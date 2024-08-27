Ждут ГИБДД: в Ярославле из-за ДТП остановили движение трамваев

Трамвай столкнулся с машиной в Ярославле Источник: читатель 76.RU под ником Каstor











В Ярославле 27 августа из-за ДТП остановили движение трамваев. Авария произошла в Кучерском переулке около 11:30. Трамвай № 7 въехал в переезжавшую пути легковушку.

— Пострадавших нет. По нашей информации, это вина водителя легкового автомобиля, который поворачивал во двор дома, не предоставив преимущество движения трамваю. Так как вагон практически не поврежден, водителю было предложено зафиксировать ДТП и освободить пути. Мы не настаивали на вызове сотрудников ГИБДД. Однако водитель автомобиля решила вызвать представителей Госавтоинспекции. Соответственно, сейчас необходимо время для того, чтобы оформить ДТП. Движение на данном участке остановлено, — прокомментировал ситуацию руководитель «Яргорэлектротранса» Денис Пырлог.

Трамвай въехал в автомобиль, переезжающий пути Из-за аварии остановилось движение трамваев Пассажирам стоит искать другие способы передвижения 1 из 3 Трамвай въехал в автомобиль, переезжающий пути Источник: читатель 76.RU под ником Каstor

По его словам, если вина водителя автомобиля будет установлена, то ей через суд предъявят иск о возмещении убытков, понесенных предприятием из-за аварии.