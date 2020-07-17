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Недельный антирекорд: в Ярославской области выявили коронавирус ещё у 45 человек

Актуальные данные от федерального оперативного штаба на 17 июля

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Количество заболевших снова растет

Количество заболевших снова растет

В Ярославской области снова начался рост новых заболевших коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки заражение подтвердилось у 45 человек — это антирекорд за последнюю неделю.

— В Ярославской области с начала пандемии выявили 5476 случаев заболевания. Новых выздоровевших на 17 июля — 73 человека, всего выздоровевших 4733, — сообщили в федеральном оперативном штабе России.

На утро 17 июля в России подтверждено 6406 новых случаев заражений COVID-19, за сутки умерло 186 человек.

Очаги распространения инфекции по Ярославской области на 17 июля:

  • Ярославль - 2799;
  • Рыбинск – 766;
  • Ростовский МР - 298;
  • Ярославский МР -266;
  • Переславский городской округ - 246;
  • Гаврилов-Ямский МР – 223;
  • Рыбинский МР - 164;
  • Тутаевский МР - 166;
  • Угличский МР - 100;
  • Борисоглебский МР - 117;
  • Некрасовский МР – 76;
  • Большесельский МР – 76;
  • Даниловский МР - 52;
  • Некоузский МР – 44;
  • Пошехонский МР - 41;
  • Первомайский МР - 17;
  • Брейтовский МР – 12;
  • Мышкинский МР – 7;
  • Любимский МР - 6.

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