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55 фирмам разрешили выйти на работу в Ярославской области. Ситуация по коронавирусу онлайн

В регионе ослабили меры против COVID-19

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С понедельника в Ярославской области разрешили работать некоторым компаниям, но сократили расписание общественного транспорта.&nbsp;

С понедельника в Ярославской области разрешили работать некоторым компаниям, но сократили расписание общественного транспорта. 

Всем понедельник!

Прошла неделя, как мы живём в новых условиях: в Ярославле закрыто почти всё, на улицах пусто, многие сидят по домам. Кажется, мы даже стали привыкать. Но с 6 апреля меры против распространения коронавирусной инфекции одновременно ослабили и усилили: разрешили выйти на работу 55 крупным предприятиям, но резко сократили расписание работы городского транспорта.

Что ещё изменится в нашей жизни сегодня? Публикуем в режиме онлайн официальные данные о количестве новых случаев заражения COVID-19 и мерах против него в регионе.

Илья Ненко

Артисты Михайловского театра даже самоизоляцию могут превратить в спектакль. Ждем, когда флешмоб подхватят их коллеги.

Мария Захарова

Жители Москвы и Подмосковья будут сдавать тесты на коронавирус дома. В Роспотребнадзоре рассказали, что сделать это может каждый человек, причем без участия врача. Заказчику привезут тест домой, проинструктируют, как взять анализ самостоятельно, а потом увезут материал на исследование. Результаты появятся в течение одного-двух дней.

В Роспотребнадзоре отмечают, что услуга платная. Правда, сумму не озвучивают. Позднее тестирование на дому планируется внедрить и в других регионах.

Анна Ёлкина

За минувшие выходные в Ярославской области официально подтвердились ещё 3 случая заражения COVID-19. В инфекционную больницу попали: мужчина из Ярославского района, женщина из Ярославля и мальчик из Тутаевского района. Итого за всё время в регионе у 6 человек выявили китайский коронавирус, первая заболевшая выздоровела.

По данным на 5 апреля, в России болезнь диагностировали у 5389 человек — плюс 638 случаев за последние сутки. Умерли за всё время 45 человек, вылечились 355.

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китайский коронавирус
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