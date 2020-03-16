В школах Ярославской области 67 классов закрыли на карантин

В Ярославской области на карантин из-за гриппа и ОРВИ закрыли 67 классов в 34 школах. Полностью закрытых школ в регионе сейчас нет.



У некоторых классов карантин совпал со школьными каникулами. Власти ещё не определились, что делать с теми, у кого так произошло.



— Мы проконсультируемся со специалистами из Роспотребнадзора и решим вопрос о продлении или непродлении каникул, — сказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.



Тем временем из-за угрозы распространения коронавируса все школы региона переходят в режим свободного посещения, а вузы — на дистанционное обучение.