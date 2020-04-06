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Перед производством препарата пройдут необходимые стадии исследования и разработки

Перед производством препарата пройдут необходимые стадии исследования и разработки

Российские фармацевты начали тестировать препараты, которые в дальнейшем могут помочь в лечении тяжелых форм COVID-19. Медики проверяют эффективность и безопасность олокизумаба (ингибитора интерлейкина-6) и RPH-104 (ингибитора интерлейкина-1).

— Предварительные данные из разных стран мира указывают на то, что блокирование гиперактивации иммунитета на уровнях ИЛ-1 или ИЛ-6 может быть эффективным в терапии пациентов с тяжелой коронавирусной инфекцией, стабилизировать их состояние, приводить к дальнейшей положительной динамике благодаря подавлению или предотвращению цитокинового шторма, — заявил директор медицинского департамента «Р-Фарм» Михаил Самсонов.

Непосредственно исследование пройдет в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве, клинической инфекционной больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге, городской клинической больнице № 40 в Коммунарке и городской клинической больнице № 52 в Москве. В дальнейшем к исследованиям будут подключены и другие российские центры.

Одновременно группа компаний «Р-Фарм» продолжает ряд других международных клинических исследований олокизумаба и RPH-104 и организовала их производство на собственном заводе в Ярославле.

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