На утро 6 апреля в Ярославской области зафиксировали ещё два вероятно положительных теста на коронавирус. Каждый сомнительный результат отправляют на перепроверку в Москву, что занимает ещё несколько дней.

— За прошедшие сутки в регионе сделано 336 тестов на коронавирус. 2 из них (предположительно положительные) отправлены в Москву, — сообщил в соцсетях губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

За выходные в области ещё у трёх человек подтвердился диагноз нового вируса COVID-19, итого за всё время вирус выявили у семи человек. В изоляции после возращения из-за границы находятся 1087 человек.