает, что самолет мог бы спасти поселок.

— Было бы хорошо, если бы его оставили именно здесь. Дорогу бы сделали к нему, открыли бы музей или еще что, люди потянулись бы в область, — говорит Татьяна. — Может, тогда и деревня зажила бы, развиваться начала.

— В Московке нет и собственного магазина: старый больше не работает, ближайший — в Убинском. Раз в неделю приезжает автобус, и жителям приходится набирать полные пакеты, как челнокам, а после тащить всё в дом, — посетовал Николай Петрович.

В магазин местным жителям приходится ездить в соседнее село Убинское, но автобус туда ходит только раз в неделю Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Жители Убинского, с которыми пообщались журналисты, лайнером почти не интересуются и смотреть на него не ездят. Некоторые отшучиваются, что самолеты можно и в небе увидеть.

Сидящая у магазина Людмила вспоминает, как в местный Дом культуры 12 сентября привезли пассажиров: они радовались, что самолет смогли посадить, и благодарили пилотов, шутили, что кроме Сочи побывали и в Новосибирской области, и хвалили регион за большое поле. Сама Людмила ездила с мужем посмотреть на самолет, а больше всего зрелище понравилось ее сыну.

— Он говорит: «Мама, представь, как повезло, он же и на деревню сесть мог». И ведь действительно повезло. Но пилоты, как я поняла, героями не стали, — говорит Людмила.

Жалко женщине и сам самолет: она считает, что можно было бы придумать другой вариант. Например, вытащить все запчасти, а салон и корпус оставить.

— Сам самолет жалко. Понятно, что это железяка, — говорит Людмила. — Представьте: летал, посадили его в поле, никому не нужен стал. Еще и зиму сибирскую пережил, теперь и вовсе разберут на запчасти.

Ошибка пилотов и поломка самолета

Airbus A320 летел из Сочи в Омск, на борту самолета находился 161 пассажир (23 ребенка) и еще шесть членов экипажа. В пути у лайнера отказала одна из гидравлических систем из-за неполадок в механизме шасси, и пилоты приняли решение лететь в Новосибирск — там взлетно-посадочная полоса длиннее.

Когда самолет летел над Новосибирской областью, топливо закончилось, и пришлось садиться в поле. Местные считают приземление удачным: у Московки земля хорошая, а вокруг — болота.

Так выглядел самолет год назад: сегодня рядом с крылом грязи больше нет Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Правда, по заключению Росавиации, пилоты неправильно определили положение шасси и неверно рассчитали остаток топлива. Несмотря на то что при посадке не было ни погибших, ни пострадавших, экипаж отстранили от полетов. Чуть позже эксперты установили, что в действиях бортпроводников нарушений не было, и той же осенью они вернулись к работе.

Пилотов Сергея Белова и Эдуарда Семенова отправили в неоплачиваемый отпуск, недавно один из них начал проходить обучение, чтобы вернуться к полетам.

Совсем скоро эпопея с самолетом закончится: к декабрю его обещают разобрать полностью и увезти с поля. Жители Московки признаются, что будут скучать по знаковому объекту, который хоть немного давал им надежду на развитие поселка.