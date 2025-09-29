«Поражает молодых женщин»: пластический хирург — о страшных побочных эффектах «Оземпика»

Врач обеспокоен тем, что рецептурный препарат используется не по назначению Источник: Мария Романова / Городские медиа

Хирург Леонид Зварич рассказывает, что модный в России «Оземпик» массово калечит молодых женщин. В его практике нарастает пугающая тенденция: всё больше женщин до 35 лет обращаются с осложнениями, и у многих в анамнезе — бесконтрольный прием «чудо-средства» для похудения. В своей откровенной колонке на портале MSK1.RU врач с 20-летним стажем рассказывает, к каким страшным последствиям приводит погоня за быстрым похудением.

Волшебный укол или бизнес-проект?

На мой взгляд, многие исследования по этому препарату могут быть не совсем объективными или всесторонними. Они могут проводиться в интересах фармацевтического гиганта, а из-за колоссальных прибылей образуется много заинтересованных сторон. В том числе и среди врачей, которым гораздо проще не вникать в тонкости, а просто назначить «волшебный» укол. Пациент теряет вес, сахар приходит в норму — всё замечательно, доктор молодец. Но именно поэтому я считаю, что на сегодняшний день от «Оземпика» больше вреда, чем пользы.

Другая опасность в том, что некоторые люди принимают этот препарат бесконтрольно, без наблюдения врача. Они сами себе его назначают, ведь он доступен в продаже. А мы прекрасно знаем, к чему приводит свободный доступ к препаратам: по той же схеме мы получили кризис с устойчивостью бактерий к антибиотикам. Люди шли в аптеку, покупали их без рецепта, самостоятельно назначали себе лечение, и в итоге мы получили бактерии, устойчивые к большинству известных препаратов. К сожалению, бесконтрольный прием «Оземпика» идет по тому же опасному пути и поражает самую активную группу населения.

Почему нет чудо-таблетки от ожирения

Возраст пациенток, которые хотят скорректировать вес, действительно молодеет. Чаще всего ко мне приходят женщины после родов, которые хотят привести себя в форму. Многие из них уже перепробовали разные диеты, а некоторые самостоятельно начинают принимать различные препараты для похудения, например «Оземпик». Нередко звучит простая фраза: «Хочу просто убрать лишние килограммы», но, как правило, такие женщины не ходят в спортзал, у них нет строгой диеты — они могут то переедать, то, наоборот, голодать.

Перед тем как применять какие-то препараты, нужно пройти обследование, по крайней мере, сдать общий анализ мочи, крови, биохимический анализ крови, сделать УЗИ органов брюшной полости. Если есть избыточная масса тела, надо разбираться, почему это происходит. Не всегда причина в переедании, у кого-то есть гормональный сбой. Если есть гормональный сбой, то нужно обязательно обследовать щитовидную железу и сдать анализ на гормоны. Поэтому прием «Оземпика» без обследования и консультации специалистов подвергает человека опасности.

Также важно понимать: волшебной таблетки не существует и никогда пациент не похудеет, если использует только диету. С возрастом обмен веществ замедляется и обязательно нужно добавлять физическую активность, расширить рацион питания в сторону животных белков и зелени, ограничить прием углеводов и жиров. И тот, кто худеет, должен обязательно наблюдаться у эндокринолога, гастроэнтеролога и диетолога.

Фармакологи пока не создали еще чудо-лекарство для легкого похудения, и порой эксперименты с внешностью заканчиваются на операционном столе Источник: dr_zvarich / T.me

Кому-то нужен и психотерапевт, потому что у таких пациентов часто есть расстройство пищевого поведения. Эти люди не могут себя сдержать в еде: у них постоянные срывы. Нарушения пищевых привычек часто идут из семьи и детства: всё связано с тем, как человек привык питаться, и бороться с этим очень тяжело.

И только при всестороннем и комплексном подходе можно добиться значимого результата. Монотерапия «Оземпиком», когда пациент сам себе его назначил и принимает без наблюдения врача, действительно может привести к разным осложнениям.

Например, на фоне приема этого препарата «сгорает» мышечная ткань, и это в первую очередь заметно на лице. Такие пациенты — обычно старше 35 лет — приходят с жалобами на ранние возрастные изменения. В принципе, для этого возраста характерно наблюдение у косметологов и дерматологов, которое направлено на улучшение качества кожи. Но когда эти пациенты не получают результата, они приходят к пластическому хирургу. Потому что те изменения овала лица, которые произошли, косметологи уже вряд ли смогут скорректировать.

Расплата за быстрый результат

Недавно на прием ко мне пришла пациентка, которая принимала «Оземпик» в течение года. У нее очень лабильный вес — постоянно плюс-минус 5–7 килограммов. Раньше она справлялась собственными силами: садилась на диету, ходила в спортзал, и это помогало. Но после 35 лет заметила, что прежние методы перестали работать, и приняла решение начать прием «Оземпика».

В течение последнего года у нее резко проявились изменения в области лица: появились брыли, возникла пустота в области щек. В ходе обследования выяснились важные детали: у пациентки был дефицит витамина D и анемия. Также оказалось, что она редко ест мясо (основной незаменимый источник белка), замещая его различными коктейлями и орехами. То есть животный белок она заменяла растительным и на этом фоне начала прием «Оземпика». Все эти факторы вместе спровоцировали ранние возрастные изменения.

В течение трех месяцев мы компенсировали все дефицитные состояния, улучшили качество кожи, довели до нормы показатели гемоглобина и витаминно-минерального баланса. Затем я выполнил ей глубокий SMAS-лифтинг лица, подтяжку шеи и верхнюю блефаропластику. Девушка осталась довольна результатом.

Мне не хотелось бы оперировать таких молодых пациенток. Ими должны заниматься косметологи. А когда в сферу пластической хирургии приходят пациенты в 35 лет с явными возрастными изменениями, это не очень хорошая тенденция. Тем более я точно знаю причину этих изменений — нарушение обменных процессов на фоне приема «Оземпика». Леонид Зварич хирург

К тому же это ведет к финансовым тратам: если пластическая операция планировалась, например, через 10−15 лет, то женщинам приходится решать эти проблемы гораздо раньше, и, к сожалению, косметология не может им помочь.

Реальная цена самолечения

Есть и более страшные случаи. Ко мне обратилась пациентка с жалобами на деформацию передней брюшной стенки, наличие кожно-жирового «фартука». О том, что она принимает «Оземпик», женщина мне сразу не сказала.

Мы начали предоперационную подготовку. Но на этапе обследования, когда она сдала анализы и прошла УЗИ, картина стала тревожной. Я увидел серьезные нарушения: жировой гепатоз печени, воспаление желчного пузыря с наличием камней в полости, признаки панкреатита, а по анализам — явления острого воспалительного процесса. В этот момент мне пришлось с ней очень серьезно поговорить.

В результате мы приняли решение о срочной госпитализации в хирургический стационар для консервативного лечения. После того как острое воспаление сняли, мы удалили желчный пузырь, параллельно пролечили острый панкреатит, который развился на фоне желчнокаменной болезни.

Причиной всего этого оказался бесконтрольный прием «Оземпика». Его ей никто не назначал — она начала принимать его сама по совету подруги. За шесть месяцев приема значительного снижения веса она не отметила, зато появились жалобы на постоянную изжогу, тяжесть в животе, отрыжку и периодические боли в правом и левом подреберье опоясывающего характера на фоне обычного рациона питания.

Стремление к улучшайзингу порой сурово бьет женщин по здоровью Источник: dr_zvarich / T.me

Обычно с такими симптомами люди могут ходить годами, не придавая им значения. Но на фоне приема «Оземпика» скрытая проблема резко обострилась и привела к острому панкреатиту. Также у нее резко вырос сахар — до 12 единиц (при норме до 6 единиц), хотя раньше пациентка повышения сахара не отмечала.

Самое грозное осложнение в такой ситуации — панкреонекроз. К счастью, в этом случае нам удалось избежать худшего прогноза благодаря грамотным и своевременным действиям, и мы смогли остановить процесс. Но хочу добавить, что на фоне панкреонекроза у пациента может развиться сахарный диабет, а если он уже был? Компенсировать его таблетками будет крайне сложно: требуются комплексная терапия с применением инъекций инсулина.

Сахарный диабет ведет к сосудистым осложнениям: страдают зрение, слух, почки, нервная система, головной мозг.

Такая ситуация не редкость. Ко мне буквально раз-два в неделю приходят на консультацию пациенты с похожими жалобами. И далеко не все сразу признаются, что принимают «Оземпик». Как и в этой истории, правда часто всплывает только на этапе предоперационного обследования, когда мы видим всю картину целиком и отказываем в плановой операции, предлагая сначала разобраться с последствиями самолечения.

Леонид Зварич

