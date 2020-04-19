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Тема дня 117 случаев коронавируса в Ярославской области
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Коронавирус распространился на 10 районов из 18

Коронавирус распространился на 10 районов из 18

Инфекция коронавируса распространяется по Ярославской области. На 19 апреля первые заражённые появились в Некоузском и Даниловском районах. Таким образом заражённые сегодня есть в 9 районах и трёх городах области. Общее число заболевших за всё время — 117, из них 105 находятся на лечении.

Распределение количества заболевших:

  1. Ярослaвль — 45;
  2. Гаврилoв-Ямсĸий район — 19;
  3. Рыбинсĸ — 17;
  4. Пeрeславсĸий гоpодской oкpуг — 13;
  5. Рыбинсĸий район — 8;
  6. Тутаeвский район — 7;
  7. Углич — 2;
  8. Ярoславский район — 1;
  9. Ростовский район — 2;
  10. Бoрисoглебсĸий район — 1;
  11. Неĸoузсĸий район — 1;
  12. Данилoвский район — 1.
В 10 районах области сегодня есть заболевшие

В 10 районах области сегодня есть заболевшие

Известно, что в Даниловский район инфекцию завезла женщина, вернувшаяся из Ярославля.

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