В оперштабе назвали три очага коронавируса: как в Ярославской области распространяется инфекция

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что количество заболевших COVID-19 в Ярославской области за последние сутки увеличилось на 42 человека. Таким образом, общее количество подхвативших опасную инфекцию людей в регионе достигло 4741.



— Больше всего заболевших зарегистрировано в Ярославле (2451), Рыбинске (666) и Переславле-Залесском (233), — сообщили в оперативном штабе.

