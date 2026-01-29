После ремонта водопровода: в соседней от Ярославской области произошла вспышка инфекции

В Костромской области произошла вспышка инфекции Источник: Следком / Telegram

В соседней от Ярославской Костромской области произошла вспышка инфекции. Почти 30 жителей деревни Шолохово Красносельского округа почувствовали недомогание после проведенного в населенном пункте ремонта водопровода. Об этом рассказали в следственном комитете.

«По версии следствия, у жителей деревни Шолохово установлены признаки острого инфекционного заболевания после проведения ремонтных работ водопровода в населенном пункте. По предварительной информации, за медицинской помощью обратились восемь взрослых и двадцать несовершеннолетних», — рассказали в ведомстве 28 января.

Специалисты отобрали пробы воды Источник: Следком / Telegram

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Правоохранители уже получили объяснения от руководителя ресурсоснабжающей организации и представителя администрации Красносельского округа, провели осмотры скважины и места порыва водопроводной сети.