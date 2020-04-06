Российские фармацевты начали тестировать препараты, которые в дальнейшем могут помочь в лечении тяжелых форм COVID-19. Медики проверяют эффективность и безопасность олокизумаба (ингибитора интерлейкина-6) и RPH-104 (ингибитора интерлейкина-1).



— Предварительные данные из разных стран мира указывают на то, что блокирование гиперактивации иммунитета на уровнях ИЛ-1 или ИЛ-6 может быть эффективным в терапии пациентов с тяжелой коронавирусной инфекцией, стабилизировать их состояние, приводить к дальнейшей положительной динамике благодаря подавлению или предотвращению цитокинового шторма, — заявил директор медицинского департамента «Р-Фарм» Михаил Самсонов.

