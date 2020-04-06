55 фирмам разрешили выйти на работу в Ярославской области. Ситуация по коронавирусу онлайн

Всем понедельник!

Прошла неделя, как мы живём в новых условиях: в Ярославле закрыто почти всё, на улицах пусто, многие сидят по домам. Кажется, мы даже стали привыкать. Но с 6 апреля меры против распространения коронавирусной инфекции одновременно ослабили и усилили: разрешили выйти на работу 55 крупным предприятиям, но резко сократили расписание работы городского транспорта.

Что ещё изменится в нашей жизни сегодня? Публикуем в режиме онлайн официальные данные о количестве новых случаев заражения COVID-19 и мерах против него в регионе.