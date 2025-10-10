«Выковыривать дикое мясо потом придется простым скальпелем»: врач предупредила о невероятной опасности капель для носа

Капли для носа таят в себе серьезную угрозу для здоровья человека Источник: Юрий Скулыбердин

С приходом осени и холодов на город нападают полчища опасных бактерий и вирусов. Нескончаемый насморк, заложенности и жуткие головные боли — всё это неизменные спутники горожан осенью. Пытаясь спасти свой нос от ринита и подарить себе желанную свободу дыхания, многие щедро заливают в носовые проходы сосудосуживающие капли, тем самым подвергая свое здоровье еще большей опасности. Подробности — в материале наших коллег из V1.RU.

«Я заливала капли каждый день, а потом меня резали скальпелем и говорили, что легко отделалась»

Анастасия с самого детства мучилась от насморка, лишавшего ее возможности дышать. С юных лет она подсела на сосудосуживающие капли от заложенности носа и стала зависима от них, как настоящая «каплеманка».

Взрослые подсаживают детей на сосудосуживающие капли, а потом малыши мучаются от их последствий Источник: Юрий Скулыбердин

«В детстве, когда я болела, у меня часто закладывало нос, — рассказывает Анастасия. — Как-то, когда мне было лет 10, папа предложил попробовать сосудосуживающие капли, которыми сам очень увлекался. Сначала капли стали для меня настоящим спасением. После них заложенность проходила и можно было нормально дышать. Я пользовалась каплями довольно часто, особенно ночью».

Со временем Анастасия заметила, что нос стало закладывать чаще и без капель заложенность не проходила. Девушке приходилось капать средства намного чаще.

«Мне приходилось уже струйно заливать их в нос, только тогда они имели какой-то эффект. Потом и это перестало помогать. Естественно, мне пришлось обратиться уже к лор-врачу, — вспоминает девушка. — Оказалось, что от капель у меня развилась зависимость и появились большие проблемы со слизистой носа, отчего насморк и заложенность стали лишь сильнее. Появились отек и воспаление слизистых вкупе с нескончаемым ринитом».

Врачи назначали Анастасии физиопроцедуры и массажи, выписывали разные мази и спреи для носа, которые должны были вылечить нос девушки и помочь ей «слезть с капельной иглы». Однако все лекарства и процедуры имели слишком слабый эффект.

«Сначала мне сделали ультразвуковую дезинтеграцию нижних носовых раковин. Эта операция считается более щадящей, но она не помогла. Через год пришлось делать конхотомию нижних носовых раковин и скальпелем вырезать разросшиеся ткани, — гундосит девушка. — Это уже была большая, кровавая операция. Я лежала с перебинтованным носом, но знала, что ковыряние скальпелем внутри меня — это необходимая мера. После операции была еще физиотерапия, лечение другими препаратами, и я уже наконец стала нормально дышать. Сосудосуживающими каплями мне запретили пользоваться, и больше я их не применяю».

«Слизистая разрастется — потом придется срезать ее скальпелем»

Последствия применения сосудосуживающих капель будет лечить хирург Источник: Юрий Скулыбердин

Сосудосуживающие капли — это коварный препарат, обещающий человеку избавление от заложенности и вместе с тем вызывающий сильную зависимость. Вместо пользы он, при долгом и бесконтрольном применении, приносит серьезные проблемы и заболевания. Насколько ужасны могут быть последствия капель от заложенности носа, рассказала заведующая кафедрой оториноларингологии ВолгГМУ, эксперт проекта «ФактЧек: здоровье без мифов» Наталья Тарасова.

— Сосудосуживающие капли вызывают привыкание, если пользоваться ими больше чем 3 раза в день и дольше чем 5 дней. Если применять такой препарат больше 3–5 дней, он влияет на структуру эпителия слизистой оболочки полости носа, приводя к нарушению его размножения. Мерцательный эпителий превращается в плоский, то есть происходит метаплазия эпителия: он замещается более простыми видами эпителия, что нарушает структуру полости носа и приводит к атрофическому процессу и кровотечениям из носа. Капли могут приводить и к обратному процессу — чрезмерному делению клеток мерцательного эпителия и развитию соединительной ткани в нижних носовых раковинах. Это называется гипертрофический ринит.

Доктор отмечает, что при длительном приеме капли могут провоцировать даже онкологические заболевания.

Привыкание к препарату происходит через три дня у 100% лиц, которые пользуются сосудосуживающими каплями. Наталья Тарасова заведующая кафедрой оториноларингологии ВолгГМУ, эксперт проекта «ФактЧек: здоровье без мифов»

Человек становится зависимым от капель, как от наркотика. Без них он уже не может дышать Источник: Юрий Скулыбердин

— Больше 5 дней прием капель не рекомендуется, — считает доктор Наталья Тарасова. — Для того чтобы избавиться от зависимости от капель и отказаться от них, надо просто прекратить их использовать. Восстановление функции носового дыхания после отказа от капель происходит в течение суток. Это главный метод борьбы с постоянным применением сосудосуживающих капель.

Обычно консервативные методы лечения разросшейся слизистой, как говорит доктор, весьма эффективны. Специальные спреи, мази, массажи и физиопроцедуры многим пациентам действительно помогают, но в ряде случаев врачи прибегают к хирургическим вмешательствам.

— Хирургические воздействия оказываются, чтобы удалить слизистую оболочку носа, расширить носовой ход и восстановить носовое дыхание. Таких воздействий несколько на нижние носовые раковины, — объясняет Наталья Тарасова. — Наиболее щадящая операция — это ультразвуковая дезинтеграция слизистой, в результате на месте разрушенных тканей формируется рубец соединительнотканный, расширяется просвет носового хода и восстанавливается носовое дыхание. Иногда эта процедура не помогает, тогда следует более тяжелое хирургическое вмешательство — нижненосовая конхотомия, или механическая конхотома. Хирург специальным инструментом типа ножа иссекает больную раковину и слизистую на ней вплоть до операции на костной ткани раковины.

«Чем больше капаешь, тем сильнее слепнешь»

Глаукома грозит любителям капель от заложенности носа Источник: Юрий Скулыбердин

Сосудосуживающий препарат вредит не только носу. Опасное средство, как предупреждает врач Наталья Тарасова, угрожает здоровью всего организма, в первую очередь глазам, которые ввиду близости к носу находятся в особой зоне риска.

— Капли всасываются в полости носа и вместе с кровью следуют через глаз в полость черепа. Таким образом, они приводят к сосудосуживающему эффекту во всех сосудах, куда попадают вместе с кровью. А это не только полость носа, это сосуды глаза, а также полость черепа.

Долгое применение препарата, как доказано врачами, ведет к развитию множества патологий глаза, в том числе и к глаукоме.

— Сосудосуживающие капли стимулируют секрецию ресничного тела, которое синтезирует внутри глазную жидкость, — объясняет доктор. — При ее избыточной секреции и недостаточном оттоке при дренажной дисфункции глаза может произойти повышение внутриглазного давления. В конечном итоге это приводит к глаукоме — заболеванию, которое характеризуется высоким внутриглазным давлением и в дальнейшем атрофией диска зрительного нерва, что приводит к потере зрения. Если у пациента уже имеется глаукома, то прием сосудосуживающих капель ему противопоказан.

«Нарушения ритма и болезни сосудов»

Коварные капли для носа наносят колоссальный вред всему организму. Эксперты предупреждают: капли от заложенности вредят сердцу и сосудам. Чем дольше человек закапывает в нос, тем больше у него проблем с давлением и сердечным ритмом. В особой зоне риска — пожилые люди.

Кроме того, при передозировках капли распространяются и в сердце, и из сердца, выбрасываются в большой круг кровообращения. Препарат, содержащийся в каплях, может приводить к суживанию сосудов полости черепа, а также к сосудосуживающему эффекту в сердце и почках.

— При длительном и частом применении сосудосуживающих капель могут проявляться и системные эффекты этих веществ, симпатомиметиков, которые влияют на все сосуды в организме, что приводит к их спазмам и повышению артериального давления, — говорит доктор. — Системно это проявляется спазмами всех сосудов и повышением артериального давления и цереброспинальной жидкости в спинном и головном мозге. В результате появляются головные боли, головокружение, дисфункция центральной нервной системы головного мозга, нарушения сердечного ритма: экстрасистола, тахикардия, аритмия. Особое влияние системные эффекты оказывают на людей пожилого и старческого возраста. Поэтому капли — это далеко не безобидный медикамент.