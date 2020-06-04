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Каждый день в Ярославской области увеличивается число заболевших коронавирусом

Каждый день в Ярославской области увеличивается число заболевших коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России опубликовал данные о заболеваемости, актуальные на 4 июня 2020 года:

— За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 8831 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3374 (38,2%) без клинических проявлений.

Известно, что в Ярославской области было выявлено 74 новых случая заболевания COVID-19. Также стало известно, что от коронавируса умер ещё один человек.

Всего за время пандемии в Ярославской области коронавирусом заболели 3430, умерли — 15 человек. В стране нарастающим итогом зарегистрировано 441 108 случаев (+2,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

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