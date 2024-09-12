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Происшествия Посадка самолета в поле репортаж «И на деревню сесть мог»: в поле в Сибири ровно год стоит самолет — к нему ездят туристы, а жители жалеют, что его разбирают

«И на деревню сесть мог»: в поле в Сибири ровно год стоит самолет — к нему ездят туристы, а жители жалеют, что его разбирают

В деревне посадку лайнера вспоминают обыденно, но признаются, что рассчитывали на развитие благодаря этому

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1 комментарий

Самолет сел в поле 12 сентября прошлого года около 9:40 утра по местному времени

Ровно год назад утром 12 сентября самолет «Уральских авиалиний», который летел из Сочи в Омск, неожиданно приземлился в поле в Новосибирской области недалеко от небольшого села Московка. Местные вспоминают, что огромный авиалайнер даже и не заметили: поняли, что что-то произошло, когда в поле понеслись пожарные машины. Сейчас самолет, к которому до сих пор приезжают туристы, потихоньку начали разбирать, а жители признаются, что у них забрали надежду на развитие села. Наши коллеги из NGS.RU побывал в поле спустя год и пообщался с местными. Многие хотели бы, чтобы лайнер остался: может, тогда у них появились бы связь и магазин.

Громадину разбирают

Самолет, простоявший в поле год, начали разбирать совсем недавно. Видимых изменений пока нет: убрали только кресла из салона. Когда журналисты оказались на месте посадки, рабочие сливали керосин.

Добраться до лайнера из-за затяжных дождей можно, только проехав на спецтехнике или внедорожнике. Если нет ни того, ни другого, то от дороги придется идти примерно 2 километра по грязи, перепрыгивая лужи и шагая по вспаханной год назад земле, то и дело проваливаясь в грязь и соскальзывая в лужи.

Из-за затяжных дождей в регионе дорогу к самолету размыло, машины пробираются с трудом

С каждым шагом самолет становится всё ближе. Кажется, действительно стоит преодолеть такой путь, чтобы увидеть замершую громадину в непривычном месте. Не каждый день увидишь лайнер, стоящий в поле. За год почти ничего не изменилось: вокруг места посадки всё также стоит забор, рядом — вспаханная год назад земля и рабочие, которые сидят на цистерне, ожидая специалистов авиакомпании.

— Год назад мне сказали, что сел самолет, а я не дома был. Звоню жене, спрашиваю, а она в ответ: «Не, картошку копаю, я ничего не слышала», — вспоминает один из них.

Вокруг лайнера, как и год назад, стоит забор: подойти поближе нельзя, смотреть на лайнер можно только издалека

Поле из-за севшего лайнера использовать нельзя, за это «Уральским авиалиниям» пришлось выплатить ущерб колхозу имени Ленина — 200 тысяч рублей. На время простоя авиакомпания также арендовала землю, и вокруг самолета ничего не высаживали. Сколько денег в итоге получил колхоз, рабочие не знают.

— Говорят, колхоз получил несколько сотен тысяч рублей, но сколько именно, обычным работягам не докладывают, — объясняют местные.

С помощью шланга пока сливают керосин, а масштабные работы по разборке самолета еще не начались

Авиалайнер также почти не изменился. Кажется, что он сел совсем недавно. За забором разбили небольшой городок, там появились стремянки, чтобы можно было забраться внутрь самолета. Важные части лайнера и окна закрыли специальной пленкой — как говорят местные, «облепили фольгой, чтобы сверкал поярче».

Двери и окна обклеили специальной пленкой, сидения из салона уже демонтировали

Скоро вокруг самолета выстроят полноценный городок со всеми необходимыми для разбора лайнера сооружениями

Всё это время лайнер буквально простоял законсервированным — двери открыли лишь тогда, когда начали разбирать салон. Десятки кресел, вспоминают местные, вывезли пару дней назад.

Как объясняли в авиакомпании, одни запчасти от самолета планируют использовать в дальнейшем и перевезти в Екатеринбург, другие утилизируют. Завершить все работы хотят к декабрю.

Местные шутят, что самолет будто в очках, а над окнами у него брови

Керосин слили быстро — справились меньше чем за 30 минут. Со спецтехникой, которую заносит в грязи, едет трактор, чтобы в случае чего вытянуть обратно на проезд

На самолете, рассказывают в деревне Московка, работают сотрудники из Екатеринбурга. Жители шутят, что к ним отправили в ссылку самых провинившихся. Приезжать к лайнеру они стали недавно, до этого за самолетом следили охранники из новосибирской компании. Деревенских к работе не привлекают, порой просят помочь довезти нужные материалы и подсобить в чем-нибудь, но редко.

Самим сотрудникам «Уральских авиалиний» общаться с журналистами запретили, все вопросы они просят задавать через руководство авиакомпании.

«Ой, где у вас тут самолет?»

Встретить людей на улицах Московки достаточно сложно. Здесь живет порядка 50 человек, из них всего трое детей: двое ходят в школу, одна девочка — в детский сад. Ни одного из учреждений в поселке нет, ребят возят на специальном автобусе до соседнего села Убинского.

Московка совсем небольшая деревня, всего на 30 домиков

Чтобы хоть кого-то найти в маленьком уютном поселке, приходилось заглядывать в огороды, стучать по калиткам и несколько раз проходить вдоль домиков. Жители, которых удалось поймать, охотно делятся воспоминаниями о событиях годичной давности. Правда, рассказывают обо всём уже обыденно.

Одни и вовсе не заметили, как сел самолет, другие помнят пробку от дороги до места приземления. Тогда в поле приехали сотрудники разных служб, представители власти и любопытные жители окрестных деревень.

— Как садился самолет, вообще не слышали, у нас тут и так шумно в последнее время было: нефтяники ездили на машинах вдоль деревни. А когда поехали пожарки, машины, автобусы — поняли, что что-то произошло, — рассказывает Николай Петрович.

Жители поселка оказались возле самолета только после того, как заметили пожарные машины. К лайнеру то и дело приезжали жители окрестных деревень просто поглазеть, да и сейчас заезжают туристы

Татьяна говорит, что 12 сентября работала на огороде. Никакого звука она не слышала, лишь увидела автомобили, которые понеслись в поле. Сами местные, по ее словам, ездили к лайнеру, фотографировались: когда еще не было забора, можно было подойти поближе, получались отличные кадры. Сейчас уже не так интересно.

В деревню туристы приезжают до сих пор, говорит она, и часто берут с собой детей, чтобы показать самолет.

— Спрашивают: «Ой, где у вас тут самолет?». Я объясняю постоянно, как проехать к нему, — смеется Татьяна.

Были и те, кто из Новосибирска до Московки приезжал на велосипедах.

Татьяна живет в Московке давно, жил в поселке и ее сын, но съехал: работы нет

Владелец домика неподалеку Николай Петрович и вовсе к судьбе самолета относится равнодушно: признается, что сначала было любопытно, но потом интерес пропал.

Версий о том, что сделают с лайнером, было много. Деревенские верили, что он всё же взлетит в холода, но самолет остался зимовать. Тогда глава Убинского района заговорил о том, чтобы оставить его в Новосибирской области и превратить его в арт-объект, ходили слухи и о создании кафе. Николай Петрович шутит, что лайнер не смогли оставить в регионе, потому что не договорились о цене с авиакомпанией.

— Туристы бывают часто, надоели, можно сказать, — смеется он. — Если бы кафе открыли, всё равно нам в нем не сидеть: цена-то не маленькая была бы, с нашей пенсией куда пойдешь?

В деревне царит идиллия: тихо, вокруг скот, все друг друга знают. Правда, связи так и нет, позвонить можно только с помощью интернета

Жители мельком делятся и тем, что их небольшая деревня постепенно погибает. У них нет банальной мобильной связи, молодежь уезжает. Работы в поселке тоже нет, да и вообще стоит вопрос о закрытии колхоза имени Ленина, но решение всё время откладывают. Татьяна предполагает, что самолет мог бы спасти поселок.

— Было бы хорошо, если бы его оставили именно здесь. Дорогу бы сделали к нему, открыли бы музей или еще что, люди потянулись бы в область, — говорит Татьяна. — Может, тогда и деревня зажила бы, развиваться начала.

— В Московке нет и собственного магазина: старый больше не работает, ближайший — в Убинском. Раз в неделю приезжает автобус, и жителям приходится набирать полные пакеты, как челнокам, а после тащить всё в дом, — посетовал Николай Петрович.

В магазин местным жителям приходится ездить в соседнее село Убинское, но автобус туда ходит только раз в неделю

Жители Убинского, с которыми пообщались журналисты, лайнером почти не интересуются и смотреть на него не ездят. Некоторые отшучиваются, что самолеты можно и в небе увидеть.

Сидящая у магазина Людмила вспоминает, как в местный Дом культуры 12 сентября привезли пассажиров: они радовались, что самолет смогли посадить, и благодарили пилотов, шутили, что кроме Сочи побывали и в Новосибирской области, и хвалили регион за большое поле. Сама Людмила ездила с мужем посмотреть на самолет, а больше всего зрелище понравилось ее сыну.

— Он говорит: «Мама, представь, как повезло, он же и на деревню сесть мог». И ведь действительно повезло. Но пилоты, как я поняла, героями не стали, — говорит Людмила.

Жалко женщине и сам самолет: она считает, что можно было бы придумать другой вариант. Например, вытащить все запчасти, а салон и корпус оставить.

— Сам самолет жалко. Понятно, что это железяка, — говорит Людмила. — Представьте: летал, посадили его в поле, никому не нужен стал. Еще и зиму сибирскую пережил, теперь и вовсе разберут на запчасти.

Ошибка пилотов и поломка самолета

Airbus A320 летел из Сочи в Омск, на борту самолета находился 161 пассажир (23 ребенка) и еще шесть членов экипажа. В пути у лайнера отказала одна из гидравлических систем из-за неполадок в механизме шасси, и пилоты приняли решение лететь в Новосибирск — там взлетно-посадочная полоса длиннее.

Когда самолет летел над Новосибирской областью, топливо закончилось, и пришлось садиться в поле. Местные считают приземление удачным: у Московки земля хорошая, а вокруг — болота.

Так выглядел самолет год назад: сегодня рядом с крылом грязи больше нет

Правда, по заключению Росавиации, пилоты неправильно определили положение шасси и неверно рассчитали остаток топлива. Несмотря на то что при посадке не было ни погибших, ни пострадавших, экипаж отстранили от полетов. Чуть позже эксперты установили, что в действиях бортпроводников нарушений не было, и той же осенью они вернулись к работе.

Пилотов Сергея Белова и Эдуарда Семенова отправили в неоплачиваемый отпуск, недавно один из них начал проходить обучение, чтобы вернуться к полетам.

Совсем скоро эпопея с самолетом закончится: к декабрю его обещают разобрать полностью и увезти с поля. Жители Московки признаются, что будут скучать по знаковому объекту, который хоть немного давал им надежду на развитие поселка.

NGS.RU написал десятки публикаций о самолете — всё, что о нем известно, читайте в специальном сюжете.

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Комментарии
1
Инженер1
12 сентября 2024, 13:15
"В пути у лайнера отказала одна из гидравлических систем из-за неполадок в механизме шасси, и пилоты приняли решение лететь в Новосибирск — там взлетно-посадочная полоса длиннее. Когда самолет летел над Новосибирской областью, топливо закончилось, и пришлось садиться в поле. " Константин! Это тоже пример скреп.
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