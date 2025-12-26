Может быть опасно. Что вредного нашли в копеечном советском лекарстве, которым активно пользуются и сейчас

Любая целебная настойка может вызывать побочные эффекты Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Это средство известно человечеству с древних времен. Его целебные свойства нашли применение в традиционной медицине многих народов мира. Речь про растение, корень которого обладает сладким вкусом, однако оно не такое уж и безобидное.

Вкус сиропа из корня солодки знаком многим с детства. И сегодня это растение активно применяется, оно входит в состав фиточаев, муколитиков, растительных добавок для восстановления желудочно-кишечного тракта, природных комплексов для восстановления здоровья. Нутрициолог Елена Желянина рассказала «Доктору Питеру» о свойствах простого корешка — пользе и противопоказаниях солодки.

Елена Желянина, нутрициолог-диетолог, специалист по РПП

Что делает солодку полезной

Солодка ценится за высокое содержание глицирризина — активного вещества с выраженным противовоспалительным, смягчающим и иммуномодулирующим действием. Он уменьшает раздражение слизистых, смягчает кашель и улучшает отхождение мокроты, поэтому корень часто включают в состав сиропов и фиточаев.

Кроме того, солодка поддерживает здоровье дыхательных путей и работу ЖКТ, помогает организму справляться со стрессом и улучшает защитные реакции организма, особенно в периоды простудных заболеваний — в осенне-зимний сезон и при неблагоприятной погоде.

Исследования показывают, что экстракты солодки могут снижать воспаление в дыхательных путях и способствовать восстановлению слизистой, облегчая течение респираторных инфекций.

В интегративной медицине корень солодки часто используют как мягкий адаптоген. Он поддерживает нервную систему и помогает организму справляться с повышенной нагрузкой в стрессовые периоды. Главная особенность солодки — влияние на метаболизм кортизола. Глицирризин снижает активность фермента 11-бета-гидроксистероид-дегидрогеназы, который превращает кортизол в неактивную форму, что позволяет дольше сохранять энергию и устойчивость к стрессу. Клинические наблюдения показывают, что солодка помогает поддерживать нормальный уровень кортизола в крови, особенно в сочетании с другими адаптогенами.

Солодку часто используют при гастрите, изжоге и воспалительных процессах в желудке и кишечнике. Она стимулирует выработку защитной слизи, помогает быстрее восстанавливать раздраженные слизистые, снижает кислотность и уменьшает спазмы. При заболеваниях ЖКТ оптимально выбирать форму DGL — деглицирризинированную солодку. В ней удалена часть глицирризина, что сохраняет полезное действие растения, но снижает влияние на давление и минеральный баланс организма.

Когда нужно быть осторожным

Солодка обладает ярко выраженным действием. При длительном употреблении она может повышать артериальное давление и задерживать натрий, поэтому людям с гипертонией, сердечной недостаточностью или проблемами почек ее стоит применять с осторожностью. Во всем важен баланс: длительный прием больших доз может вызывать отеки, снижать уровень калия и усиливать действие некоторых лекарств.

Солодка противопоказана при аутоиммунных заболеваниях. Иммунная система атакует собственные ткани, и любое влияние на иммунитет может потенциально усиливать активность болезни или провоцировать обострение.

Не рекомендуется ее применение во время беременности, при тяжелых сердечно-сосудистых заболеваниях, нефропатиях и выраженной гипертонии.

Солодка при грамотном и умеренном применении — важный компонент здорового образа жизни, особенно в осенне-зимний период и при риске простуд, но требует осознанного подхода и качественных форм.

А правда, что на лекарственных настойках можно стать алкоголиком?

Сегодня — по капельке, завтра — по ложечке, а дальше и до рюмки недалеко… Существует такое понятие — «лекарственный», или «аптечный», алкоголизм. Как он развивается? Как лечится? И чем грозит? «Доктору Питеру» ответил врач-нарколог Артем Придатко.

Артем Придатко, психиатр, врач-нарколог, заведующий отделением медицинской реабилитации № 1 Городской наркологической больницы.

Как развивается лекарственный алкоголизм?

Лекарственный алкоголизм подразумевает употребление спиртовых настоек вроде боярышника, пустырника, валерианы и тому подобного. Однако как самостоятельное заболевание он встречается крайне редко. Как правило, люди переходят на такие препараты, когда уже развился обыкновенный алкоголизм, зачастую на конечных стадиях.

Прежде всего это связано с дешевизной самого спирта. Например, в настойке боярышника концентрация этанола 70%, а стоит он гораздо дешевле обычного алкоголя. Кроме того, в круглосуточной аптеке его можно купить в любое время дня и ночи, тогда как в магазинах ночью алкоголь не продадут.

Никаких рецептов при покупке подобных настоек не требуют, поэтому человек, который находится уже в серьезной стадии зависимости, начинает употреблять данный вид препаратов.

Однако невольных лекарственных алкоголиков, которые лечились валерианой и неожиданно для себя стали зависимыми от алкоголя, за всю свою клиническую практику я не встречал. Зато нередко встречал зависимых от корвалола — как правило, среди пожилых людей, но не из-за спирта, который в нем содержится, а из-за вещества фенобарбитала.

Это психотропное средство из группы барбитуратов, которое угнетает центральную нервную систему, действуя как успокоительное. Однако фенобарбитал быстро вызывает привыкание. Бывает, что человек принимает корвалол, чтобы снизить чувство тревоги, но прежние дозы уже не помогают, нервозность усиливается, и он пьет всё больше и больше.

А далее по классическому сценарию, как и в случае с алкоголем, формируется синдром отмены, или абстинентный синдром, — очень опасное состояние, которое помимо бессонницы может привести к паническим атакам, судорожным припадкам и даже закончиться летальным исходом.

Дело в том, что психоактивное вещество настолько встраивается в метаболизм организма, что без него все жизненно важные функции, включая центральную нервную систему, уже не могут работать. Поэтому прежде всего важно купировать синдром отмены — подобрать препараты, которые бы очистили организм от токсинов без последствий для здоровья.

А дальше начинается этап реабилитации в стационаре или амбулаторно, где с пациентом работают наркологи, психотерапевты, медицинские психологи.

Как принимать травяные настойки, чтобы не навредить здоровью?

Во-первых, нужно принимать препарат согласно рекомендациям своего лечащего врача. Не заниматься самолечением, не превышать дозировок.

Во-вторых, фитотерапия, — это, конечно, хорошо, но многие из таких настоек даже не включены в клинические рекомендации по лечению каких-либо заболеваний, потому что сегодня есть более современные препараты. Поэтому важно получать адекватную терапию с доказанной эффективностью. Если же хочется поддержать здоровье травами, лучше пить травяные чаи, а не спиртосодержащие настойки.