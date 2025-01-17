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Мой дом Роспотребнадзор назвал топ самых грязных мест в квартире. И это не унитаз

Роспотребнадзор назвал топ самых грязных мест в квартире. И это не унитаз

Ярославские специалисты указали, за чистотой каких предметов нужно следить особенно тщательно

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1 комментарий

Специалисты Роспотребнадзора назвали самые грязные места в квартире

Источник:

Ярославский Роспотребнадзор назвал топ самых грязных мест в квартире.

— Многие считают, что в жилом помещении самым грязным является туалет. Но, как оказалось, это не совсем так, — заинтриговали эксперты.

Топ самых загрязненных предметов выглядит так.

Возможно, вы не догадывались, что в этих местах больше всего грязи

Источник:

Вентиляция в ванной комнате

Вентиляция в ванной служит для отведения из воздуха лишней влаги. Благодаря правильному уходу вентилятор прослужит дольше, а в доме будут царить чистота и порядок. Чистить вентилятор рекомендуют не реже раз в полгода. Для этого нужно обесточить линию, питающую вентилятор. Снять решетку и с помощью пылесоса и других средств для уборки почистить все элементы.

Стиральная машина

Если у стиральной машины не проветривать барабан и держать дверцу закрытой, внутри может появиться плесень. Кроме того, нередко в стиральных машинах появляется неприятный запах. Обычно причиной его становится засор в фильтре или сливном шланге.

Почистить барабан от плесени можно при помощи различных народных или магазинных средств. А информация о том, как устранить засор в фильтре или сливном шланге, обычно содержится в инструкции к бытовой технике. В крайнем случае можно воспользоваться услугами мастера. Своевременный уход за стиральной машиной не только сделает ее чистой, но и продлит срок службы.

Ручка входной двери

На поверхностях дверных ручек собирается большое количество бактерий и вирусов. Поэтому во время уборки обязательно нужно мыть и их.

Душевые шторки и ограждения

Одна из самых антисантитарных зон — это душевые шторки и ограждения. Специалисты заявили, что на их поверхностях бактерий больше, чем на ободке унитаза. Поэтому после душа рекомендуется обязательно проветривать помещение. А сами ограждения и шторки почаще чистить.

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Комментарии
1
Гость
15 минут
неуж то телевизор, когда включен?
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