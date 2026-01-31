НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
Где лучше всего отложить отдых из-за неизлечимого вируса: в списке шесть стран

Где лучше всего отложить отдых из-за неизлечимого вируса: в списке шесть стран

Врач советует воздержаться от поездок

Смертельно опасный вирус Нипах в основном может распространяться в странах с жарким климатом, в том числе в Бангладеш, Гане, Индии, Мадагаскаре, Непале и Таиланде. Об этом рассказала доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.

«Чаще люди болеют там, где они очень активно общаются с больными животными. При этом иногда вирус может передаваться с пищей, при употреблении мяса больного животного без должной термической обработки. Соответственно, факторы риска — это медицинские работники по профессии, скотоводы. Эти люди могут быть даже распространителями этой инфекции», — рассказала она ТАСС.

По ее словам, чаще всего очаги выявляются в небольших поселениях, где многие занимаются животноводством.

«Поэтому такие места лучше туристам обходить стороной и не посещать эндемичные регионы каждой из этих стран. Лучше всего следовать будет по туристическим маршрутам», — уточнила она.

В случае ели вы всё же отправились в путешествие, то следует тщательно следить за гигиеной, мыть руки, фрукты и овощи, пить бутилированную воду и употреблять в пищу только проверенные продукты. А если после поездки вы почувствовали себя плохо, то необходимо обязательно обратиться к врачу и упомянуть о визите в другое государство.

Вирус Нипах способен передаваться от животных к людям и между людьми. В Индии им чаще всего заражаются при контакте с летучими мышами. У людей может протекать бессимптомно или вызывать острые респираторные заболевания. Основные симптомы включают лихорадку, головные и мышечные боли, тошноту и боль в горле.

В тяжелых случаях инфекция может привести к воспалению головного мозга и коме в течение двух дней. Лечения и вакцины от вируса пока нет.

Всё об опасности вируса Нипах, возможности его лечения и распространении в России мы рассказали в отельном материале. Подробнее — по ссылке.

