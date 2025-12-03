«Грозит заражением крови». Женщину с замершей беременностью направили на аборт, но врач сказала, что это грех

Замершая беременность — не вина женщины, а просто случайность Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Аборт — слово, которое в общественном сознании до сих пор звучит как приговор. На него накладывают моральные, религиозные, политические смыслы. Его используют как оружие в спорах о нравственности. Но есть одна тема, о которой не принято говорить в патетических проповедях и резких лозунгах: аборт при желанной беременности. Вот что пишет журналистка из VLADIVOSTOK1.RU об этом в своей колонке. Это был не тайный поход в клинику «исправить ошибку», а вынужденная операция, когда женщина месяцами мечтала увидеть две полоски — и видит. А потом ей говорят: «Плод не визуализируется. Это анэмбриония. Вам нужно прервать беременность, иначе будет заражение крови». Мы с мужем готовились к беременности по всем правилам: бросили вредные привычки за год до попыток, сдали анализы, сделали прививки, рассчитали овуляцию. Наша история могла бы стать иллюстрацией к статье о планировании ребенка. В конце августа тест был отрицательным, цикл снова сдвинулся, живот тянуло. Мы махнули рукой на всё и поехали в другой город на фестиваль, где выпили по коктейлю. «Последний алкогольный выдох перед тремя трезвыми годами», — решили мы. На следующий день меня стошнило, и я подумала, что просто отравилась. Но через неделю тест показал две полоски. А еще через три стало ясно, что внутри меня нет жизни, а есть нечто, что может меня убить. Моя родная поликлиника запустила квест под названием «вытащить из меня пустое плодное яйцо, пока оно не разложилось».

Екатерина Цой Корреспондент VLADIVOSTOK1.RU Личный сайт

Зато не грех Платная операция в перинатальном центре и ряде частных клиник сорвалась, и другого выбора не осталось — надо идти в поликлинику за направлением. Я пришла туда почти бегом, поймала регистратора и взмолилась: «Дайте талон прямо сейчас к любому гинекологу, мне на три секунды, просто спросить». Поскрипели, но дали. Ирония в том, что я до сих пор не знаю фамилию того врача. Захожу в кабинет. Сидит что-то между бабкой и теткой, возраст неопределимый. «Здравствуйте! У меня замершая беременность. Вот УЗИ, вот заключение. Мне нужно срочное направление на прерывание», — сказала я. Она поднимает глаза и вдруг говорит что-то про… орех. Я не поняла, еще раз проговорила цель своего визита. И тут прозвучало: «Грех это. Бог накажет». Я зависла. Объясняю: беременность желанная, очень, но она замерла. Выкидыш не происходит, времени прошло много, надо убирать. Она спокойно, как будто читает мантру, продолжает: «Аборт — это грех. Бог вам счастье дал». Я остолбенела, пытаюсь понять — это розыгрыш? Говорю: «Это „счастье“ гниет у меня внутри. Я могу умереть. Через пару недель придется удалять матку, и тогда детей уже точно не будет». «Бог испытание вам дал. Надо верить, и чудо случится. Ребенок появится, но позже. Раз беременность есть, значит, Бог дал», — сказала медик мне в ответ. Мне очень хотелось начать оглядываться в поисках скрытой камеры для какого-то трешового шоу, но ее, конечно же, нигде не было. Мои аргументы сыпались как песок сквозь пальцы. «Значит, Бог так хотел. Пути Господни неисповедимы», — ответила мне она. В итоге меня накрыл истерический смех, я бросила фразу: «Вот умру на ваших руках — ваш грех будет», вышла из кабинета и написала жалобу. Все свои страхи и переживания я вывалила… на мамский форум. Серьезно. Завела аккаунт и ныла там. И — шок — меня поддержали. Очень много людей. Я даже не ожидала. Еще через неделю дождалась записи к другому гинекологу, спокойно получила направление, и меня госпитализировали для проведения аборта. Ты не убийца

Выскабливание — это медицинская процедура, необходимая для извлечения погибшего плодного яйца со всем содержимым из матки. Необходимая для того, чтобы хозяйка этой самой матки жила, не получила воспаление и получила новый шанс стать мамой. Звучит страшно, ощущается тоже крайне непривлекательно, но лишь несколько дней. Есть вакуумная процедура — это уже другой метод прерывания беременности, до 12 недель. В этом случае содержимое матки удаляется с помощью вакуумного отсоса. Процедура более щадящая по сравнению с хирургическим выскабливанием.