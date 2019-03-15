«Лечится, но очень долго»: главный фтизиатр Ярославской области об опасностях туберкулёза

В начале года в Ярославле целый дом направили в больницу из-за жильца с туберкулёзом. История вышла скандальная: соседи перепугались за себя и здоровье своих детей. И в то же время ситуация показательная — многие ярославцы просто не знали, что делать в той ситуации, стоило ли переживать, куда пойти. Мы поговорили с главным фтизиатром Ярославской области Натальей Горенковой, которая рассказала о том, что такое туберкулёз, чем он опасен и как лечится. — Как сейчас обстоит ситуация с заболеваемостью туберкулёзом в Ярославской области?

Туберкулёзом болеют всё реже Фото: Александра Савельева

— За последнее десятилетия эпидемиологическая ситуация по туберкулёзу в области существенно улучшилась: заболеваемость снизилась более чем в 2 раза, смертность — в 2,5 раза. Заболеваемость среди детей снизилась с 2013 по 2018 годы в 6 раз. В прошлом году в Ярославской области заболели туберкулезом 284 человека, из них 12 детей и четверо подростков. — В чём основная опасность туберкулёза? Как им заражаются? Можно ли заразиться, поговорив с больным человеком?

В туберкулёзной больнице доктора всегда в масках

— Туберкулёз — это инфекционное, а значит, заразное заболевание. Обычно инфекция поражает лёгкие, реже затрагивая другие органы и системы. Путей заражения четыре: через воздух (а дышим мы все), через продукты, полученные от больных туберкулёзом животных (в Ярославской области на сегодня таких животных нет), контактно-бытовым (при поражении кожи и попадании в неё туберкулёзных палочек от больного туберкулёзом человека), внутриутробным путём (если больна туберкулёзом мама). Заражение происходит чаще в детском возрасте, и к 18 годам практически у всех есть туберкулёзная палочка в организме, но это не означает, что человек болен туберкулёзом. Для того чтобы заболел туберкулёзом взрослый человек, необходимо возникновение определенных условий: снижение иммунитета, длительный контакт с больным туберкулёзом, несоблюдение правил гигиены, нездоровый образ жизни.



У детей, особенно дошкольного возраста, иммунитет не совершенен. Особенно это касается детей в возрасте до 3 лет. Защитить такого ребёнка от смерти от туберкулёза может только прививка БЦЖ (вакцина против туберкулёза). Отказываясь от прививки, родители очень сильно рискуют потерять ребенка от генерализованной формы туберкулёза или туберкулёзного менингита. Привитый ребенок, если и заболеет туберкулёзом, то по диаскинтесту будет своевременно выявлен, качественно пролечен, и впереди у него будет долгая жизнь без туберкулёза.



Палочка Коха (вызывающая туберкулёз) есть в организме практически каждого человека. Заражения трудно избежать за всю жизнь

Первые признаки туберкулёза:

продолжительная температура 37–38 градусов;

снижение веса, потливость;

увеличение лимфатических узлов;

мокрота, кашель, хрипы в течение двух недель и больше. — Туберкулёз лечится?

Туберкулёз лечится, но очень долго Фото: Александра Савельева

— Да, это излечимое заболевание, но времени до полного выздоровления требуется много. Лечение туберкулёза у детей и подростков занимает от 9 месяцев до полутора лет и всё это время проходит в стационарных условиях или санатории. В школу или детский сад такие дети не допускаются до полного излечения. Для взрослых курс терапии может продолжаться от трёх до девяти месяцев.



— Напуганные питерской историей люди начинают в некоторых городах отказываться от диаскинтестов. Недавно и я делала этот тест, испытала на себе то, о чём говорят: ощущение, будто заболеваешь ОРВИ, хочется спать и гудит голова. Есть ли у нас случаи отказов от теста? Почему после этого теста человеку становится плохо? Есть ли аналоги ему?

Говорят, диаскентест безопасен, но аллергичным людям нужно его делать с особой осторожностью

— За все время использования диаскинтеста в Ярославской области не было выявлено ни одного человека, давшего какую-либо негативную реакцию. У детей с туберкулёзом такие реакции в нескольких случаях отмечались: повышение температуры, недомогание. Это было связано с очень бурным размножением туберкулёзной палочки у детей и подростков с выраженными формами туберкулёза. Но в последние годы тяжёлых форм в области не выявлялось, соответственно, и реакции такой тоже не было замечено.

Не надо бояться проводить такие пробы, диаскентест начинают применять уже с восьмилетнего возраста. До этого используется проба Манту. Именно этот тест, когда он только появился, позволил выявить большое число детей с изменениями, вызванными туберкулёзом. Их пролечили в подростковом возрасте, и после 18 лет они уже не заболеют взрослыми формами болезни. Подростки по результатам диаскинтеста выявляются в самых начальных проявлениях туберкулеза, поэтому они быстрее излечиваются, и у них практически не остается остаточных изменений.

Туберкулёз можно вылечить полностью. Но в запущенных случаях остаются изменения в работе организма

Если ребёнок аллергичный, то за пять дней до пробы и в течение двух дней на фоне пробы детям назначают антигистаминные препараты. Если у ребенка есть склонность к обморокам, то делать пробы надо в лежачем положении. При проведении пробы вводят всего 0,1 миллилитра (одно деление одноразового однограммового шприца. — Прим. ред.) Среди альтернативных методов обследования на туберкулёз используются только коммерческие тесты: вантифероновый тест и Т-SPOT.ТВ.

— Большинство населения Ярославской области живёт в многоквартирных домах — это узкое закрытое пространство. Мы не знаем, есть ли среди наших соседей больной туберкулёзом. Как себя обезопасить?

Провериться может каждый ярославец быстро и бесплатно

— Действительно, мы не знаем о здоровье соседей, работников рынков, людей, обслуживающих наши квартиры и дома, места досуга. У детей и подростков, а часто и у взрослых, туберкулёз на начальной стадии протекает без симптомов. А значит, люди не знают о своей болезни, не соблюдают санитарных правил и продолжают находиться в обществе. Поэтому важно регулярно проходить обследование на туберкулёз, при показаниях начинать предупредительное лечение. А если из-за резкого снижения иммунитета привитый против туберкулёза ребёнок заболеет, мы его вылечим с минимальными остаточными изменениями или совсем без них. И он проживет всю жизнь здоровым.

