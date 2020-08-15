«В конце хочешь лишь пару апельсинов»: в Рыбинске умерла учительница, у которой были поражены лёгкие

Вчера стало известно, что в больнице Рыбинске умерла 78-летняя учительница из Некоузского района. Завтра состоятся похороны женщины. Об этом в соцсетях рассказала жительница Рыбинска Светлана Израйлева.

— Я Тамару Михайловну даже не знала. Просто меня попросили отвезти передачку в 3-ю больницу в Рыбинске. Женщина 78 лет, учительница из Некоузского района, госпитализирована с поражением легких. В мае похоронила сына, и больше навестить ее некому. Я съездила, оставила подписанные пакеты на улице, потому что внутрь не пускают, и ушла. Сегодня я должна была съездить снова и передать сущие мелочи: туалетную бумагу, троксевазин и два апельсина. Но я не успела. Ещё утром женщина отвечала на СМС, а спустя пару часов моей знакомой позвонил врач и сказал, что везти апельсины больше некому. 50% поражения лёгких. Где сельская учительница могла подхватить ковид (что бы там ни написали в заключении), теперь уже неважно. Важно, что вирус рядом, даже если ты не знаешь его жертв. И ещё важно, что в финале ты хочешь не квартиру-машину-дачу, а всего лишь пару апельсинов, — написала Светлана Израйлева.