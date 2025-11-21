Перепишите сценарий своего утра. 10 ритуалов для пробуждения, которые самый серый день сделают ярче

До календарной зимы остается всё меньше времени, но она уже плотно вошла в нашу жизнь. Дни короткие, небо серое, настроение никакое.
«Доктор Питер» решил узнать, как даже в мрачный день поднять себе настроение и сделать его чуть светлее, а значит, и счастливее. Если у вас уже с утра настроение не очень, читайте и пробуйте.
Ритуалы, которые сработают даже в самый серый день
Действительно, в конце ноября обычно многих посещает хандра: за окном серое небо, нет сил, ничего не хочется.
Как сказал «Доктору Питеру» психолог Валерий Гут, в такие моменты важно не заставлять себя радоваться, а попытаться мягко перенастроить систему. Вот что, по словам эксперта, можно сделать с утра, чтобы день перестал казаться таким серым и мрачным.
Валерий Гут, психолог, кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта
Простые удовольствия. Чашка любимого кофе, старый плейлист, который вызывает теплые воспоминания, уютный свитер — это не капризы. Это быстрый способ восстановить контакт с собственными чувствами и телом. Когда мозг получает сигнал «меня слышат», он прекращает тратить энергию на внутреннее сопротивление.
Нарушение рутины. Почистите зубы левой рукой, если вы правша. Выпейте чай, стоя у окна, а не за столом. Идите на работу немного другим маршрутом. Подобные микроизменения пробуждают мозг от спячки и тренируют адаптивность. Люди с высоким адаптивным интеллектом (AQ) легче переносят жизненные бури и быстрее приходят в норму после стресса.
Утро без экрана. Первые 15–30 минут после пробуждения — золотое время для психики. Погружение в ленту новостей или соцсетей в этот момент мгновенно повышает тревожность и сжигает запас внимания на весь день. Тишина или спокойная музыка позволяют дню начаться с вашего собственного настроения, а не с чужого информационного шума.
«Я хочу» + первый шаг. Можно записать одно простое желание на сегодня и сразу сделать крошечный шаг к нему. Найти в интернете картинку места, куда хочется поехать. Написать короткое сообщение другу, с которым давно не виделись. Составить список из трех пунктов для нового проекта. Это возвращает чувство, что вы автор своей жизни. Даже минимальное действие в зоне контроля активирует префронтальную кору мозга, отвечающую за осознанность и планирование.
Перезаписать утренний сценарий вручную. Если утро началось с тревоги или тяжести, этот сценарий не обязан продолжаться до вечера. Можно мысленно «переписать» финал дня: представить, как он заканчивается спокойно, с чувством облегчения или благодарности. Это не просто воображение. Такой эффект подтверждают, например, результаты метаанализа статей о нейронных эффектах когнитивно-поведенческой терапии при психических расстройствах, опубликованные китайскими учеными в издании Frontiers.
«Не стоит шуметь, но можно услышать. И тогда этот день может стать самым осознанным днем осени — точкой, где серое превращается в живое. Именно с этого часто начинаются большие перемены», — заключил психолог.
«Даже самый хмурый день — это всего 24 часа, которые можно наполнить радостью. Ваш мозг — лучший союзник в борьбе за хорошее настроение», — уверяет нейропсихолог, психотерапевт Екатерина Климашевская.
Екатерина Климашевская, психотерапевт, нейропсихолог, сексолог
Вот какие утренние ритуалы для поднятия настроения советует нейропсихолог.
«Солнечное пробуждение». Поставьте будильник на 5 минут раньше и проснитесь под любимую музыку. Ваш мозг проснется в ритме счастья.
«Водопад позитива». Контрастный душ — не просто гигиена, а настоящий нейротренинг. Чередование температур тренирует сосуды и запускает выработку норадреналина — природного антидепрессанта.
«Ароматный старт». Зажгите цитрусовые или хвойные аромасвечи. Эти запахи активируют лимбическую систему мозга, отвечающую за эмоции. Ваше утро начнется с ароматерапии.
«Живой витамин». Съешьте на завтрак что-то яркое: оранжевый апельсин, желтый банан, красное яблоко. Цветовые акценты — это визуальные витамины для мозга.
«Объятие дня». Обнимите близких или даже самого себя перед зеркалом. 20-секундные объятия запускают выработку окситоцина — гормона доверия и привязанности.
«Используйте эти простые техники, и вы сами не заметите, как станете генератором позитива», — говорит Екатерина Климашевская.
Чего не стоит делать сразу после пробуждения
По словам врача-кардиолога Ольги Бокерии, есть еще одна утренняя привычка, от которой точно стоит избавиться. По мнению специалиста, она способна плохо влиять на психику, повышать тревожность, которая и так у многих в последнее время зашкаливает.
Эта вредная привычка — сразу после пробуждения хватать в руки телефон.
Ольга Бокерия, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН
«Есть интересный факт: когда вы утром просыпаетесь и хватаете в руки телефон, вы нарушаете естественный процесс просыпания своего мозга. В норме он должен пройти четыре стадии — от тета-волн к дельта-волнам, альфа-волнам и бета-волнам. Но вы не даете ему это сделать. Вы сразу из дельта-волн бросаете его в бета-волны, которые нас сопровождают на протяжении бодрствования. И таким образом вы подвергаете свой мозг ненужному стрессу», — рассказала профессор Бокерия в своем телеграм-канале.
Чтобы помочь своему мозгу «прийти в себя», специалист советует хотя бы полчаса после сна не пользоваться телефоном. Так же стоит поступать и вечером, перед тем как заснуть.