Садоводам понравится: ландшафтный дизайнер назвала красивое и неприхотливое растение для дачи

Ландшафтный дизайнер, руководитель ярославского питомника «Гарденика» Ирина Межецкая назвала красивое и малоуходное растение для украшения дачи. Это котовник Фассена.
— Любому садоводу хочется получать от своего участка как можно больше положительных эмоций и при этом не тратить много сил на прополку и уход. Достичь этого можно простыми способами, которые доступны каждому, — отметила Ирина Межецкая.
Один из таких способов — украшать дачу неприхотливыми, но при этом приятными глазу растениями.
Что за котовник
Котовник Фассена — это травянистое, многолетнее, цветущее растение, сорта которого отличаются по высоте, структурности и оттенкам цветения.
— Котовник прекрасен как в монопосадке, так и в сочетании с другими растениями, — рассказала Ирина Межецкая.
По словам ландшафтного дизайнера, котовник хорошо сочетается с сортами горной сосны, луковичными первоцветами и шалфеем.
— Вегетационная часть котовника нарастает постепенно, превращаясь в вертикаль из соцветий и листьев. Соцветия сиреневых оттенков имеют довольно продолжительное цветение. А в случае полной стрижки или стрижки отцветших соцветий получаем вторую волну цветения, вплоть до середины сентября», — рассказала Ирина Межецкая.
Как ухаживать
По словам эксперта, объем ухода за котовником обратно пропорционален плотности его посадки. Чем быстрее котовник разрастется и закроет свободные места, тем меньше будет сорняков. Норма посадки, например, для сорта котовника Сикс Хиллз Гиант — самого высокого и раскидистого — 6-7 штук на квадратный метр. Если брать более компактные сорта — то до 9 штук на квадратный метр.
Пока растения маленькие и еще не разрослись, в борьбе с сорняками поможет мульчирование корой лиственницы.
— Кроме того, это отличный способ удерживания влаги, а значит поливать растения вам можно будет реже, — добавила Ирина Межецкая.
Мульчирование — это процесс покрытия почвы вокруг растений различными материалами, которые называются мульчей.
Еще один вариант сэкономить время на уходе за садом — обозначить края посадок пластиковым бордюром.
«Если линии посадок не зафиксированы, со временем они будут терять свои очертания. И вам придется их корректировать», — пояснила эксперт.
Напомним, ранее Ирина Межецкая раскрыла секреты, как иметь красивую дачу и делать для этого минимум.