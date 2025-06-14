Садоводам понравится: ландшафтный дизайнер назвала красивое и неприхотливое растение для дачи

Котовник и глаз радует, и сложного ухода не требует Источник: Ирина Межецкая











Ландшафтный дизайнер, руководитель ярославского питомника «Гарденика» Ирина Межецкая назвала красивое и малоуходное растение для украшения дачи. Это котовник Фассена.

— Любому садоводу хочется получать от своего участка как можно больше положительных эмоций и при этом не тратить много сил на прополку и уход. Достичь этого можно простыми способами, которые доступны каждому, — отметила Ирина Межецкая.

Один из таких способов — украшать дачу неприхотливыми, но при этом приятными глазу растениями.

Что за котовник

Котовник Фассена — это травянистое, многолетнее, цветущее растение, сорта которого отличаются по высоте, структурности и оттенкам цветения.

— Котовник прекрасен как в монопосадке, так и в сочетании с другими растениями, — рассказала Ирина Межецкая.

По словам ландшафтного дизайнера, котовник хорошо сочетается с сортами горной сосны, луковичными первоцветами и шалфеем.

— Вегетационная часть котовника нарастает постепенно, превращаясь в вертикаль из соцветий и листьев. Соцветия сиреневых оттенков имеют довольно продолжительное цветение. А в случае полной стрижки или стрижки отцветших соцветий получаем вторую волну цветения, вплоть до середины сентября», — рассказала Ирина Межецкая.

Растение хорошо и в монопосадке, и в сочетании с другими растениями Источник: Ирина Межецкая

Как ухаживать

По словам эксперта, объем ухода за котовником обратно пропорционален плотности его посадки. Чем быстрее котовник разрастется и закроет свободные места, тем меньше будет сорняков. Норма посадки, например, для сорта котовника Сикс Хиллз Гиант — самого высокого и раскидистого — 6-7 штук на квадратный метр. Если брать более компактные сорта — то до 9 штук на квадратный метр.

Пока растения маленькие и еще не разрослись, в борьбе с сорняками поможет мульчирование корой лиственницы.

— Кроме того, это отличный способ удерживания влаги, а значит поливать растения вам можно будет реже, — добавила Ирина Межецкая.

Мульчирование — это процесс покрытия почвы вокруг растений различными материалами, которые называются мульчей.

Пока котовник не разросся, бороться с сорняками поможет мульча Источник: Ирина Межецкая











Еще один вариант сэкономить время на уходе за садом — обозначить края посадок пластиковым бордюром.

«Если линии посадок не зафиксированы, со временем они будут терять свои очертания. И вам придется их корректировать», — пояснила эксперт.