Роспотребнадзор назвал топ самых грязных мест в квартире. И это не унитаз

Специалисты Роспотребнадзора назвали самые грязные места в квартире Источник: Дарья Селенская / Городские медиа











Ярославский Роспотребнадзор назвал топ самых грязных мест в квартире.

— Многие считают, что в жилом помещении самым грязным является туалет. Но, как оказалось, это не совсем так, — заинтриговали эксперты.

Топ самых загрязненных предметов выглядит так.

Возможно, вы не догадывались, что в этих местах больше всего грязи Источник: Полина Авдошина / Городские медиа











Вентиляция в ванной комнате

Вентиляция в ванной служит для отведения из воздуха лишней влаги. Благодаря правильному уходу вентилятор прослужит дольше, а в доме будут царить чистота и порядок. Чистить вентилятор рекомендуют не реже раз в полгода. Для этого нужно обесточить линию, питающую вентилятор. Снять решетку и с помощью пылесоса и других средств для уборки почистить все элементы.

Стиральная машина

Если у стиральной машины не проветривать барабан и держать дверцу закрытой, внутри может появиться плесень. Кроме того, нередко в стиральных машинах появляется неприятный запах. Обычно причиной его становится засор в фильтре или сливном шланге.

Почистить барабан от плесени можно при помощи различных народных или магазинных средств. А информация о том, как устранить засор в фильтре или сливном шланге, обычно содержится в инструкции к бытовой технике. В крайнем случае можно воспользоваться услугами мастера. Своевременный уход за стиральной машиной не только сделает ее чистой, но и продлит срок службы.

Ручка входной двери

На поверхностях дверных ручек собирается большое количество бактерий и вирусов. Поэтому во время уборки обязательно нужно мыть и их.

Душевые шторки и ограждения