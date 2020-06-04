Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России опубликовал данные о заболеваемости, актуальные на 4 июня 2020 года:



— За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 8831 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3374 (38,2%) без клинических проявлений.

