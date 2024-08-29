Бросил гранату в священника и главу поселения: появились подробности взрыва в ярославской деревне

В Большесельском районном суде началось рассмотрение дела Источник: пресс-служба Ярославского областного суда

В Ярославской области началось рассмотрение уголовного дела бывшего военного о взрыве гранаты в деревне Никульское. Об этом сообщили в Большесельском районном суде.

Максиму Пацеруку предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более человек, совершенном общеопасным способом, умышленном уничтожении имущества, а также незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывного устройства.

По данным источника 76.RU в правоохранительных органах, за покушение на убийство предусмотрено безальтернативное наказание в виде лишения свободы, в данном случае от 8 до 15 лет. По совокупности с наказанием по иным преступлениям может быть присоединено наказание в виде лишения свободы, но в размере не более чем 7 лет 6 месяцев.

— Согласно обвинительному заключению, подсудимый незаконно приобрел и хранил взрывное устройство — боевую осколочную гранату. <…> У подсудимого произошел конфликт на почве ревности. У него возник умысел на убийство находящихся в доме лиц. Пацерук съездил к себе домой, взял ручную гранату, вернулся и привел взрывное устройство в действие, — сообщили в Большесельском районном суде утром 29 августа 2024 года.

Как ранее рассказывали 76.RU очевидцы, гранату удалось перехватить и закинуть за диван. Именно это помогло избежать жертв. При взрыве пострадали глава Вареговского сельского поселения Федор Новиков, священнослужитель Дмитрий Туляков и местная жительница.

— Одному потерпевшему причинен легкий вред здоровью, двоим — вред здоровью средней тяжести, — добавили в суде. — Кроме того, преступными действиями причинен ущерб имуществу на сумму свыше 480 тысяч рублей.

Напомним, почти год назад, 2 сентября 2023 года, в деревне Никульское собрались несколько семей. Родители приехали забирать детей с экскурсии в Мышкин. Бывший военный ворвался в дом к знакомым с гранатами и ножом.

— Мужчина приревновал свою жену. Человек заходит в дом, вырывает чеку, запал, и всё. <…> Не было потасовки. Естественно, мы отнимали у него гранату. <…> Когда он бросил, я ее успел перекинуть за диван. Скорее всего, это спасло. Она за диваном взорвалась, вот эти осколочные элементы, они все задержались в диване. Самое главное, что мы успели отобрать вторую гранату, — рассказывал в беседе с 76.RU один из пострадавших.

Сразу после взрыва Пацерук попытался скрыться. По словам пострадавшего, он пьяным сел за руль и уехал в другую деревню. Для его поимки тутаевские полицейские вводили план «Перехват». Подозреваемого, по словам Федора Новикова, в этих краях знают многие.