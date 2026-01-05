Хобби перерастает в болезнь? Психолог рассказал, чем могут быть опасны простые видеоигры

Разбираемся, как бороться с игровой зависимостью Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Знакома ли вам картина, когда человек часами сидит за компьютером, играет в видеоигры и на все ваши просьбы отвечает коротким «сейчас»? Если да, возможно, вы столкнулись с примером проявления игровой зависимости. Мы поговорили с психологом ярославской клиники PsyDi Clinic Максимом Барановым, чтобы выяснить, в какой момент простое увлечение играми перерастает в болезнь и как с этим бороться.

— Игровая зависимость — не просто сильное увлечение, это состояние, когда игра перестаёт быть просто развлечением и начинает управлять жизнью человека. Мысли об игре занимают всё свободное время, а сам процесс становится главным (а иногда и единственным) источником радости и смысла, — объяснил психолог.

По словам эксперта, зависимость сковывает человека продолжать играть, даже когда это вредит его учебе, работе, отношениям с близкими и здоровью. Проблема становится серьезной, потому что мозг играющего попадает в определенную ловушку.

Кроме того, важно не столько количество часов, проводимых в игре, сколько влияние этой игры на повседневную жизнь:

Кто-то может играть по 5 часов в выходной и оставаться здоровым, а для кого-то и 2 часа ежедневной игры станут проблемой, если из-за них он забрасывает важные дела. Максим Баранов психолог

Человек, как утверждает специалист, зависит от состояния и чувств, которые ему дает игра. Всё дело в том, что наш мозг ищет удовольствие и быстрые результаты, а игры идеально под это подстроены.

Психолог объясняет, что зависимость формируется от конкретных факторов:

чувство достижения: уровни, награды и прокачка персонажей — это простой и понятный способ к успеху, в отличие от сложных целей в реальной жизни (например, построить карьеру или выучить язык);

социальное принятие: в игре вы часть команды или сообщества — это позволяет чувствовать себя нужным и важным;

уход от реальности: игра становится надежным убежищем от стресса, тревоги и скуки, о которых можно на время забыть.

Зависимость возникает от этого мощного «коктейля» из быстрых побед, социальных связей и возможности убежать от трудностей. Максим Баранов психолог

Как меняется зависимый от игр

Игровая зависимость, как объясняет психолог, меняет личность. Человек становится замкнутым, теряет интерес к живому общению, его перестают радовать вещи, которые радовали раньше. Играющий становится агрессивным и раздражительным, этому есть несколько объяснений:

фрустрация от реальности: в игре за достижения дают бонусы, а в реальности такое бывает не всегда (к примеру, помыл посуду — ничего за это не получил);

прерывание цикла удовольствия: человек начинает злиться, когда его отрывают от игры, так как процесс (битва, уровень, миссия) становится для него важным;

накопившаяся усталость: из-за увлечения игрой человек может не высыпаться, забывать о приемах пищи и пребывать в постоянном напряжении и стрессе;

когнитивный диссонанс: человек осознает, что тратит время впустую, но ничего не может с собой сделать. Это вызывает чувство вины, которое может перетечь в гнев на окружающих.

Как понять, что ты зависим? Тест от психолога

Как утверждает эксперт, первым признаком зависимости является потеря контроля над собой. К примеру, вы планируете играть час, но в итоге занятие затягивает вас на всю ночь.

Еще одним фактором нездоровой ситуации психолог выделяет выставление игры на первое место приоритетов. В этом случае учеба, работа, встречи с друзьями и даже семья уходят на второй план. Причем вы осознаете, что игра вредит вашим отношениям или успехам, но все равно не можете остановиться играть.

Тревожными «звоночками» становятся ситуации, когда вы чувствуете себя хорошо только во время игры. Таким же серьезным признаком является ложь о времени, проведенном в игре. По словам психолога, если вы начинаете скрывать от близких, сколько часов на самом деле играете — это повод обратиться за помощью к специалисту.

Эксперт рассказал, как обнаружить у себя игровую зависимость Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

— Игры не всегда опасны, для большинства людей они становятся простым увлечением и способом расслабиться. Главное — сохранять баланс, — объяснил Максим Баранов.

Психолог поделился инструкцией, как играть, но не стать при этом зависимым:

соблюдайте «цифровую гигиену»: установите на гаджет лимит по времени для игры;

не сводите круг интересов к одной игре: проводите время с семьей, друзьями, расширяйте область своих увлечений;

слушайте самого себя: играйте для удовольствия, а не достижения нового уровня или прочих заданий;

отдыхайте осознанно: спрашивайте себя: «Я сейчас действительно хочу играть, или мне просто скучно/грустно/тревожно?», иногда лучше позвонить другу или прогуляться.

Советы психолога, как избежать превращения хобби в болезнь Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Как отмечает специалист, есть определенные тесты и методы диагностики выявления зависимости, но для начала стоит честно ответить себе на следующие вопросы.

Я часто думаю об игре, даже когда не играю? Я чувствую беспокойство, раздражение или грусть, когда не могу играть? Чтобы получить те же ощущения, мне нужно играть все больше и больше? Я пытался сократить время за игрой, но у меня не получалось? Игра мешает моей учёбе, работе или общению с близкими людьми? Я продолжаю играть, даже когда понимаю, что это вредит моей жизни? Я использую игру, чтобы убежать от проблем или улучшить настроение?

Если вы ответили «да» на большинство вопросов — это повод обратиться к психологу или психотерапевту.

Лечение игровой зависимости, как объясняет эксперт, заключается в восстановлении контроля пациента над своей жизнью. Никто не будет запрещать ему увлекаться видеоиграми, специалист лишь поможет человеку найти другие источники радости.

Новое увлечение, по словам психолога, должно давать то, что человек получал во время игры. Если это чувство достижения, то пациенту подойдут спорт (установка личных рекордов), изучение нового (например, иностранные языки или игра на музыкальных инструментах) и творчество (рисование, кулинария и подобное).

Если человека в играх привлекает социальное взаимодействие, можно посоветовать ему записаться в клуб по интересам или спортивную секцию. Для удовлетворения потребности в придумывании стратегии или тактики подойдут настольные ролевые игры, шахматы и всякие головоломки. Стоит помнить, что ни одна видеоигра не заменит живое общение.

— Основным методом лечения такой зависимости будет психотерапия, чаще всего когнитивно-поведенческая. Простыми словами, это работа с мыслями и поведением пациента, — объяснил эксперт.

Вместе со специалистом зависимый человек научится понимать, какие мысли убеждают его уходить в игру. Пациент со временем сможет сам находить баланс и справляться с негативными эмоциями без помощи игр.

По словам эксперта, иногда игровая зависимость может быть сопутствующим фактором депрессии или тревожного расстройства. В таких случаях потребуется помощь психиатра и медикаментозная поддержка.

Помните, обращение за помощью — это признак силы и ответственности за свою жизнь, а не слабости. Максим Баранов психолог