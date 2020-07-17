Недельный антирекорд: в Ярославской области выявили коронавирус ещё у 45 человек

В Ярославской области снова начался рост новых заболевших коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки заражение подтвердилось у 45 человек — это антирекорд за последнюю неделю.

— В Ярославской области с начала пандемии выявили 5476 случаев заболевания. Новых выздоровевших на 17 июля — 73 человека, всего выздоровевших 4733 , — сообщили в федеральном оперативном штабе России.