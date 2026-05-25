Сигнал организма, который нельзя игнорировать. Почему мы просыпаемся среди ночи и не можем заснуть

Постоянные пробуждения среди ночи могут быть нехорошим признаком Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Бывало ли у вас такое: вы просыпаетесь в середине ночи с мыслями «всё тлен», чувством тревоги, безнадежности или бессмысленности происходящего? Если да, и происходит так достаточно часто, это может быть нехорошим признаком, рассказывает «Доктор Питер».

По словам психиатров, ранние пробуждения ночью с невозможностью потом снова заснуть — один из частых признаков депрессивного расстройства. Как говорит врач-психиатр Кирилл Сычев, он встречается примерно у 70–80% людей с таким диагностированным заболеванием.

Как объясняет психиатр, этот симптом связан со сбоем циркадных ритмов и системы «гипоталамус — гипофиз — надпочечники» (HPA-ось).

«В норме уровень кортизола (гормона стресса) начинает плавно повышаться ближе к утру, это типа гормонального „пенделя“ к пробуждению. Но при депрессии его пик сдвигается на более ранние часы и становится чрезмерно высоким, что буквально „выбрасывает“ человека из сна в состояние тревоги и безнадежности. Одновременно нарушается выработка серотонина и мелатонина, что дополнительно ухудшает поддержание сна», — пояснил врач в своем телеграм-канале.

При этом даже если по утрам вам становится легче, — не показатель. Врач добавил, что утреннее улучшение состояния тоже типично для меланхолического типа депрессии.

Тянуть время и ждать, что это само собой как-нибудь пройдет, не стоит. Чтобы справиться с настоящей депрессией, требуется лечение, в основе которого не только лекарства, включая антидепрессанты, но и когнитивно-поведенческая психотерапия.

«Хорошая новость в том, что это лечится, и лечится эффективно. Длительность симптомов 3–4 месяца и наличие суицидальных мыслей („Нет смысла жить“) — это прямое показание для срочного визита к психиатру», — заключил специалист.

Называла такой характерный признак депрессии также Татьяна Караваева, руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ им. Бехтерева. Кроме нарушения сна, среди признаков классической депрессии врач упоминала:

Сниженное настроение. По словам врача, если у плохого настроения нет конкретной причины и оно снижено в течение двух недель, большую часть дней в неделю и большую часть дня, то это повод как можно быстрее обратиться к врачу. Затрудненное мышление. Снижение активности, нежелание что-либо делать. Изменение аппетита: он может как снижаться, так и повышаться. Потеря веса.