НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас-12°C

Сейчас в Ярославле
Погода-12°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -18

5 м/c,

с-в.

 749мм 78%
Подробнее
4 Пробки
USD 76,27
EUR 91,30
Выделили землю под садик или школу
ПСБ: главные события года
Запустили систему проездных
Зарезал мать на глазах у сына
Где отдохнуть зимой по-русски
Вспышка инфекции после ремонта водопровода
Пробки в Ярославле
Духота в автобусах
Летучая в Бразилии
Здоровье После ремонта водопровода: в соседней от Ярославской области произошла вспышка инфекции

После ремонта водопровода: в соседней от Ярославской области произошла вспышка инфекции

Делом занялся следственный комитет

818
В Костромской области произошла вспышка инфекции | Источник: Следком / TelegramВ Костромской области произошла вспышка инфекции | Источник: Следком / Telegram

В Костромской области произошла вспышка инфекции

Источник:

Следком / Telegram

В соседней от Ярославской Костромской области произошла вспышка инфекции. Почти 30 жителей деревни Шолохово Красносельского округа почувствовали недомогание после проведенного в населенном пункте ремонта водопровода. Об этом рассказали в следственном комитете.

«По версии следствия, у жителей деревни Шолохово установлены признаки острого инфекционного заболевания после проведения ремонтных работ водопровода в населенном пункте. По предварительной информации, за медицинской помощью обратились восемь взрослых и двадцать несовершеннолетних», — рассказали в ведомстве 28 января.

Специалисты отобрали пробы воды

Источник:

Следком / Telegram

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Правоохранители уже получили объяснения от руководителя ресурсоснабжающей организации и представителя администрации Красносельского округа, провели осмотры скважины и места порыва водопроводной сети.

«Сотрудниками Роспотребнадзора изъяты пробы воды, которые направлены для исследования. В настоящее время следствием изучается необходимая документация, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказали в следкоме.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Заболевание Вспышка Следственный комитет Костромская область
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
14
Инженер1

Достижения

Твой первый

Твой первый

Написать первый комментарий

Первая десятка

Первая десятка

Написать 10 комментариев

Первая сотка

Первая сотка

Написать 100 комментариев

59 минут
В СК придешь с заявлением, а они отбрыкиваются всеми конечностями, типа, мы только убийства расследуем.
Гость
1 час
Бедная Кострома это нечто, понимаешь сразу по приезду, особенно это видно по одежде и обуви людей , и количеству алкомагазинов, с наркотой вообще беда
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Молодость терпит, но расплачивается»: эксперт по подбору белья — о «сложных размерах», циничном массмаркете и опасных топах
Юлия Думнова
Мнение
«Я хотела не похудеть, а измениться». Как сбросить 19 кг, если любишь булки и ненавидишь спорт, — личный опыт
Мария Мишукова
Мнение
«Гипотетические деньги». Россияне рискуют лишиться пособий из-за новых правил учета алиментов: ликбез от юриста
Анастасия Павленко
Мнение
«Из всех стран Россия — самая дорогая». Пара не выдержала морозов и сбежала на Восток, взяв только рюкзаки
Виталий Костыгин
Мнение
Кому из россиян вернут налоги: можно получить по 100 тысяч рублей и больше
Анна Ермакова
Рекомендуем