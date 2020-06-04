Коронавирус в Ярославле: губернатор рассказал о послаблении режима

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов рассказал об эпидемиологической обстановке в регионе. Он подчеркнул, что наша область не входит в число тех, где ситуация нестабильная.



— В последнее время мы отмечаем постепенное снижение числа зараженных COVID-19, — сообщил Дмитрий Миронов. — Однако не считаем, что это повод расслабиться. Продолжаем наращивать мощности наших больниц. В медучреждениях региона развернуто уже 1529 коек. Почти половина из них пустуют, так как в стационарах находятся 762 пациента с COVID-19 и типичной клиникой этого заболевания, но резерв должен быть.

