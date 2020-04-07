Первые лекарства от новой коронавирусной инфекции, производство которых запустили на ярославской площадке предприятия «Р-Фарм», сегодня поступят в Москву и Санкт-Петербург для распределения в клиники, участвующие в протоколе. Планируется, что в будущем препарат поможет в лечении тяжелых форм COVID-19, но ему предстоит ещё пройти клинические испытания.
— Исследования будут проходить в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, городской клинической больнице № 52 в Москве, городской клинической больнице № 40 в Коммунарке и больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге, — сообщила 76.RU руководитель отдела по работе со СМИ «Р-Фарм» Анастасия Хрусталёва. — Инвестиции в разработку препаратов составили более 20 миллиардов рублей.
Непосредственно сейчас проходит исследование двух препаратов — олокизумаба (ингибитора интерлейкина-6) и RPH-104 (ингибитора интерлейкина-1) в лечении пациентов с тяжелой инфекцией COVID-19.
— Эти препараты блокируют гиперактивацию иммунитета на уровнях ИЛ-1 или ИЛ-6, что может быть эффективным в терапии пациентов с тяжелой коронавирусной инфекцией благодаря подавлению или предотвращению цитокинового шторма, — рассказали специалисты «Р-Фарм». — Препараты быстро снижают воспалительную реакцию. Этот подход к терапии поддержан ведущими мировыми специалистами в области лечения аутовоспалительных заболеваний.
По последним официальным данным, опубликованным 6 апреля, в России заболели COVID-19 6343 человека, 47 умерли и 406 полностью выздоровели. В Ярославской области заболели 7 человек, 1 вылечился и шестеро находятся на лечении.
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+5 новых случаев COVID-19 в Ярославской области на 7 апреля.