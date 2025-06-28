НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

облачно, без осадков

ощущается как +15

0 м/c,

 746мм 51%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,47
EUR 92,28
Обзор аттракционов
Афиша на выходные
Расписание «Метеора»
Как провести лето в Ярославле
Построят эко-отель
Новый детский сад
Включили видеоэкран в центре
Зумеры и работа
Кафе на месте музея-фабрики
Приговор тренеру олимпийцев
Здоровье Интервью «Настоящая психологическая зависимость»: психолог назвал неочевидные последствия трудоголизма

«Настоящая психологическая зависимость»: психолог назвал неочевидные последствия трудоголизма

Разбираемся, как вернуть себе контроль над жизнью

332
Написать комментарий
Специалист рассказал о синдроме самозванца | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU Специалист рассказал о синдроме самозванца | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Специалист рассказал о синдроме самозванца

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Часто перерабатываете и вините себя за отдых? Скорее всего, у вас трудоголизм. Для того чтобы разобраться в этой теме, мы спросили психолога ярославской клиники «PsyDi Clinic» Максима Баранова о том, кто подвержен трудовой зависимости и как с ней бороться.

— Трудоголизм — это не просто «много работать», а настоящая психологическая зависимость от работы. Представьте, что человек не может остановиться, даже когда физически выжат как лимон. Он засиживается допоздна не потому, что горит идеей, а потому что внутри сидит страх: «Если я перестану работать, все поймут, что я на самом деле ничего не стою», — объяснил специалист.

Эксперт утверждает, что трудоголизм может проявляться в форме ухода от реальности. Человек осознаёт, что его ценность заключается исключительно в работе, а вне ее он испытывает страх перед жизненными трудностями.

«Симптомы» трудоголизма:

  • мысли только о работе (даже в выходные);

  • чувство вины во время отдыха;

  • постепенное исчезновение друзей и увлечений;

  • работа всегда в вашей жизни (даже, если сильно устали).

Как утверждает психолог, причину трудоголизма часто можно найти, вспомнив детство. С такой зависимостью могут сталкиваться люди, которых родители хвалили только за хорошие оценки, а не за старание и приложенные усилия. Также проблема может появиться у тех, в чьей семье всегда было негласное правило — «ты должен быть лучшим». Таким образом, человек с детства научился, что его ценят только за достижения, поэтому во взрослой жизни он будет усердно работать, чтобы заслужить одобрение.

Помимо причин, выходящих из детства, в зону риска приобретения трудовой зависимости, по словам эксперта, могут попасть перфекционисты, люди с заниженной самооценкой, карьеристы и те, кто боится потерять работу. В этот список могут входить и отличники, так как школьная система оценивания прививает нам, что больше ценится результат, а не процесс. Привычка работать на «пятерку» может переноситься во взрослую жизнь.

<p>Максим Баранов</p><p>Максим Баранов</p>

Необходимо помнить, что истинный «отличник» может стремиться к знаниям не ради высоких баллов, а из интереса к предмету. В то же время, трудоголик часто делает это из-за страха или чувства ответственности.

Максим Баранов

Психолог

Трудоголизм может навредить физически (выгорание, проблемы с сердцем, бессонница), психологически (тревожность и депрессия) и социально (разрушенные отношения и одиночество).

Психолог объясняет, что рука об руку с трудоголизмом идет «синдром самозванца».

— Синдром самозванца — это когда человек, несмотря на свои реальные достижения, чувствует себя обманщиком. Ему кажется, что он занял чужое место, у него недостаточно компетенций и знаний, а его успехи — просто везение, — рассказал специалист.

Как утверждает эксперт, человек с данным синдромом считает себя самозванцем, потому что у него внутри постоянное ощущение, будто он незаконно занял чужую позицию и в любой момент его могут разоблачить. Похвала за достижения не вызывает гордости за проделанную работу, потому что человек думает — «они просто не знают, какой я на самом деле».

Факторы, способствующие возникновению синдрома самозванца, во многом схожи с теми, которые провоцируют развитие трудоголизма. Человека в детстве хвалили только за достижения, постоянно сравнивали с другими и приучали быть идеальным.

В группе риска, по мнению психолога, находятся перфекционисты, умные и успешные (как ни парадоксально) люди, которые первые в семье достигли большего успеха (например, из рабочей семьи попали в университет).

<p>Максим Баранов</p><p>Максим Баранов</p>

К сожалению, синдром самозванца может негативно сказываться на жизни человека. Из-за страха и сомнений он может упускать крутые возможности и интересные проекты.

Максим Баранов

Психолог

Как бороться?

С трудоголизмом

  • Введите четкие границы работы (например, в 18:00 заканчивается рабочий день, после этого времени наступает отдых).

  • Выключайте уведомления на время выходных (никаких рабочих писем!).

  • Определите причину своего страха, из-за которого вы перерабатываете. Задайте себе вопрос: «Что случится, если я буду работать меньше?» (часто оказывается, что катастрофы не произойдет).

  • Учитесь делегировать (не все дела должны быть на вас).

  • Помните, что ваша ценность не измеряется количеством рабочих часов.

С синдромом самозванца

  • Начните вести дневник успехов, каждую неделю записывайте 3 дела, которые вам действительно удались (когда появляются сомнения в себе — перечитывайте его).

  • Разрешите себе ошибаться, помните, что профессионалы тоже имеют на это право.

  • В момент сомнений в себе, вспомните конкретные случаи, когда вы справлялись.

  • Перестаньте сравнивать себя с другими (сравнивайте себя с собой в прошлом).

  • Принимайте комплименты (не обесценивайте себя).

Общие советы от психолога

  • Научитесь отделять себя от работы. Вы — это не только ваша профессия.

  • Найдите то, что приносит радость вне работы.

  • Помните, что идеальных людей не существует.

<p>Максим Баранов</p><p>Максим Баранов</p>

Главное — понять, что работа должна быть частью жизни, а не ее заменой. Настоящий успех — это когда вечером вам есть куда идти, кроме офиса, и есть люди, которым вы нужны просто так, а не за ваши достижения.

Максим Баранов

Психолог
ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
внештатный корреспондент
Эксперт Психология
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Просто „Лады“ будут стоить под три миллиона». В чем главная проблема нового «Азимута»
Артем Краснов
Мнение
«Мы зарабатываем часто больше, чем госслужащие». Честный отзыв официантки о работе
Анонимный автор
Мнение
Видели ракеты из иллюминатора. Россиянка попала под обстрел между Израилем и Ираном и едва не погибла
Анонимный автор
Мнение
Самое сложное — общаться с родителями. Учитель рассказала о работе в современной школе
Анонимный автор
Мнение
«За две недели вышло больше, чем на госслужбе за месяц»: курьер рассказала о работе в доставке
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление