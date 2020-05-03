В соцсетях ярославна умоляет помочь - её маму лежавшую в Областной больнице, перевезли, когда в клинике обнаружили заражённых коронавирусом. Женщина лежала в отделении гематологии, где находятся люди с тяжёлыми диагнозами, в том числе раком крови.



— Больных Covid-19 - 10 человек, в том числе и мою маму, из гематологического отделения Ярославской областной клинической больницы отправили в больницу в Карабиху!, - написала Олеся Ухтомская. - Все больные - тяжелые. Все лежат с температурой и пневмонией. В больнице нет ничего! Нет оборудования для таких больных, нет интенсивной терапии, лекарств нет, персонал не подходит - два врача и две медсестры на 140 коек. На горячие линии не дозвониться.

