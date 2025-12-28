Болезнь вышла из-под контроля: ученые предупреждают, что не готовы к новой пандемии

Сдержать распространение заболевания будет почти невозможно Источник: Алина Скитович / NGS.RU

Эксперты бьют тревогу из-за высокозаразного птичьего гриппа. Специалисты не исключают развитие пандемии. Расскажем подробнее о рисках.

Птичий грипп — инфекционное заболевание, которое обычно вызывает воспаление у птиц, но может передаваться человеку. С 2003 года от штамма H5N1 заразились около 1000 человек и почти половина (48%) погибли. А в начале декабря унес первую жизнь и его «собрат» H5N5.

H5N1 был обнаружен на шести континентах, в том числе в таких регионах, как Антарктида, где ранее никогда не регистрировался птичий грипп. Из-за этого ученые всерьез обеспокоились.

«Сейчас это глобальная проблема. Как болезнь диких животных, она полностью вышла из-под контроля. Она свирепствует по всему миру, и нет никакого эффективного метода сдерживания, кроме как просто наблюдать за тем, как она заражает огромные популяции животных», — заявил профессор молекулярной и клеточной вирусологии в Университете Глазго, доктор Эд Хатчинсон.

Как пишет Daily Star, только в США было заражено более 80 миллионов голов домашней птицы, а более 1000 молочных ферм сообщили о вспышках заболевания. По словам, Хатчинсона, значительная часть молока в Штатах может содержать генетический материал высокопатогенных вирусов. Пастеризация способна уничтожить его. Однако те, кто работает на молочных фермах или употребляет сырое молоко, по-прежнему подвержены высокому риску заражения.

В Южной Америке произошла массовая гибель затронула морских львов из-за H5N1. Согласно исследованиям, почти половина самок, участвующих в размножении, уже могла погибнуть.

Более того, индийские ученые провели исследование, которое показало, что как только пандемический штамм начнет распространяться среди людей, ситуация сильно обостриться. Когда зараженных станет больше 10, сдержать распространение не получится.

В России также переживают из-за птичьего гриппа. Свои опасения «БИЗНЕС Online» озвучил главный внештатный специалист минздрава Татарстана по иммунопрофилактике и эпидемиологии Дмитрий Лопушов.

«Если бы у нас появился H5N5, это была бы катастрофа. Мы к нему не готовы, он никогда не встречался в Татарстане, и иммунитета у населения к нему нет», — заявил Лопушов.

О риске пандемии заявляла и доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова. По ее словам, при преодолении межвидового перехода, птичий грипп может вызвать серьезную опасность.