Недельный антирекорд: в Ярославской области выявили коронавирус ещё у 45 человек

В Ярославской области снова начался рост новых заболевших коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки заражение подтвердилось у 45 человек — это антирекорд за последнюю неделю.
— В Ярославской области с начала пандемии выявили
На утро 17 июля в России подтверждено
Очаги распространения инфекции по Ярославской области на 17 июля:
- Ярославль - 2799;
- Рыбинск – 766;
- Ростовский МР - 298;
- Ярославский МР -266;
- Переславский городской округ - 246;
- Гаврилов-Ямский МР – 223;
- Рыбинский МР - 164;
- Тутаевский МР - 166;
- Угличский МР - 100;
- Борисоглебский МР - 117;
- Некрасовский МР – 76;
- Большесельский МР – 76;
- Даниловский МР - 52;
- Некоузский МР – 44;
- Пошехонский МР - 41;
- Первомайский МР - 17;
- Брейтовский МР – 12;
- Мышкинский МР – 7;
- Любимский МР - 6.