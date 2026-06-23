Сын Никаса Сафронова экстремально похудел — как он выглядит теперь

Сейчас Лука Сафронов едва ли похож на себя прежнего Источник: lukasafronovofficial / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сын знаменитого художника Никаса Сафронова, пианист Лука, совершил невозможное: парень, чей вес когда-то подбирался к критической отметке в 300 килограммов, кардинально преобразился после нескольких лет упорной работы над собой.

Встать на путь перемен Луку заставили серьезные проблемы со здоровьем. Кроме того, молодому человеку до смерти надоело быть вечной мишенью для жестоких шуток и героем язвительных интернет-мемов. В эфире «Шоу Воли» (18+) на ТНТ 35-летний Сафронов-младший скромно озвучил результаты своего титанического труда: «Ну килограммов 170 я сбросил».

Лука Сафронов предстал в новом образе на «Шоу Воли» (18+) Источник: volyashow / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Раскрывать конкретную методику своего преображения Лука не спешит. Из-за этой таинственности в кулуарах шоу-бизнеса вовсю шепчутся, что парень просто лег под нож хирургов и сделал резекцию желудка. К тому же фанаты заметили, что экстремальная потеря веса сильно отразилась на лице пианиста — он стал выглядеть заметно старше своих лет.

За здоровье сына всегда сильно переживал его звездный отец. Никас Сафронов признавался, что старался не давить на наследника из-за лишнего веса, давая ему возможность созреть для этого шага самостоятельно. Он никогда не критиковал сына, не читал ему нотаций и не стыдил за внешность. Художник понимал, что Лука начал катастрофически полнеть из-за жуткого психологического стресса, когда ухаживал за своей тяжелобольной мамой перед ее смертью.

Так Лука Сафронов выглядел в 2020 году Источник: lukasafronovofficial / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Когда Лука все-таки принял решение худеть, Никас первым пришел на помощь, оплачивал медицинские расходы, искал лучших врачей и поддерживал сына во время тяжелейших и даже опасных для жизни периодов трансформации и пластических операций.

Первый серьезный бой весу Лука объявил в возрасте около 20 лет. Он подошел к процессу чересчур радикально: практически полностью отказался от еды и изнурял себя колоссальными нагрузками. В результате он скинул более 100 килограммов. Но обратная сторона этого марафона оказалась пугающей. Из-за экстремального голодания организм Луки был полностью истощен, начались серьезные проблемы с внутренними органами, и парень едва не умер. Потребовалось долгое восстановление, после которого вес вернулся с избытком, превысив прежние показатели.

Сам Лука позже шокировал публику жуткими подробностями своей борьбы за красивое тело. После резкого сброса веса у него обвис огромный фартук из кожи, избавиться от которого помогла только радикальная пластика.

— Подпольно, в двухкомнатной квартире, мне была совершена абдоминопластика, где у меня отрезали восемь килограммов живота. После чего меня шили ниткой и на следующий день предложили поехать немедленно домой, ведь квартиру уже новые владельцы пришли снимать. Я с кровавым мешочком приехал домой, — рассказывал Лука.