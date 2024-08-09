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Происшествия Спецоперация на Украине Ввели режим ЧС, пострадали почти 100 человек: что происходит в Курской области, на границе которой идут бои

Ввели режим ЧС, пострадали почти 100 человек: что происходит в Курской области, на границе которой идут бои

Массированные атаки продолжаются четвертый день

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В Курской области объявлен ЧС

В Курской области четвертый день продолжаются атаки. Сегодня там объявили режим ЧС. В результате нападения на регион пострадали уже более 70 человек.

— На стационарном лечении находятся 55 пострадавших при обстрелах украинскими националистами в Курской области, среди них 8 детей. 12 человек — в тяжелом состоянии. Амбулаторная помощь оказана 20 пострадавшим, в том числе двоим детям, — сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в Telegram-канале Минздрава РФ.

В Курской области ввели ЧС

Вчера во время видеоконференции с врио главы Курской области президент РФ Владимир Путин сообщил, что жители региона, все пострадавшие от атак ВСУ получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. А так как теперь там ввели режим ЧС, пострадавшие также могут получить единовременные выплаты в размере 15 тысяч рублей и 150 тысяч рублей — при утрате имущества.

МЧС доставляет гуманитарную помощь, сегодня привезли десять тонн питьевой воды и десять электростанций. В 25 пунктах временного размещения находятся более 2000 человек, в том числе 520 детей. Им круглосуточно оказывается помощь.

— По решению главы МЧС России Александра Куренкова в регион следует дополнительная группировка сил и средств Тульского спасательного центра ведомства. В ее составе 80 специалистов, в том числе пиротехники, и 16 единиц техники, — сообщает МЧС России в Telegram-канале.

Мобильный интернет и связь в Курской области доступны бесплатно до окончания режима ЧС в 8 районах области. Об этом сообщает Минцифры РФ.

Потери противника

Всего за 9 августа были сбиты семь ракет и четыре беспилотника, сообщает врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram–канале.

Сегодня Минобороны обновило статистику за всё время боевых действий по курскому направлению: противник при наступлении потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков, 17 бронетранспортеров, 6 боевых машин пехоты и 67 боевых бронированных машин, а также 12 автомобилей, 2 самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса «Бук М1» и 3 орудия полевой артиллерии.

Кадры уничтожения техники противников

Вечером 7 августа на машину Евгения Поддубного была совершена атака дроном. Военкора доставили в больницу с ожогами и травмой головы. 8 августа журналиста перевезли в Москву. Сейчас состояние мужчины оценивается как тяжелое, но стабильное.

Телеведущая Ольга Скабеева опубликовала у себя в Telegram-канале видео с журналистом.

— Первые кадры с Поддубным после попадания фпв-дрона. Человек — скала! Сам идет. И даже ловит машину. Шеф, говорит, до больницы подбросишь? Просто невероятно, — написала Скабеева.

Поддубный после атаки беспилотника

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Курская область ВСУ Атаки ВСУ Работа ПВО СВО
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Комментарии
9
Гость
9 августа 2024, 21:30
Бить артиллерией, авиацией по нашим селам и городам не хочется. Поэтому для штурмовки населенных пунктов Курской области надо использовать штрафные роты из повязанных за антироссийскую пропаганду несистемных оппозиционеров. Отличившиеся будут удалены из базы данных врагов России.
Гость
9 августа 2024, 20:49
Виновник всего этого до сих пор невиновен.
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