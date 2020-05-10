198 зараженных коронавирусом жителей Ярославской области находятся на госпитализации в стационарах региона. За сутки эта цифра выросла на 21 человека. Данные на 10 мая озвучил областной оперативный штаб.



— Двое человек находятся в крайне тяжелом состоянии, 10 — в тяжелом, — добавили в оперштабе.



По сравнению с предыдущим днём, количество тяжелых пациентов увеличилось на одного человека.