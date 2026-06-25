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Здоровье Подробности Дмитрия Диброва прооперировали после падения с лестницы

Дмитрия Диброва прооперировали после падения с лестницы

Ведущий покалечился в ночном клубе

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Дмитрий Дибров прекрасно смотрится на сцене, но ночные клубы его в последнее время подводят | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUДмитрий Дибров прекрасно смотрится на сцене, но ночные клубы его в последнее время подводят | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Дмитрий Дибров прекрасно смотрится на сцене, но ночные клубы его в последнее время подводят

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Телеведущему Дмитрию Диброву понадобилась операция после вечеринки в ночном клубе Москвы. На днях он наделал шуму в соцсетях из-за падения с лестницы. Звезда упустил из вида одну из своих новоявленных подруг, с которыми собирался поехать домой, резко повернулся и потерял равновесие.

С тусовки Диброва забрала скорая помощь. В больнице медики диагностировали ему сотрясение мозга и перелом руки. Ведущему якобы даже понадобилось хирургическое вмешательство, чтобы кости правильно срослись, — врачи рекомендовали ему вставить металлическую пластину. Однако Дмитрий написал отказную и поспешил домой.

Вскоре ведущий вернулся к медикам, ведь на операцию пришлось согласиться. Ее уже провели. Об этом «Комсомольской правде» рассказал источник из окружения ведущего.

«Дмитрий уже сделал операцию, о которой пишут в интернете», — отметил собеседник издания.

Дибров заставил понервничать не только своих фанатов, но и бывшую жену Полину. Супруги в разводе уже год, но сохранили хорошие отношения, вопреки тому, что любимая ушла от Дмитрия к другу семьи Роману Товстику.

«Я находилась в это время в долгом перелете с „Дибров Club“, поэтому о случившемся узнала уже на пересадке и сразу же связалась с Димой», — поделилась Полина в соцсети.

Сейчас Дмитрий в отношениях с нутрициологом Екатериной Гусевой. Ее на вечеринке, с которой ведущий пытался увести домой двух красоток, не было.

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Влада Шпак
корреспондент эвергрин-редакции
Дмитрий Дибров Ночной клуб Операция
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