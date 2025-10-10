«Выковыривать дикое мясо потом придется простым скальпелем»: врач предупредила о невероятной опасности капель для носа

С приходом осени и холодов на город нападают полчища опасных бактерий и вирусов. Нескончаемый насморк, заложенности и жуткие головные боли — всё это неизменные спутники горожан осенью. Пытаясь спасти свой нос от ринита и подарить себе желанную свободу дыхания, многие щедро заливают в носовые проходы сосудосуживающие капли, тем самым подвергая свое здоровье еще большей опасности. Подробности — в материале наших коллег из V1.RU.
«Я заливала капли каждый день, а потом меня резали скальпелем и говорили, что легко отделалась»
Анастасия с самого детства мучилась от насморка, лишавшего ее возможности дышать. С юных лет она подсела на сосудосуживающие капли от заложенности носа и стала зависима от них, как настоящая «каплеманка».
«В детстве, когда я болела, у меня часто закладывало нос, — рассказывает Анастасия. — Как-то, когда мне было лет 10, папа предложил попробовать сосудосуживающие капли, которыми сам очень увлекался. Сначала капли стали для меня настоящим спасением. После них заложенность проходила и можно было нормально дышать. Я пользовалась каплями довольно часто, особенно ночью».
Со временем Анастасия заметила, что нос стало закладывать чаще и без капель заложенность не проходила. Девушке приходилось капать средства намного чаще.
«Мне приходилось уже струйно заливать их в нос, только тогда они имели какой-то эффект. Потом и это перестало помогать. Естественно, мне пришлось обратиться уже к лор-врачу, — вспоминает девушка. — Оказалось, что от капель у меня развилась зависимость и появились большие проблемы со слизистой носа, отчего насморк и заложенность стали лишь сильнее. Появились отек и воспаление слизистых вкупе с нескончаемым ринитом».
Врачи назначали Анастасии физиопроцедуры и массажи, выписывали разные мази и спреи для носа, которые должны были вылечить нос девушки и помочь ей «слезть с капельной иглы». Однако все лекарства и процедуры имели слишком слабый эффект.
«Сначала мне сделали ультразвуковую дезинтеграцию нижних носовых раковин. Эта операция считается более щадящей, но она не помогла. Через год пришлось делать конхотомию нижних носовых раковин и скальпелем вырезать разросшиеся ткани, — гундосит девушка. — Это уже была большая, кровавая операция. Я лежала с перебинтованным носом, но знала, что ковыряние скальпелем внутри меня — это необходимая мера. После операции была еще физиотерапия, лечение другими препаратами, и я уже наконец стала нормально дышать. Сосудосуживающими каплями мне запретили пользоваться, и больше я их не применяю».
«Слизистая разрастется — потом придется срезать ее скальпелем»
Сосудосуживающие капли — это коварный препарат, обещающий человеку избавление от заложенности и вместе с тем вызывающий сильную зависимость. Вместо пользы он, при долгом и бесконтрольном применении, приносит серьезные проблемы и заболевания. Насколько ужасны могут быть последствия капель от заложенности носа, рассказала заведующая кафедрой оториноларингологии ВолгГМУ, эксперт проекта «ФактЧек: здоровье без мифов» Наталья Тарасова.
— Сосудосуживающие капли вызывают привыкание, если пользоваться ими больше чем 3 раза в день и дольше чем 5 дней. Если применять такой препарат больше 3–5 дней, он влияет на структуру эпителия слизистой оболочки полости носа, приводя к нарушению его размножения. Мерцательный эпителий превращается в плоский, то есть происходит метаплазия эпителия: он замещается более простыми видами эпителия, что нарушает структуру полости носа и приводит к атрофическому процессу и кровотечениям из носа. Капли могут приводить и к обратному процессу — чрезмерному делению клеток мерцательного эпителия и развитию соединительной ткани в нижних носовых раковинах. Это называется гипертрофический ринит.
Доктор отмечает, что при длительном приеме капли могут провоцировать даже онкологические заболевания.
Привыкание к препарату происходит через три дня у 100% лиц, которые пользуются сосудосуживающими каплями.
— Больше 5 дней прием капель не рекомендуется, — считает доктор Наталья Тарасова. — Для того чтобы избавиться от зависимости от капель и отказаться от них, надо просто прекратить их использовать. Восстановление функции носового дыхания после отказа от капель происходит в течение суток. Это главный метод борьбы с постоянным применением сосудосуживающих капель.
Обычно консервативные методы лечения разросшейся слизистой, как говорит доктор, весьма эффективны. Специальные спреи, мази, массажи и физиопроцедуры многим пациентам действительно помогают, но в ряде случаев врачи прибегают к хирургическим вмешательствам.
— Хирургические воздействия оказываются, чтобы удалить слизистую оболочку носа, расширить носовой ход и восстановить носовое дыхание. Таких воздействий несколько на нижние носовые раковины, — объясняет Наталья Тарасова. — Наиболее щадящая операция — это ультразвуковая дезинтеграция слизистой, в результате на месте разрушенных тканей формируется рубец соединительнотканный, расширяется просвет носового хода и восстанавливается носовое дыхание. Иногда эта процедура не помогает, тогда следует более тяжелое хирургическое вмешательство — нижненосовая конхотомия, или механическая конхотома. Хирург специальным инструментом типа ножа иссекает больную раковину и слизистую на ней вплоть до операции на костной ткани раковины.
«Чем больше капаешь, тем сильнее слепнешь»
Сосудосуживающий препарат вредит не только носу. Опасное средство, как предупреждает врач Наталья Тарасова, угрожает здоровью всего организма, в первую очередь глазам, которые ввиду близости к носу находятся в особой зоне риска.
— Капли всасываются в полости носа и вместе с кровью следуют через глаз в полость черепа. Таким образом, они приводят к сосудосуживающему эффекту во всех сосудах, куда попадают вместе с кровью. А это не только полость носа, это сосуды глаза, а также полость черепа.
Долгое применение препарата, как доказано врачами, ведет к развитию множества патологий глаза, в том числе и к глаукоме.
— Сосудосуживающие капли стимулируют секрецию ресничного тела, которое синтезирует внутри глазную жидкость, — объясняет доктор. — При ее избыточной секреции и недостаточном оттоке при дренажной дисфункции глаза может произойти повышение внутриглазного давления. В конечном итоге это приводит к глаукоме — заболеванию, которое характеризуется высоким внутриглазным давлением и в дальнейшем атрофией диска зрительного нерва, что приводит к потере зрения. Если у пациента уже имеется глаукома, то прием сосудосуживающих капель ему противопоказан.
«Нарушения ритма и болезни сосудов»
Коварные капли для носа наносят колоссальный вред всему организму. Эксперты предупреждают: капли от заложенности вредят сердцу и сосудам. Чем дольше человек закапывает в нос, тем больше у него проблем с давлением и сердечным ритмом. В особой зоне риска — пожилые люди.
Кроме того, при передозировках капли распространяются и в сердце, и из сердца, выбрасываются в большой круг кровообращения. Препарат, содержащийся в каплях, может приводить к суживанию сосудов полости черепа, а также к сосудосуживающему эффекту в сердце и почках.
— При длительном и частом применении сосудосуживающих капель могут проявляться и системные эффекты этих веществ, симпатомиметиков, которые влияют на все сосуды в организме, что приводит к их спазмам и повышению артериального давления, — говорит доктор. — Системно это проявляется спазмами всех сосудов и повышением артериального давления и цереброспинальной жидкости в спинном и головном мозге. В результате появляются головные боли, головокружение, дисфункция центральной нервной системы головного мозга, нарушения сердечного ритма: экстрасистола, тахикардия, аритмия. Особое влияние системные эффекты оказывают на людей пожилого и старческого возраста. Поэтому капли — это далеко не безобидный медикамент.
В качестве альтернативы для пациентов, страдающих заложенностью носа, врач-оториноларинголог предлагает препараты на основе морской воды. У них нет воздействия на рецепторы сосудов, и при этом они оказывают благоприятное влияние на структуру слизистой оболочки, помогая бороться с насморком.