НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+27°C

Сейчас в Ярославле
Погода+27°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +28

2 м/c,

с-з.

 759мм 58%
Подробнее
3 Пробки
USD 91,77
EUR 102,49
Самый большой кабачок
С какими баллами брали в вузы
Льготы на проезд
Заброшенный завод
Беспилотник под Ярославлем
Корпоратив с фараонами
ДТП на окружной
«Фазенда» со страусами
Нападение неадеквата
Лучшие ярославские школы
Происшествия Ждут ГИБДД: в Ярославле из-за ДТП остановили движение трамваев

Ждут ГИБДД: в Ярославле из-за ДТП остановили движение трамваев

Что произошло

527
3 комментария

Трамвай столкнулся с машиной в Ярославле

В Ярославле 27 августа из-за ДТП остановили движение трамваев. Авария произошла в Кучерском переулке около 11:30. Трамвай № 7 въехал в переезжавшую пути легковушку.

— Пострадавших нет. По нашей информации, это вина водителя легкового автомобиля, который поворачивал во двор дома, не предоставив преимущество движения трамваю. Так как вагон практически не поврежден, водителю было предложено зафиксировать ДТП и освободить пути. Мы не настаивали на вызове сотрудников ГИБДД. Однако водитель автомобиля решила вызвать представителей Госавтоинспекции. Соответственно, сейчас необходимо время для того, чтобы оформить ДТП. Движение на данном участке остановлено, — прокомментировал ситуацию руководитель «Яргорэлектротранса» Денис Пырлог.

Трамвай въехал в автомобиль, переезжающий пути

Из-за аварии остановилось движение трамваев

Пассажирам стоит искать другие способы передвижения

1 из 3

Трамвай въехал в автомобиль, переезжающий пути

По его словам, если вина водителя автомобиля будет установлена, то ей через суд предъявят иск о возмещении убытков, понесенных предприятием из-за аварии.

Напомним, сейчас трамваи № 5 и № 7 в Ярославле ходят по укороченному маршруту — из центра и с Пятерки до ТЦ «Омега» на Ленинградском проспекте. Это связано с работами по замене трамвайных путей в Дзержинском районе Ярославля.

ПО ТЕМЕ
ДТП Травмвай Остановлено движение
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
27 августа 2024, 12:49
Водятел забыл повесить табличку депутат?
Гость
27 августа 2024, 13:30
Очень глупая авария.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Тают во рту»: хозяйки делятся рецептами нежных котлет и очень вкусного торта из кабачков
Наталья Тихомирова
жительница Кургана
Мнение
«У нас — благодать»: туристка рассказала об отдыхе под Анапой
Валерия Дульская
Заместитель главного редактора
Мнение
«Вам звонят из горсуда»: мошенники придумали новый хитрый способ выманить деньги
Петр Волосников
юрист
Мнение
«Проще закопать деньги на поле чудес». Журналист — о том, почему китайцы не придут в Россию с заводами
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
«Денег либо очень мало, либо совсем нет». Откровения 15-летнего школьника, который путешествует на электричках по России
Владислав Крутов
автор канала «Krutov's live»
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление