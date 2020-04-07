Первые лекарства от новой коронавирусной инфекции, производство которых запустили на ярославской площадке предприятия «Р-Фарм», сегодня поступят в Москву и Санкт-Петербург для распределения в клиники, участвующие в протоколе. Планируется, что в будущем препарат поможет в лечении тяжелых форм COVID-19, но ему предстоит ещё пройти клинические испытания.



— Исследования будут проходить в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, городской клинической больнице № 52 в Москве, городской клинической больнице № 40 в Коммунарке и больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге, — сообщила 76.RU руководитель отдела по работе со СМИ «Р-Фарм» Анастасия Хрусталёва. — Инвестиции в разработку препаратов составили более 20 миллиардов рублей.

