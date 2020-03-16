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В школах Ярославской области 67 классов закрыли на карантин

Власти решают, что делать с каникулами

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У некоторых классов карантин пришёлся на каникулы

У некоторых классов карантин пришёлся на каникулы

В Ярославской области на карантин из-за гриппа и ОРВИ закрыли 67 классов в 34 школах. Полностью закрытых школ в регионе сейчас нет.

У некоторых классов карантин совпал со школьными каникулами. Власти ещё не определились, что делать с теми, у кого так произошло.

— Мы проконсультируемся со специалистами из Роспотребнадзора и решим вопрос о продлении или непродлении каникул, — сказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

Тем временем из-за угрозы распространения коронавируса все школы региона переходят в режим свободного посещения, а вузы — на дистанционное обучение.

Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области запустил горячую линию, куда можно обратиться по всем вопросам, касающимся коронавирусной инфекции.

На данный момент в Ярославле официально нет подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

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