55 фирмам разрешили выйти на работу в Ярославской области. Ситуация по коронавирусу онлайн

Артисты Михайловского театра даже самоизоляцию могут превратить в спектакль. Ждем, когда флешмоб подхватят их коллеги.
Жители Москвы и Подмосковья будут сдавать тесты на коронавирус дома. В Роспотребнадзоре рассказали, что сделать это может каждый человек, причем без участия врача. Заказчику привезут тест домой, проинструктируют, как взять анализ самостоятельно, а потом увезут материал на исследование. Результаты появятся в течение одного-двух дней.
В Роспотребнадзоре отмечают, что услуга платная. Правда, сумму не озвучивают. Позднее тестирование на дому планируется внедрить и в других регионах.
За минувшие выходные в Ярославской области официально подтвердились ещё 3 случая заражения COVID-19. В инфекционную больницу попали: мужчина из Ярославского района, женщина из Ярославля и мальчик из Тутаевского района. Итого за всё время в регионе у 6 человек выявили китайский коронавирус, первая заболевшая выздоровела.
По данным на 5 апреля, в России болезнь диагностировали у 5389 человек — плюс 638 случаев за последние сутки. Умерли за всё время 45 человек, вылечились 355.