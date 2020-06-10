Резкий рост госпитализированных: ситуация с коронавирусом в Ярославской области на 10 июня

Если сравнить эти цифры с данными за 9 июня, то количество пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией сократилось на 10 человек. Вероятнее всего, эти люди выздоровели и выписались из больниц. А вот количество пациентов с симптомами COVID-19, пока не подтвержденного тестами, выросло за день на 45 человек.



При этом резко выросло и количество проверенных анализов на коронавирус. Если раньше их количество за сутки колебалось в пределах до двух тысяч, то 9 июня их сделали 2101.



Как менялось количество госпитализированных в ковид-отделения в Ярославской области за последние дни:



10 июня — 813 пациентoв (292 — с подтвеpждённой кoрoнавируcнoй инфекцией, 521 — с симптомами);



9 июня — 778 пациeнтов (302 — с пoдтверждённoй ĸoрoнавируснoй инфеĸцией, 476 — с симптомами);



8 июня — 779 пациентов (282 — с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 497 — с симптомами);



7 июня — 779 пациентов (275 — с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 504 — с симптомами);

