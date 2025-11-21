НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -5

4 м/c,

южн.

 756мм 86%
Подробнее
5 Пробки
USD 80,73
EUR 92,60
Экопроекты российских компаний
Массовая драка в кафе. Видео
«Умные решения»
Продают скандальный недострой
Компании, которые создают будущее области
Благоустройство сквера в центре
Детские спектакли на Новый год
Петров стал «Актером года»
Шайба попала в голову
Здоровье Перепишите сценарий своего утра. 10 ритуалов для пробуждения, которые самый серый день сделают ярче

Перепишите сценарий своего утра. 10 ритуалов для пробуждения, которые самый серый день сделают ярче

Проверено — это работает

213
Перепишите сценарий своего утра. 10 ритуалов для пробуждения, которые самый серый день сделают ярче | Источник: praetorianphoto / Getty ImagesПерепишите сценарий своего утра. 10 ритуалов для пробуждения, которые самый серый день сделают ярче | Источник: praetorianphoto / Getty Images
Источник:

praetorianphoto / Getty Images

До календарной зимы остается всё меньше времени, но она уже плотно вошла в нашу жизнь. Дни короткие, небо серое, настроение никакое.

«Доктор Питер» решил узнать, как даже в мрачный день поднять себе настроение и сделать его чуть светлее, а значит, и счастливее. Если у вас уже с утра настроение не очень, читайте и пробуйте.

Ритуалы, которые сработают даже в самый серый день

Действительно, в конце ноября обычно многих посещает хандра: за окном серое небо, нет сил, ничего не хочется.

Как сказал «Доктору Питеру» психолог Валерий Гут, в такие моменты важно не заставлять себя радоваться, а попытаться мягко перенастроить систему. Вот что, по словам эксперта, можно сделать с утра, чтобы день перестал казаться таким серым и мрачным.

Валерий Гут, психолог, кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта

  1. Простые удовольствия. Чашка любимого кофе, старый плейлист, который вызывает теплые воспоминания, уютный свитер — это не капризы. Это быстрый способ восстановить контакт с собственными чувствами и телом. Когда мозг получает сигнал «меня слышат», он прекращает тратить энергию на внутреннее сопротивление.

  2. Нарушение рутины. Почистите зубы левой рукой, если вы правша. Выпейте чай, стоя у окна, а не за столом. Идите на работу немного другим маршрутом. Подобные микроизменения пробуждают мозг от спячки и тренируют адаптивность. Люди с высоким адаптивным интеллектом (AQ) легче переносят жизненные бури и быстрее приходят в норму после стресса.

  3. Утро без экрана. Первые 15–30 минут после пробуждения — золотое время для психики. Погружение в ленту новостей или соцсетей в этот момент мгновенно повышает тревожность и сжигает запас внимания на весь день. Тишина или спокойная музыка позволяют дню начаться с вашего собственного настроения, а не с чужого информационного шума.

  4. «Я хочу» + первый шаг. Можно записать одно простое желание на сегодня и сразу сделать крошечный шаг к нему. Найти в интернете картинку места, куда хочется поехать. Написать короткое сообщение другу, с которым давно не виделись. Составить список из трех пунктов для нового проекта. Это возвращает чувство, что вы автор своей жизни. Даже минимальное действие в зоне контроля активирует префронтальную кору мозга, отвечающую за осознанность и планирование.

  5. Перезаписать утренний сценарий вручную. Если утро началось с тревоги или тяжести, этот сценарий не обязан продолжаться до вечера. Можно мысленно «переписать» финал дня: представить, как он заканчивается спокойно, с чувством облегчения или благодарности. Это не просто воображение. Такой эффект подтверждают, например, результаты метаанализа статей о нейронных эффектах когнитивно-поведенческой терапии при психических расстройствах, опубликованные китайскими учеными в издании Frontiers.

«Не стоит шуметь, но можно услышать. И тогда этот день может стать самым осознанным днем осени — точкой, где серое превращается в живое. Именно с этого часто начинаются большие перемены», — заключил психолог.

«Даже самый хмурый день — это всего 24 часа, которые можно наполнить радостью. Ваш мозг — лучший союзник в борьбе за хорошее настроение», — уверяет нейропсихолог, психотерапевт Екатерина Климашевская.

Екатерина Климашевская, психотерапевт, нейропсихолог, сексолог

Вот какие утренние ритуалы для поднятия настроения советует нейропсихолог.

  1. «Солнечное пробуждение». Поставьте будильник на 5 минут раньше и проснитесь под любимую музыку. Ваш мозг проснется в ритме счастья.

  2. «Водопад позитива». Контрастный душ — не просто гигиена, а настоящий нейротренинг. Чередование температур тренирует сосуды и запускает выработку норадреналина — природного антидепрессанта.

  3. «Ароматный старт». Зажгите цитрусовые или хвойные аромасвечи. Эти запахи активируют лимбическую систему мозга, отвечающую за эмоции. Ваше утро начнется с ароматерапии.

  4. «Живой витамин». Съешьте на завтрак что-то яркое: оранжевый апельсин, желтый банан, красное яблоко. Цветовые акценты — это визуальные витамины для мозга.

  5. «Объятие дня». Обнимите близких или даже самого себя перед зеркалом. 20-секундные объятия запускают выработку окситоцина — гормона доверия и привязанности.

«Используйте эти простые техники, и вы сами не заметите, как станете генератором позитива», — говорит Екатерина Климашевская.

Чего не стоит делать сразу после пробуждения

По словам врача-кардиолога Ольги Бокерии, есть еще одна утренняя привычка, от которой точно стоит избавиться. По мнению специалиста, она способна плохо влиять на психику, повышать тревожность, которая и так у многих в последнее время зашкаливает.

Эта вредная привычка — сразу после пробуждения хватать в руки телефон.

Ольга Бокерия, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН

«Есть интересный факт: когда вы утром просыпаетесь и хватаете в руки телефон, вы нарушаете естественный процесс просыпания своего мозга. В норме он должен пройти четыре стадии — от тета-волн к дельта-волнам, альфа-волнам и бета-волнам. Но вы не даете ему это сделать. Вы сразу из дельта-волн бросаете его в бета-волны, которые нас сопровождают на протяжении бодрствования. И таким образом вы подвергаете свой мозг ненужному стрессу», — рассказала профессор Бокерия в своем телеграм-канале.

Чтобы помочь своему мозгу «прийти в себя», специалист советует хотя бы полчаса после сна не пользоваться телефоном. Так же стоит поступать и вечером, перед тем как заснуть.

ПО ТЕМЕ
Анастасия Романова
Утро Ритуал Утреннее солнце Настроение Психолог
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Будто это ChatGPT сгенерировал»: главные киноляпы сериала «Константинополь», перечеркивающие его историчность
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
Улочки из «Аладдина» и миллионные штрафы. Отдых в Узбекистане — что посмотреть, что попробовать и сколько это стоит
Юлия Ляшова
Мнение
«Божественная» комедия с Киану Ривзом. Стоит ли смотреть фильм «Везунчики»: рецензия
Кирилл Титов
Мнение
Баба нелегкого поведения: почему «Яга на нашу голову» — недетское кино
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
Путевка на 9 дней с перелетами обошлась в 90 тысяч. Туристка в шестой раз провела отпуск во Вьетнаме — колонка
Валентина Лемягова
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление