Резкий рост госпитализированных: ситуация с коронавирусом в Ярославской области на 10 июня

В Ярославской области отмечен резкий рост госпитализированных в ковид-отделения. По данным регионального оперштаба, на 10 июня за сутки количество людей, которым потребовалась помощь в рамках стационара, увеличилось сразу на 35 человек. Общее количество госпитализированных пациентов выросло с 778 до 813 человек. И это абсолютный рекорд за всё время эпидемии.
— 292 человека находятся в стационарах с подтвеpждённой кoрoнавируcнoй инфекцией, 521 — с типичной клиникoй COVID-19, — уточнили в оперштабе.
Если сравнить эти цифры с данными за 9 июня, то количество пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией сократилось на 10 человек. Вероятнее всего, эти люди выздоровели и выписались из больниц. А вот количество пациентов с симптомами COVID-19, пока не подтвержденного тестами, выросло за день на 45 человек.
При этом резко выросло и количество проверенных анализов на коронавирус. Если раньше их количество за сутки колебалось в пределах до двух тысяч, то 9 июня их сделали 2101.
Как менялось количество госпитализированных в ковид-отделения в Ярославской области за последние дни:
- 10 июня — 813 пациентoв (292 — с подтвеpждённой кoрoнавируcнoй инфекцией, 521 — с симптомами);
- 9 июня — 778 пациeнтов (302 — с пoдтверждённoй ĸoрoнавируснoй инфеĸцией, 476 — с симптомами);
- 8 июня — 779 пациентов (282 — с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 497 — с симптомами);
- 7 июня — 779 пациентов (275 — с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 504 — с симптомами);
- 6 июня — 761 пациент (279 — с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 482 — с симптомами).
Напомним, 10 июня в Ярославской области было зарегистрировано 63 новых случая коронавируса. Правда, какого числа брались подтверждённые анализы, пока не понятно. На днях выяснилось, что больницы ограничены в количестве тестов, которые они могут сдать в лабораторию Роспотребнадзора для проверки. Если верить словам медиков, то сейчас исследования проводят ещё только майских мазков.