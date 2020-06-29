В оперштабе назвали три очага коронавируса: как в Ярославской области распространяется инфекция

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что количество заболевших COVID-19 в Ярославской области за последние сутки увеличилось на 42 человека. Таким образом, общее количество подхвативших опасную инфекцию людей в регионе достигло 4741.
— Больше всего заболевших зарегистрировано в Ярославле (2451), Рыбинске (666) и Переславле-Залесском (233), — сообщили в оперативном штабе.
По официальным данным, умерло от коронавируса в Ярославской области 19 человек. Госпитализировано на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона 587 пациентов: 159 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 428 с типичной клиникой COVID-19. На обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) сейчас находятся 220 человек, на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 1824 человека.
За последние сутки в России было зарегистрировано 6719 новых подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции в 83 регионах. За последние сутки умерли 93 человека, за весь период — 9166 человек.