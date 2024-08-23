Блокпосты, военная техника, штурм: всё, что известно о захвате заложников в колонии под Волгоградом

Вокруг ИК собрались десятки сотрудников силовых служб Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Под Волгоградом в колонии строгого режима 23 августа вспыхнул бунт, обернувшийся захватом заложников и жестоким убийством четверых сотрудников ФСИН. Сотрудники силовых служб развернули настоящую спецоперацию по ликвидации, по официально не подтвержденным данным, сторонников одного из радикальных течений ислама, пытавшихся дестабилизировать работу колонии. Наши коллеги из V1.RU побывали на месте ЧП и посмотрели, что происходило в это время в Суровикино.



Первые сообщения о ЧП в Суровикино поступили в 13:30. Четверо заключенных, вооруженные молотками и ножами, взяли в заложники восьмерых сотрудников ИК-19 и четырех осужденных. Вскоре в Сети появились жуткие кадры, на которых террористы глумятся над окровавленными телами сотрудников ФСИН. Позже ФСИН России сообщит о троих погибших во время штурма сотрудниках и еще одном скончавшемся в больнице от ран. Тех сотрудников, кому удалось выжить, сначала доставили в Суровикинскую ЦРБ, а потом санавиацией перевезли в Волгоград.



«Никому не позволим разжигать рознь»

После распространения информации о происходящим в колонии Следственный комитет незамедлительно возбудил уголовное дело по факту захвата заложников.



— В Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту захвата заложников в одной из исправительных колоний, — сообщали в телеграм-канале следственного ведомства. — Сегодня несколько заключенных, находящихся в исправительной колонии № 19 УФСИН России по Волгоградской области в городе Суровикино, взяли в заложники сотрудников указанного учреждения. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 206 УК РФ, части 3 статьи 321 УК РФ. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В сторону колонии пропускали только спецтранспорт Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Прокомментировал ситуацию и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Доложили о теракте и Владимиру Путину.



— Сегодня в ИК-19 Суровикино Волгоградской области произошло нападение на сотрудников и захват заложников. Четверо пострадавших сотрудников УФСИН госпитализированы в Суровикинскую ЦРБ. В готовность приведены силы санитарной авиации и опорные больницы Волгограда, специалисты-медики направлены в Суровикинскую ЦРБ. Сил и средств для оказания помощи пострадавшим достаточно, — сообщает телеграм-канал администрации Волгоградской области. — В регионе создан оперативный штаб, который координирует работу по освобождению заложников. Правоохранительными и силовыми органами проводятся оперативные мероприятия. Угрозы гражданскому населению нет. Каждый находящийся на нашей территории человек обязан уважать и соблюдать законы России. Мы никому не позволим пытаться разжигать межнациональную рознь. Убедительно прошу всех доверять только официальным источникам информации.



Халатность? Недоработка?

Причины, по которым бунт исламских радикалов вообще стал возможен, учитывая недавние события в Ростове-на-Дону, вызвали вопросы среди граждан. Своим мнением по этому поводу поделился с редакцией экс-сотрудник ФСИН.



— ИК-19 — это совершенно обычная колония, образцово-показательных учреждений уже давно не осталось, — рассказал про исправительное учреждение бывший сотрудник УФСИН России по Волгоградской области. — Колония строгого режима, рядом с ней расположен женский участок поселения. Нынешний начальник — выходец из оперативных сотрудников, а напавшие, скорее всего, находились на спецучете у оперов. Мероприятие, которое проходило в колонии во время захвата заложников, весьма статусное, о котором было известно задолго и заранее, так что можно сказать, осужденные к нему готовились. В целом же в этой среде было принято не трогать начальника отряда, особенно если он не особо сильно «закручивал гайки». Эта должность вообще интересная — с одной стороны, вроде как сотрудник, а с другой — столько времени проводит с осужденными, что уже как свой человек, который может по-человечески вопросы порешать.

Напряжение можно было буквально пощупать Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Еще один собеседник редакции, также знакомый с работой пенитенциарных учреждений, предположил, что причиной бунта могли стать недоработки.



В прокуратуре Волгоградской области уже заявили, что это в том числе будет проверяться:



— Будет дана оценка соблюдению режимных требований, принимаемым мерам по пресечению нахождения в пользовании осужденных запрещенных предметов, обеспечению безопасности персонала учреждения и так далее, — сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области. — На место происшествия для координации деятельности правоохранительных органов выехала и. о. прокурора Волгоградской области Светлана Чиженькова.



Блокпосты и оцепление

Вокруг колонии стояли вооруженные автоматическим оружием силовики. Гражданских за оцепление категорически не пускали. Даже перекрыли дорогу, ведущую к колонии.

Сама колония где-то там, где торчит труба Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Всё закончилось за минуты

В воздухе висела звенящая тишина. Редкие разговоры если и были, то только о происходящем. Сотрудники местных магазинов о случившемся узнали из новостей и в молчаливом напряжении ждали развязки. К колонии тем временем всё прибывала и прибывала армейская техника. Напряжение, висевшее в воздухе, казалось, уже можно даже пощупать.

На всякий случай к колонии пригнали даже БТР Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Внезапно со стороны колонии послышались автоматные очереди, затем поднялся черный дым. Однако вскоре выстрелы стихли, а со стороны колонии в больницу пролетела карета скорой помощи. Связи не было, позвонить родным или почитать новости было невозможно. Лишь когда армейская техника двинулась на выезд из Суровикино, стало понятно — штурм произошел.



— В ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области четверо преступников захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четверых осужденных. Четверым сотрудникам преступники нанесли колото-резаные раны различной степени тяжести, трое из них скончались. Еще четверо оказавших сопротивление госпитализированы, один из которых скончался в больнице, — заявили во ФСИН России. — При проведении специальной операции по освобождению заложников сотрудниками УФСИН России по Волгоградской области и Росгвардии все четверо преступников ликвидированы. В результате преступной деятельности бандитов пострадали четверо осужденных. Пострадавших среди сотрудников, принимавших участие в операции по освобождению заложников, нет.

Суровикино сейчас возвращается к спокойной жизни Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











По словам главы администрации Суровикинского района Романа Сливы, на территории колонии уже восстановлен порядок.



— Правоохранительные органы восстановили правопорядок в ИК-19 и выполняют необходимые следственные мероприятия, — сообщил глава района в телеграм-канале. — Жизни и здоровью жителей города Суровикино и Суровикинского района ничего не угрожает. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

