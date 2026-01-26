Есть ли разница? Технолог рассказал, что полезнее и вкуснее: семга или форель

Яркий оттенок — не показатель пользы рыбы, он зависит от корма Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Посмотришь на стейки красной рыбы — и кажется, что их не отличить. Но это только на первый взгляд. К примеру, горбуша и кижуч на вкус могут быть довольно сухими, чего не скажешь о сочном и жирном мясе семги и форели. Однако и между этими двумя рыбами есть разница.

Игорь Берлинский — доктор технических наук, академик Европейской академии естественных наук и профессор Гонконгского научно-исследовательского института гуманитарных и естественных наук и технологий.

— Семга и форель относятся к одному семейству, но ведут себя по-разному в природе, — рассказывает «Доктору Питеру» технолог Игорь Берлинский. — Семга крупнее, жирнее, живет в море и заходит в реки только на нерест. Форель чаще пресноводная, имеет более плотное мясо и менее выраженную жирность.

А вот разница в цвете мяса, по мнению эксперта, чаще связана не с видом, а с кормом, на котором рыба выращивалась. Яркий оттенок — не показатель пользы, а результат питания.

Что полезнее

— По составу они похожи: обе содержат омегу-3, белок и полезные микроэлементы. У семги омеги-3 обычно больше, но форель часто выращивают в более щадящих условиях, и она может быть чище по уровню загрязнений , — подчеркивает Игорь Берлинский.

По мнению технолога, полезнее та рыба, от которой организму легче.

— Это видно по реакции: нет тяжести, давление не скачет, кожа спокойная. Иногда именно форель воспринимается организмом легче — меньше нагрузка на печень и ферментативную систему, — объясняет эксперт.

Как часто можно есть семгу и форель

Оптимальная частота — 2–3 раза в неделю. Однако семгу и форель нежелательно употреблять при:

обострении панкреатита;

аллергии на рыбу и морепродукты;

серьезных нарушениях желчевыделения;

тяжелых проблемах с печенью.

— Детям раннего возраста стоит давать только проверенную рыбу. В дешевых вариантах нередко встречается избыток антибиотиков и красителей, — предупреждает эксперт.

К сожалению, семга и форель — продукты не из дешевых. Но есть более доступные и при этом полезные варианты.

— Скумбрия — чемпион по омеге-3 среди доступных рыб. Сардины почти не накапливают токсины и идеально подходят для регулярного питания. Сельдь — сбалансированный вариант по цене и пользе. Кижуч и горбуша — более бюджетные родственники семги, но по составу ничем не хуже, если свежие, — рассказывает Игорь Берлинский.