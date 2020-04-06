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Ещё два теста оказались сомнительными на 6 апреля в Ярославской области&nbsp;

Ещё два теста оказались сомнительными на 6 апреля в Ярославской области 

На утро 6 апреля в Ярославской области зафиксировали ещё два вероятно положительных теста на коронавирус. Каждый сомнительный результат отправляют на перепроверку в Москву, что занимает ещё несколько дней.

— За прошедшие сутки в регионе сделано 336 тестов на коронавирус. 2 из них (предположительно положительные) отправлены в Москву, — сообщил в соцсетях губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

За выходные в области ещё у трёх человек подтвердился диагноз нового вируса COVID-19, итого за всё время вирус выявили у семи человек. В изоляции после возращения из-за границы находятся 1087 человек.

Всю официальную информацию о ситуации из-за коронавируса в регионе мы собираем в режиме онлайн.

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китайский коронавирус
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