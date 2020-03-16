В школах Ярославской области 67 классов закрыли на карантин

В Ярославской области на карантин из-за гриппа и ОРВИ закрыли 67 классов в 34 школах. Полностью закрытых школ в регионе сейчас нет.
У некоторых классов карантин совпал со школьными каникулами. Власти ещё не определились, что делать с теми, у кого так произошло.
— Мы проконсультируемся со специалистами из Роспотребнадзора и решим вопрос о продлении или непродлении каникул, — сказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.
Тем временем из-за угрозы распространения коронавируса все школы региона переходят в режим свободного посещения, а вузы — на дистанционное обучение.
Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области запустил горячую линию, куда можно обратиться по всем вопросам, касающимся коронавирусной инфекции.
На данный момент в Ярославле официально нет подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).