Российские фармацевты начали тестировать препараты, которые в дальнейшем могут помочь в лечении тяжелых форм COVID-19. Медики проверяют эффективность и безопасность олокизумаба (ингибитора интерлейкина-6) и RPH-104 (ингибитора интерлейкина-1).
— Предварительные данные из разных стран мира указывают на то, что блокирование гиперактивации иммунитета на уровнях ИЛ-1 или ИЛ-6 может быть эффективным в терапии пациентов с тяжелой коронавирусной инфекцией, стабилизировать их состояние, приводить к дальнейшей положительной динамике благодаря подавлению или предотвращению цитокинового шторма, — заявил директор медицинского департамента «Р-Фарм» Михаил Самсонов.
Непосредственно исследование пройдет в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве, клинической инфекционной больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге, городской клинической больнице № 40 в Коммунарке и городской клинической больнице № 52 в Москве. В дальнейшем к исследованиям будут подключены и другие российские центры.
Одновременно группа компаний «Р-Фарм» продолжает ряд других международных клинических исследований олокизумаба и RPH-104 и организовала их производство на собственном заводе в Ярославле.