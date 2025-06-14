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Садоводам понравится: ландшафтный дизайнер назвала красивое и неприхотливое растение для дачи

Ирина Межецкая из Ярославля раскрыла нюансы его посадки

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1 комментарий
Котовник и глаз радует, и сложного ухода не требует | Источник: Ирина МежецкаяКотовник и глаз радует, и сложного ухода не требует | Источник: Ирина Межецкая

Котовник и глаз радует, и сложного ухода не требует

Источник:

Ирина Межецкая

Ландшафтный дизайнер, руководитель ярославского питомника «Гарденика» Ирина Межецкая назвала красивое и малоуходное растение для украшения дачи. Это котовник Фассена.

— Любому садоводу хочется получать от своего участка как можно больше положительных эмоций и при этом не тратить много сил на прополку и уход. Достичь этого можно простыми способами, которые доступны каждому, — отметила Ирина Межецкая.

Один из таких способов — украшать дачу неприхотливыми, но при этом приятными глазу растениями.

Что за котовник

Котовник Фассена — это травянистое, многолетнее, цветущее растение, сорта которого отличаются по высоте, структурности и оттенкам цветения.

— Котовник прекрасен как в монопосадке, так и в сочетании с другими растениями, — рассказала Ирина Межецкая.

По словам ландшафтного дизайнера, котовник хорошо сочетается с сортами горной сосны, луковичными первоцветами и шалфеем.

— Вегетационная часть котовника нарастает постепенно, превращаясь в вертикаль из соцветий и листьев. Соцветия сиреневых оттенков имеют довольно продолжительное цветение. А в случае полной стрижки или стрижки отцветших соцветий получаем вторую волну цветения, вплоть до середины сентября», — рассказала Ирина Межецкая.

Растение хорошо и в монопосадке, и в сочетании с другими растениями | Источник: Ирина МежецкаяРастение хорошо и в монопосадке, и в сочетании с другими растениями | Источник: Ирина Межецкая

Растение хорошо и в монопосадке, и в сочетании с другими растениями

Источник:

Ирина Межецкая

Как ухаживать

По словам эксперта, объем ухода за котовником обратно пропорционален плотности его посадки. Чем быстрее котовник разрастется и закроет свободные места, тем меньше будет сорняков. Норма посадки, например, для сорта котовника Сикс Хиллз Гиант — самого высокого и раскидистого — 6-7 штук на квадратный метр. Если брать более компактные сорта — то до 9 штук на квадратный метр.

Пока растения маленькие и еще не разрослись, в борьбе с сорняками поможет мульчирование корой лиственницы.

— Кроме того, это отличный способ удерживания влаги, а значит поливать растения вам можно будет реже, — добавила Ирина Межецкая.

Мульчирование — это процесс покрытия почвы вокруг растений различными материалами, которые называются мульчей.

Пока котовник не разросся, бороться с сорняками поможет мульча | Источник: Ирина МежецкаяПока котовник не разросся, бороться с сорняками поможет мульча | Источник: Ирина Межецкая

Пока котовник не разросся, бороться с сорняками поможет мульча

Источник:

Ирина Межецкая

Еще один вариант сэкономить время на уходе за садом — обозначить края посадок пластиковым бордюром.

«Если линии посадок не зафиксированы, со временем они будут терять свои очертания. И вам придется их корректировать», — пояснила эксперт.

Напомним, ранее Ирина Межецкая раскрыла секреты, как иметь красивую дачу и делать для этого минимум.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Ландшафтный дизайн Растения Дача
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Комментарии
1
Гость
1 час
а оно не внесено в список запрещённых для выращивания? нам надо спросить разрешения
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