«Нарушение правил»: стало известно, что стало причиной взрыва газа в Ярославле

В 2022 году в Ярославле взорвался газ на Пятерке Источник: Алёна Косточкина











Стали известны причины и обстоятельства взрыва газа, который произошел в конце 2022 года в трехэтажном доме № 5 на улице Кузнецова в Ярославле. Их обнародовали в решении Ленинского районного суда, который рассматривал иски жильцов пострадавшего дома о возмещении ущерба.

Напомним, взрыв прогремел около шести часов утра 5 декабря в квартире первого подъезда на третьем этаже. В момент ЧП в ней находился 41-летний Алексей Таракановский — его пустила переночевать хозяйка квартиры. Самой женщины в момент происшествия дома не было. После взрыва мужчину с обширным ожогом тела увезли в стационар. Но спасти пострадавшего врачам не удалось, через несколько дней он скончался в больнице.

Жильцов дома в то утро эвакуировали, но вскоре вернули домой. Многим пришлось самостоятельно восстанавливать поврежденные взрывом и залитые водой от тушения пожара квартиры. В итоге несколько жильцов обратились в суд с требованием о компенсации понесенных расходов. Деньги хотели получить с управдома Ленинского района и владелицы злополучной квартиры, где и взорвался газ.

Почему взорвался газ

На суде вскрылись подробности происшествия. В том числе была названа причина ЧП.

— На момент взрыва газа в квартире была демонтирована газовая плита, доступ газа был перекрыт вентилем, заглушка отсутствовала. Причиной взрыва газа явилось нарушение правил пользования газом в быту со стороны находящегося в квартире, — говорится в материалах дела.

Из текста решения суда следует, что Таракановский около 21 часа 4 декабря открыл газовый кран, в результате помещение наполнилось газовоздушной смесью. А затем около 6 часов утра 5 декабря он воспользовался неким «предметом, явившимся источником зажигания в пожароопасной среде». Возможно, это была зажигалка или спичка. Это и привело к воспламенению и взрыву газовоздушной смеси. Также в материалах суда несколько раз упоминается, что виновный не предвидел возможности наступления общественно опасных последствий своих действий, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должен был и мог предвидеть. В связи со смертью уголовное преследование в отношении Алексея Таракановского было прекращено.

Газовики не виноваты?

Также 18 сентября 2023 года было прекращено уголовное дело, заведенное на газовиков, в связи с отсутствием состава преступления.

— Предварительным следствием установлено, что ООО «Инвестрой» выполнило свои обязательства по договору о техническом обслуживании газового оборудования путем проведения ежегодных проверок. По протоколу следственного эксперимента от 2 марта 2023 года установлено, что вентиль на опуске, изъятый в квартире, находится в исправном состоянии, нахождение вентиля в положении «закрыто» обеспечивает герметичность соединения, — сообщили в суде.

Судья подчеркнул, что по закону бремя содержания жилого помещения несут его собственники — они должны поддерживать помещение в надлежащем состоянии, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями. Соответственно, весь ущерб пострадавшим жильцам должна возмещать хозяйка взорвавшейся квартиры, не обеспечившая надлежащего контроля за газовым оборудованием.

— В ходе судебного разбирательства установлено, что в квартире газовая плита была демонтирована еще предыдущим собственником, доступ газа был перекрыт вентилем. Со стороны собственника квартиры каких-либо заявок, обращений в управляющую компанию, аварийную газовую службу в связи с неполадками на газовом оборудовании не поступало. Причинно-следственная связь между действиями (бездействием) управляющей компании и причинением ущерба истцам отсутствует, — пояснили в решении суда.