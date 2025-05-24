Надо ли гладить постельное белье? Врач поставил точку в этом вопросе

Детские вещи нужно гладить в первую очередь Источник: Артем Ленц / NGS24.RU











Видов постельного белья не счесть. Популярны простыни на резинках, а также наволочки и пододеяльники, сшитые из мятой ткани, их и не нужно гладить. Однако есть комплекты, которым без утюга не обойтись. И тут, конечно, возникает вопрос: в каких случаях надо гладить постельное белье? Врач Ирина Сергеева рассказывает NGS24.RU, когда это действительно нужно делать.

Ирина Сергеева из Красноярска, главврач краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, главный внештатный специалист по медицинской профилактике края.

Ирина Сергеева называет три причины, при которых глажка вещей, в том числе постельного белья, обязательна. Так, по мнению врача, нужно подвергать воздействию утюга детские вещи и вещи человека, который болел. Например, если перенес кожное заболевание.

— Высокотемпературная обработка делает белье более мягким, а если мы еще при этом включаем эффект отпаривания, белье дезинфицируется. Это как раз нужно детским вещам и вещам человека после болезней, — объясняет врач.

Во-вторых, продолжает врач, если говорить о постельном белье, то его износостойкость увеличивается благодаря глажке.

— Отглаженное постельное белье смотрится намного лучше, красивее, чем просто постиранное. Еще хочу отметить, что после глажки белья ткани уплотняются, поэтому износ будет намного медленнее, чем если мы не будем его гладить, — продолжает Ирина Сергеева.

Третье — собственная безопасность, комфорт и эстетика спального места.

Кстати, мы поинтересовались у подписчиков нашего Telegram-канала, гладят ли они белье. Большинство ответило положительно.

— Глажу всё. И постельное белье, и домашние вещи — абсолютно всё. Привычка от мамы, наверное, — написала Вера Совкова.

— Всегда утюжу белье, любое — от нижнего до верхнего, исключение составляют только носки, — высказался подписчик grigorevanv.

— Пробовала не утюжить — не то пальто! Приятнее спать на отутюженном белье, полотенца мягче, простыни свежее, — присоединилась к обсуждению Ирина.

Однако хватало и тех, кто считает, что гладить белье не надо.

— Не вижу смысла тратить время впустую, — заявила IrinaTitova1988.

— Как говорит мой муж: если аккуратно развешать, то можно и не утюжить. Касается постельного — стираем на 90! — говорит Елена.

— Если сразу достать из машинки и хорошо развесить, то много вещей можно не гладить. То ли машинка не заминает, то ли хлопок стали такой делать, но очень приятно, — предположил подписчик LusiMLusiM.

Тех, кто гладит, оказалось больше — 675 против 505.