В Ярославской области за сутки зафиксировано 63 новых положительных тестов на коронавирус. Таким образом, на 10 мая общее количество заразившихся составило 1114 человек.



Максимальное количество новых заболевших было зарегистрировано в Ярославской области 4 мая - 79 человек. После этого число новых случаев не превышало 60 человек.

Всего в России сообщается о 11 012 новых случаях. Нарастающим итогом зарегистрировано 209 688 случаев (+5,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Напомним, всю актуальную информацию о коронавирусе в Ярославской области читайте в нашей онлайн-трансляции.

