Перепишите сценарий своего утра. 10 ритуалов для пробуждения, которые самый серый день сделают ярче

До календарной зимы остается всё меньше времени, но она уже плотно вошла в нашу жизнь. Дни короткие, небо серое, настроение никакое.

«Доктор Питер» решил узнать, как даже в мрачный день поднять себе настроение и сделать его чуть светлее, а значит, и счастливее. Если у вас уже с утра настроение не очень, читайте и пробуйте.

Ритуалы, которые сработают даже в самый серый день

Действительно, в конце ноября обычно многих посещает хандра: за окном серое небо, нет сил, ничего не хочется.

Как сказал «Доктору Питеру» психолог Валерий Гут, в такие моменты важно не заставлять себя радоваться, а попытаться мягко перенастроить систему. Вот что, по словам эксперта, можно сделать с утра, чтобы день перестал казаться таким серым и мрачным.