198 зараженных коронавирусом жителей Ярославской области находятся на госпитализации в стационарах региона. За сутки эта цифра выросла на 21 человека. Данные на 10 мая озвучил областной оперативный штаб.
— Двое человек находятся в крайне тяжелом состоянии, 10 — в тяжелом, — добавили в оперштабе.
По сравнению с предыдущим днём, количество тяжелых пациентов увеличилось на одного человека.
Всего в Ярославской области лечение сейчас проходит 941 человек. У 131 зараженного состояние средней тяжести. У 798 — удовлетворительное. За последние сутки в регионе выявлено 63 новых случая COVID-19. Большая часть из них пришлась на Ярославль — 52 человека. Один новый заболевший выявлен в Тутаевском районе, двое в Переславле, по четыре человека в Ярославском и Некоузском районах. С начала пандемии в регионе зафиксировано 1114 зараженных. Из них 162 человека выздоровели, 11 скончались.
Напомним, с 10 мая в Ярославской области введен масочный режим. До 15 мая он носит рекомендательный характер, с 16 мая станет обязательным. Также до 31 мая в регионе продлили все ограничения в рамках борьбы с распространением инфекции.