8 апреля среда
СЕЙЧАС +11°С
usd 75.45
eur 82.01
Тема дня Больницу переделают под пациентов с коронавирусом
СЕЙЧАС +11°С
usd 75.45
eur 82.01

Все новости

Все новости
Правительство расширит круг лабораторий, тестирующих на коронавирус

Правительство расширит круг лабораторий, тестирующих на коронавирус

Российское правительство решило расширить круг лабораторий, тестирующих на коронавирус. Теперь это могут делать все частные и государственные лаборатории. Об этом заявил во время заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Такое решение в руководстве страны приняли, чтобы у каждого человека была возможность проверить здоровье и сделать тест.

— Право тестировать на коронавирус получили все заявившиеся лаборатории, в том числе и частные, негосударственные, для этого нужно подать соответствующее электронное уведомление на сайте Роспотребнадзора. И в случае выявления нового коронавируса лаборатория должна передавать эту информацию в Роспотребнадзор, — отметил премьер.

Также Михаил Мишустин подчеркнул, что на данный момент Россия может обеспечить себя тестами на коронавирус.

Два дня назад Роспотребнадзор объявил о запуске домашнего тестирования на коронавирус. Сделать это может каждый человек, причем без участия врача. Заказчику привезут тест домой, проинструктируют, как взять анализ самостоятельно, а потом увезут материал на исследование. Результаты появятся в течение одного-двух дней. Тестирование на дому обойдется в 1250 рублей. Дополнительно придется доплатить за выезд сотрудника, который объяснит, как делать тест, и заберет материалы в лабораторию. Услуга доступна жителям Москвы и Подмосковья, далее распространится по регионам. Новость об этом лаборатории восприняли как монополизацию — ранее частные предприятия пытались проводить тестирование желающих, но санитарное ведомство сворачивало эту инициативу.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавирустест на коронавирусздоровье
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (5)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!