В соцсетях ярославна умоляет помочь - её маму лежавшую в Областной больнице, перевезли, когда в клинике обнаружили заражённых коронавирусом. Женщина лежала в отделении гематологии, где находятся люди с тяжёлыми диагнозами, в том числе раком крови.
— Больных Covid-19 - 10 человек, в том числе и мою маму, из гематологического отделения Ярославской областной клинической больницы отправили в больницу в Карабиху!, - написала Олеся Ухтомская. - Все больные - тяжелые. Все лежат с температурой и пневмонией. В больнице нет ничего! Нет оборудования для таких больных, нет интенсивной терапии, лекарств нет, персонал не подходит - два врача и две медсестры на 140 коек. На горячие линии не дозвониться.
В департаменте здравоохранения области ответили, что всё необходимое лечение пациентам оказывают.
- В Ярославской ЦРБ сейчас находится 9 пациентов гематологического профиля, - рассказал главный гематолог Ярославской области Валерий Лапин. - Пациенты в удовлетворительном состоянии, часть из них в средне-тяжелом. Все пациенты обеспечены необходимыми лекарственными препаратами: антибиотиками, противогрибковыми средствами. Все назначения выполняются по времени, по дозировкам, вся схема лечения полностью выдерживается. Двум пациентам продолжена химиотерапия. Все пациенты находятся под моим личным ежедневным контролем, все назначения я лично согласовываю. У нас полное понимание с врачами, несмотря на неудобства, вызванные сложившейся ситуацией. Налажена постоянная связь с родственниками. У них есть мой телефон и при появлении вопросов они мне звонят