Дмитрия Диброва прооперировали после падения с лестницы

Дмитрий Дибров прекрасно смотрится на сцене, но ночные клубы его в последнее время подводят Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Телеведущему Дмитрию Диброву понадобилась операция после вечеринки в ночном клубе Москвы. На днях он наделал шуму в соцсетях из-за падения с лестницы. Звезда упустил из вида одну из своих новоявленных подруг, с которыми собирался поехать домой, резко повернулся и потерял равновесие.

С тусовки Диброва забрала скорая помощь. В больнице медики диагностировали ему сотрясение мозга и перелом руки. Ведущему якобы даже понадобилось хирургическое вмешательство, чтобы кости правильно срослись, — врачи рекомендовали ему вставить металлическую пластину. Однако Дмитрий написал отказную и поспешил домой.

Вскоре ведущий вернулся к медикам, ведь на операцию пришлось согласиться. Ее уже провели. Об этом «Комсомольской правде» рассказал источник из окружения ведущего.

«Дмитрий уже сделал операцию, о которой пишут в интернете», — отметил собеседник издания.

Дибров заставил понервничать не только своих фанатов, но и бывшую жену Полину. Супруги в разводе уже год, но сохранили хорошие отношения, вопреки тому, что любимая ушла от Дмитрия к другу семьи Роману Товстику.

«Я находилась в это время в долгом перелете с „Дибров Club“, поэтому о случившемся узнала уже на пересадке и сразу же связалась с Димой», — поделилась Полина в соцсети.