«Настоящая психологическая зависимость»: психолог назвал неочевидные последствия трудоголизма

Специалист рассказал о синдроме самозванца Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Часто перерабатываете и вините себя за отдых? Скорее всего, у вас трудоголизм. Для того чтобы разобраться в этой теме, мы спросили психолога ярославской клиники «PsyDi Clinic» Максима Баранова о том, кто подвержен трудовой зависимости и как с ней бороться.

— Трудоголизм — это не просто «много работать», а настоящая психологическая зависимость от работы. Представьте, что человек не может остановиться, даже когда физически выжат как лимон. Он засиживается допоздна не потому, что горит идеей, а потому что внутри сидит страх: «Если я перестану работать, все поймут, что я на самом деле ничего не стою», — объяснил специалист.

Эксперт утверждает, что трудоголизм может проявляться в форме ухода от реальности. Человек осознаёт, что его ценность заключается исключительно в работе, а вне ее он испытывает страх перед жизненными трудностями.

«Симптомы» трудоголизма:

мысли только о работе (даже в выходные);

чувство вины во время отдыха;

постепенное исчезновение друзей и увлечений;

работа всегда в вашей жизни (даже, если сильно устали).

Как утверждает психолог, причину трудоголизма часто можно найти, вспомнив детство. С такой зависимостью могут сталкиваться люди, которых родители хвалили только за хорошие оценки, а не за старание и приложенные усилия. Также проблема может появиться у тех, в чьей семье всегда было негласное правило — «ты должен быть лучшим». Таким образом, человек с детства научился, что его ценят только за достижения, поэтому во взрослой жизни он будет усердно работать, чтобы заслужить одобрение.

Помимо причин, выходящих из детства, в зону риска приобретения трудовой зависимости, по словам эксперта, могут попасть перфекционисты, люди с заниженной самооценкой, карьеристы и те, кто боится потерять работу. В этот список могут входить и отличники, так как школьная система оценивания прививает нам, что больше ценится результат, а не процесс. Привычка работать на «пятерку» может переноситься во взрослую жизнь.

Необходимо помнить, что истинный «отличник» может стремиться к знаниям не ради высоких баллов, а из интереса к предмету. В то же время, трудоголик часто делает это из-за страха или чувства ответственности. Максим Баранов Психолог

Трудоголизм может навредить физически (выгорание, проблемы с сердцем, бессонница), психологически (тревожность и депрессия) и социально (разрушенные отношения и одиночество).

Психолог объясняет, что рука об руку с трудоголизмом идет «синдром самозванца».

— Синдром самозванца — это когда человек, несмотря на свои реальные достижения, чувствует себя обманщиком. Ему кажется, что он занял чужое место, у него недостаточно компетенций и знаний, а его успехи — просто везение, — рассказал специалист.

Как утверждает эксперт, человек с данным синдромом считает себя самозванцем, потому что у него внутри постоянное ощущение, будто он незаконно занял чужую позицию и в любой момент его могут разоблачить. Похвала за достижения не вызывает гордости за проделанную работу, потому что человек думает — «они просто не знают, какой я на самом деле».

Факторы, способствующие возникновению синдрома самозванца, во многом схожи с теми, которые провоцируют развитие трудоголизма. Человека в детстве хвалили только за достижения, постоянно сравнивали с другими и приучали быть идеальным.

В группе риска, по мнению психолога, находятся перфекционисты, умные и успешные (как ни парадоксально) люди, которые первые в семье достигли большего успеха (например, из рабочей семьи попали в университет).

К сожалению, синдром самозванца может негативно сказываться на жизни человека. Из-за страха и сомнений он может упускать крутые возможности и интересные проекты. Максим Баранов Психолог

Как бороться?

С трудоголизмом

Введите четкие границы работы (например, в 18:00 заканчивается рабочий день, после этого времени наступает отдых).

Выключайте уведомления на время выходных (никаких рабочих писем!).

Определите причину своего страха, из-за которого вы перерабатываете. Задайте себе вопрос: «Что случится, если я буду работать меньше?» (часто оказывается, что катастрофы не произойдет).

Учитесь делегировать (не все дела должны быть на вас).

Помните, что ваша ценность не измеряется количеством рабочих часов.

С синдромом самозванца

Начните вести дневник успехов, каждую неделю записывайте 3 дела, которые вам действительно удались (когда появляются сомнения в себе — перечитывайте его).

Разрешите себе ошибаться, помните, что профессионалы тоже имеют на это право.

В момент сомнений в себе, вспомните конкретные случаи, когда вы справлялись.

Перестаньте сравнивать себя с другими (сравнивайте себя с собой в прошлом).

Принимайте комплименты (не обесценивайте себя).

Общие советы от психолога

Научитесь отделять себя от работы. Вы — это не только ваша профессия.

Найдите то, что приносит радость вне работы.

Помните, что идеальных людей не существует.