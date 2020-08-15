«В конце хочешь лишь пару апельсинов»: в Рыбинске умерла учительница, у которой были поражены лёгкие

В Рыбинске умерла 78-летняя учительница, у которой были поражены легкие
Вчера стало известно, что в больнице Рыбинске умерла 78-летняя учительница из Некоузского района. Завтра состоятся похороны женщины. Об этом в соцсетях рассказала жительница Рыбинска Светлана Израйлева.
— Я Тамару Михайловну даже не знала. Просто меня попросили отвезти передачку в 3-ю больницу в Рыбинске. Женщина 78 лет, учительница из Некоузского района, госпитализирована с поражением легких. В мае похоронила сына, и больше навестить ее некому. Я съездила, оставила подписанные пакеты на улице, потому что внутрь не пускают, и ушла. Сегодня я должна была съездить снова и передать сущие мелочи: туалетную бумагу, троксевазин и два апельсина. Но я не успела. Ещё утром женщина отвечала на СМС, а спустя пару часов моей знакомой позвонил врач и сказал, что везти апельсины больше некому. 50% поражения лёгких. Где сельская учительница могла подхватить ковид (что бы там ни написали в заключении), теперь уже неважно. Важно, что вирус рядом, даже если ты не знаешь его жертв. И ещё важно, что в финале ты хочешь не квартиру-машину-дачу, а всего лишь пару апельсинов, — написала Светлана Израйлева.
В Департаменте здравоохранения от комментариев отказались.
— Вся информация через пресс-службу, — сказал директор Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев и положил трубку.
К сожалению, пресс-служба Департамента здравоохранения в отпуске. На звонок так никто и не ответил.
В пресс-службе областного правительства также не стали уточнять информацию.
— Это личные данные, и никто вам этого не скажет. Причина смерти человека — это личные данные. Вы можете обратиться только к родственникам. И только они могут вам сказать, был или не был и от чего она умерла. Факт смерти подтвердить мы не можем. Мы не Департамент здравоохранения. Обратитесь туда, — сказали в Правительстве Ярославской области.