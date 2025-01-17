Роспотребнадзор назвал топ самых грязных мест в квартире. И это не унитаз

Ярославский Роспотребнадзор назвал топ самых грязных мест в квартире.
— Многие считают, что в жилом помещении самым грязным является туалет. Но, как оказалось, это не совсем так, — заинтриговали эксперты.
Топ самых загрязненных предметов выглядит так.
Вентиляция в ванной комнате
Вентиляция в ванной служит для отведения из воздуха лишней влаги. Благодаря правильному уходу вентилятор прослужит дольше, а в доме будут царить чистота и порядок. Чистить вентилятор рекомендуют не реже раз в полгода. Для этого нужно обесточить линию, питающую вентилятор. Снять решетку и с помощью пылесоса и других средств для уборки почистить все элементы.
Стиральная машина
Если у стиральной машины не проветривать барабан и держать дверцу закрытой, внутри может появиться плесень. Кроме того, нередко в стиральных машинах появляется неприятный запах. Обычно причиной его становится засор в фильтре или сливном шланге.
Почистить барабан от плесени можно при помощи различных народных или магазинных средств. А информация о том, как устранить засор в фильтре или сливном шланге, обычно содержится в инструкции к бытовой технике. В крайнем случае можно воспользоваться услугами мастера. Своевременный уход за стиральной машиной не только сделает ее чистой, но и продлит срок службы.
Ручка входной двери
На поверхностях дверных ручек собирается большое количество бактерий и вирусов. Поэтому во время уборки обязательно нужно мыть и их.
Душевые шторки и ограждения
Одна из самых антисантитарных зон — это душевые шторки и ограждения. Специалисты заявили, что на их поверхностях бактерий больше, чем на ободке унитаза. Поэтому после душа рекомендуется обязательно проветривать помещение. А сами ограждения и шторки почаще чистить.