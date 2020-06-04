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Коронавирус в Ярославле: губернатор рассказал о послаблении режима

Дмитрий Миронов рассказал об эпидемиологической ситуации в регионе

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Дмитрий Миронов видит предпосылки к послаблению режима

Дмитрий Миронов видит предпосылки к послаблению режима

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов рассказал об эпидемиологической обстановке в регионе. Он подчеркнул, что наша область не входит в число тех, где ситуация нестабильная.

— В последнее время мы отмечаем постепенное снижение числа зараженных COVID-19, — сообщил Дмитрий Миронов. — Однако не считаем, что это повод расслабиться. Продолжаем наращивать мощности наших больниц. В медучреждениях региона развернуто уже 1529 коек. Почти половина из них пустуют, так как в стационарах находятся 762 пациента с COVID-19 и типичной клиникой этого заболевания, но резерв должен быть.

Глава региона также выразил надежду, что скоро эпидемиологическая обстановка улучшится.

— Очень надеемся, что все принимаемые меры помогут перейти к новым послаблениям, — добавил он. — Все предпосылки для этого уже имеются.

С каждым днём в Ярославской области выявляют новые случаи заболевания коронавируса

С каждым днём в Ярославской области выявляют новые случаи заболевания коронавируса

За последние сутки в Ярославской области было выявлено 74 новых случая заболевания коронавирусом и зафиксирована смерть от COVID-19. Оперативный штаб по борьбе с инфекцией обнародовал расширенные данные, на основе которых мы сделали карту распространения коронавируса в регионе. Известно, что от коронавируса умерла 70-летняя женщина. По официальным данным, на сегодняшний день в Ярославской области зарегистрировано 15 случаев гибели людей от COVID-19.

Всего за время пандемии в Ярославской области коронавирусом заболели 3430, умерли — 15 человек. Регион числится в списке худших по выздоравливанию от COVID-19. В стране нарастающим итогом зарегистрировано 441 108 случаев (+2,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

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