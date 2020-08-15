Болезнь не отступает: ярославский опрештаб выдал свежие данные по COVID

В Ярославской области +38 заболевших коронавирусом
За последние сутки в Ярославской области 38 человек заболели коронавирусом, 39 выздоровели, новых летательных нет. Всего с начала пандемии COVID выявили у 6 616 человек, выздоровели за весь период 5942 человека, умерли 32.
— В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 917 884 случая (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 5 061 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 351 (26,7%) без клинических проявлений, — сказали в оперштабе.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению – 6 447 человек. За весь период выписано по выздоровлению по России – 729 411. За последние сутки подтверждено 119 летальных случаев. За весь период по России умерло – 15 617 человек.