Впереди новая волна заражений: что придет на смену гонконгскому гриппу. Неутешительный прогноз

Конец января принесет лишь временное затишье

Эксперты прогнозируют снижение заболеваемости гонконгским гриппом (H3N2) в России к концу января — началу февраля. Однако расслабляться рано: на смену ему может прийти грипп B, что грозит новой волной заражений.

В начале 2026 года в России по-прежнему доминирует вирус гриппа А (H3N2), известный как гонконгский грипп. Однако по мере формирования коллективного иммунитета его активность пойдет на убыль. Как сообщила директор по лабораторной медицине компаний «ЛабКвест» и «Q-Клиника» Любовь Станкевич, многолетние наблюдения показывают, что грипп В традиционно активизируется во второй половине эпидсезона, ближе к концу февраля — марту.

Врачи предупреждают, что те, кто уже переболел в ноябре–декабре, не застрахованы от новой инфекции. При этом заразиться можно не только гриппом B, но и вновь гонконгским. Однако при повторном заражении болезнь, как правило, протекает в более легкой форме, пояснил терапевт «Поликлиника.ру» Александр Паньковецкий в беседе с «Российской газетой».

Он обратил внимание, что грипп передается не только воздушно-капельным, но и контактно-бытовым, например через дверные ручки, поручни в транспорте, общую посуду. Вирус может попасть в организм и через слизистые оболочки, если коснуться лица немытыми руками.

Инкубационный период обычно короткий — один-два дня. Пациент наиболее заразен в первые два-три дня болезни, когда выделяет максимальное количество вируса. Заболевание характеризуется острым началом:

  • резкий подъем температуры до 39–40 °C;

  • сильный озноб и слабость;

  • интенсивная головная боль;

  • ломота в мышцах и суставах.

Пик заболеваемости гонконгским гриппом подтипа H3N2 в России ожидается к середине января. Это связано с тем, что в период праздников люди не ходят на работу, в основном находятся дома и сильно снижают число контактов с другими людьми. Однако после каникул ситуация резко меняется.

