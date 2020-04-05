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Тема дня + 5 новых случаев коронавируса в Ярославле
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Подтверждения ждут еще по восьми пробам

Подтверждения ждут еще по восьми пробам

Сегодня тест на коронавирус подтвердили ещё у одного жителя Ярославской области. Об этом сообщили в оперативном штабе Ярославской области. Заболевшим оказался мужчина из Ярославского района, который вернулся из эндемичной страны.

— Его состояние стабильное, — рассказали в штабе. — Вместе с ним в Ярославской области лечение от коронавирусной инфекции проходят 6 человек. Ждём подтверждения из Москвы по 8 пробам.

За сутки лабораторно обследовано 414 человек. Все результаты отрицательные.

В режиме изоляции после возвращения из-за границы продолжают оставаться 1537 человек.

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