Эксперты Информационного центра по коронавирусу (ИЦК) проанализировали, сколько пациентов, у которых был выявлен COVID-19, выздоровели. В Ярославской области были выписаны 26,7% пациентов.
— Это один из самых низких показателей по ЦФО, — сообщили специалисты ИЦК. — Средний показатель по Центральному федеральному округу — 44% (по России — 45,3%). Наибольшая доля вылечившихся от коронавируса в ЦФО зафиксирована в Тверской области (71%), наименьшая — в Московской области (22,6%).
За всё время пандемии в регионе коронавирусом заболели 3356 человек. Согласно официальным данным, 896 выздоровели от COVID-19, а для 14 инфекция стала причиной смерти. Около 75% на данный момент лечатся в больницах или дома. На сегодняшний день в больницах региона лежат 735 пациентов: 270 из них с подтверждённой коронавирусной инфекцией и 465 с типичной клиникой COVID-19.
На основе данных оперативного штаба по борьбе с COVID-19 мы составили обновлённую карту распространения инфекции в регионе.