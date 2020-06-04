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В Ярославской области коронавирус подхватили почти 3,5 тысячи человек

В Ярославской области коронавирус подхватили почти 3,5 тысячи человек

За последние сутки в Ярославской области было выявлено 74 новых случая заболевания коронавирусом и зафиксирована смерть от COVID-19. Оперативный штаб по борьбе с инфекцией обнародовал расширенные данные, на основе которых мы сделали карту распространения коронавируса в регионе.

Известно, что от коронавируса умерла 70-летняя женщина. По официальным данным, на сегодняшний день в Ярославской области зарегистрировано 15 случаев гибели людей от COVID-19.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 3430 человек, из них выздоровели только 951. В больницы попали 762 пациента: 279 с подтверждённой коронавирусной инфекцией и 483 с типичной клиникой COVID-19. На обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) сейчас находятся 158 человек, на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 3174 человека.

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