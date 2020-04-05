«Мы не будем лечить бессмертных»: в Ярославле пациенты штурмуют поликлиники

В Ярославле люди начали буквально штурмовать специалистов поликлиник, после того, как те прекратили плановый приём пациентов.



- Люди приходят, стоят в дверях и просят «Ну примите нас», - рассказали врачи поликлиники №2. - Некоторым можно объяснить что происходит, других не пугает ничего.



- Мы пытались объяснить, что мы не будем лечить «бессмертных» [людей, которые не боятся коронавируса], но ничего не помогает — они ругаются, кричат, говорят, что за месяц записывались, - добавили специалисты поликлиники №1 больницы №9.