За последние сутки в Ярославской области было выявлено 74 новых случая заболевания коронавирусом и зафиксирована смерть от COVID-19. Оперативный штаб по борьбе с инфекцией обнародовал расширенные данные, на основе которых мы сделали карту распространения коронавируса в регионе.
Известно, что от коронавируса умерла 70-летняя женщина. По официальным данным, на сегодняшний день в Ярославской области зарегистрировано 15 случаев гибели людей от COVID-19.
Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 3430 человек, из них выздоровели только 951. В больницы попали 762 пациента: 279 с подтверждённой коронавирусной инфекцией и 483 с типичной клиникой COVID-19. На обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) сейчас находятся 158 человек, на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 3174 человека.