Сегодня тест на коронавирус подтвердили ещё у одного жителя Ярославской области. Об этом сообщили в оперативном штабе Ярославской области. Заболевшим оказался мужчина из Ярославского района, который вернулся из эндемичной страны.



— Его состояние стабильное, — рассказали в штабе. — Вместе с ним в Ярославской области лечение от коронавирусной инфекции проходят 6 человек. Ждём подтверждения из Москвы по 8 пробам.



За сутки лабораторно обследовано 414 человек. Все результаты отрицательные.



В режиме изоляции после возвращения из-за границы продолжают оставаться 1537 человек.

