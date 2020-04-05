«Мы не будем лечить бессмертных»: в Ярославле пациенты штурмуют поликлиники

В Ярославле люди начали буквально штурмовать специалистов поликлиник, после того, как те прекратили плановый приём пациентов.
- Люди приходят, стоят в дверях и просят «Ну примите нас», - рассказали врачи поликлиники №2. - Некоторым можно объяснить что происходит, других не пугает ничего.
- Мы пытались объяснить, что мы не будем лечить «бессмертных» [людей, которые не боятся коронавируса], но ничего не помогает — они ругаются, кричат, говорят, что за месяц записывались, - добавили специалисты поликлиники №1 больницы №9.
Со 2 апреля в Ярославской области поликлиники временно перестали оказывать жителям региона плановую медпомощь из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Сейчас пациентам оказывают лишь неотложную и экстренную помощь.
Напомним, что плановая медицинская помощь оказывается при проведении профилактики, при заболеваниях, не угрожающих жизни пациента, не требующих срочного вмешательства врачей. Её отсрочка на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью. Неотложная медицинская помощь оказывается при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента. Экстренная медицинская помощь оказывается при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента.