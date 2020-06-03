Эксперты Информационного центра по коронавирусу (ИЦК) проанализировали, сколько пациентов, у которых был выявлен COVID-19, выздоровели. В Ярославской области были выписаны 26,7% пациентов.



— Это один из самых низких показателей по ЦФО, — сообщили специалисты ИЦК. — Средний показатель по Центральному федеральному округу — 44% (по России — 45,3%). Наибольшая доля вылечившихся от коронавируса в ЦФО зафиксирована в Тверской области (71%), наименьшая — в Московской области (22,6%).

