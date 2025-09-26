НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

пасмурно, без осадков

ощущается как +7

4 м/c,

зап.

 761мм 82%
Подробнее
4 Пробки
USD 83,61
EUR 97,68
Реконструкция стадиона
Как изменится погода
Третий мост через Волгу
Ярославский бренд покорил Россию
История капитана «Локомотива»
Средства борьбы с простудой
Насмерть сбили пешехода. Видео
Умер Тигран Кеосаян
Завоют сирены. Когда и почему
Пожар в пятиэтажке
Здоровье Умер Тигран Кеосаян Обзор «Не могу больше жить»: чем болел Тигран Кеосаян

«Не могу больше жить»: чем болел Тигран Кеосаян

Он трижды обманул смерть, но на четвертый раз не смог

379
Режиссеру исполнилось только 30 лет, когда здоровье начало его подводить | Источник: Анвар Галеев / ТАССРежиссеру исполнилось только 30 лет, когда здоровье начало его подводить | Источник: Анвар Галеев / ТАСС

Режиссеру исполнилось только 30 лет, когда здоровье начало его подводить

Источник:

Анвар Галеев / ТАСС

Новость о смерти Тиграна Кеосаяна для многих стала шоком, несмотря на долгие месяцы тревожного ожидания. В конце 2024 года режиссер перенес клиническую смерть, после которой впал в кому. С этого момента семья Кеосаяна и все неравнодушные молились за его выздоровление, но 26 сентября Маргарита Симоньян написала у себя в телеграм-канале: «Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю. Спасибо всем, кто молился». Но на самом деле Тигран Кеосаян вгрызался в любую возможность выжить не только последние девять месяцев. За долгим и мучительным прощанием стояла многолетняя, невидимая для многих борьба, о которой мало кто догадывался.

Источник:

Городские медиа

«Считали, что он доживет до 46 лет»

Тигран Кеосаян родился в семье, где кино было воздухом. Его мать — актриса, а отец — режиссер, подаривший миру «Неуловимых мстителей» (6+). С самого детства на нем лежал груз ответственности, о котором ему напоминал отец:

— Фамилия эта не твоя и даже не моя, фамилия нам не принадлежит. И мы должны делать что-то хорошее, а вот позорить не имеем права, — говорил сыну Эдмонд Кеосаян.

С детства Кеосаян жил с установкой: не подвести отца. Поэтому после школы он начал работать с полной отдачей. Его первым местом работы стала киностудия «Мосфильм», где он выполнял мелкие поручения.

Кроме режиссуры, Тигран Кеосаян также сам снимался в кино | Источник: кадр из фильма «Чтобы помнили» (16+), ОРТ, 1996 годКроме режиссуры, Тигран Кеосаян также сам снимался в кино | Источник: кадр из фильма «Чтобы помнили» (16+), ОРТ, 1996 год

Кроме режиссуры, Тигран Кеосаян также сам снимался в кино

Источник:

кадр из фильма «Чтобы помнили» (16+), ОРТ, 1996 год

После армии он серьезно занялся кинорежиссурой, следуя по стопам отца. В каждом предложении он видел возможность доказать всему миру, что он справится и сделает лучше всех. Такой подход вышел ему боком после работы над комедией «Бедная Саша» (0+).

— Смены на площадке длились по 22 часа в сутки. Потом я слег с мерцательной аритмией. Но случайно появившуюся возможность снять этот фильм упускать было нельзя, — считал он.

В 90-е вместе со старшим братом Давидом Кеосаян открыл студию Gold Vision, где занялся съемкой рекламы и клипов для звезд. Работы стало еще больше. Заказы шли один за одним: съемки для Шуфутинского, Аллегровой, Гурцкаи. При этом Кеосаян продолжал снимать фильмы, а также в 2007 году начал работать на телевидении в роли ведущего программы «Вечер с Тиграном Кеосаяном» (16+).

Каждый выпуск к Тиграну Кеосаяну приходили приглашенные звезды и они обсуждали актуальные темы | Источник: кадр из программы «Вечер с Тиграном Кеосаяном» (16+), «РЕН-ТВ», 2007 годКаждый выпуск к Тиграну Кеосаяну приходили приглашенные звезды и они обсуждали актуальные темы | Источник: кадр из программы «Вечер с Тиграном Кеосаяном» (16+), «РЕН-ТВ», 2007 год

Каждый выпуск к Тиграну Кеосаяну приходили приглашенные звезды и они обсуждали актуальные темы

Источник:

кадр из программы «Вечер с Тиграном Кеосаяном» (16+), «РЕН-ТВ», 2007 год

Год работы везде и сразу и колоссальное напряжение, накопленное за десятки лет, дало о себе знать. В 2008 году, когда ему было 42 года, режиссер попал в больницу в предынфарктном состоянии, и ему установили стент для лучшего кровоснабжения. Несмотря на серьезную операцию, Кеосаян не воспринял переживания врачей всерьез и уже был полон решимости поскорее идти в эфир и снимать.

— Надеюсь, что очень скоро мы снова встретимся с вами в эфире. И наше с вами завтра точно будет лучше, чем сегодня! — оптимистично говорил поклонникам Тигран после операции.

Однако «завтра» оказалось не таким радостным. Уже через два года, в 2010-м, у Кеосаяна случился инфаркт, после которого прогнозы были неутешительными.

— Ему врачи давали три года жизни. И мы сейчас часто обсуждаем это с его врачами, они считали, что он доживет до 46 лет, — вспоминала позже супруга режиссера Маргарита Симоньян.

«Если бы я была рядом, этого бы не случилось»

Врачи ошиблись, вместо трех лет режиссер прожил 15. И все эти годы он отказывался уходить на покой. Вместо отдыха с минимальным количеством переживаний он продолжал снимать фильмы и вести программы, чем искренне удивлял медиков. Зрители видели на экране уверенного и энергичного ведущего, не догадываясь, что за улыбкой и пылкими речами стояла титаническая сила воли. Любой стресс или переутомление могли стать для него последними.

Источник: кадр из шоу «Судьба человека» (12+), «Россия 1», 2025 годИсточник: кадр из шоу «Судьба человека» (12+), «Россия 1», 2025 год
Источник:

кадр из шоу «Судьба человека» (12+), «Россия 1», 2025 год

Маргарита Симоньян продолжала переживать за любимого, но никому не рассказывала об этом. Только в 2019 году в одном из шоу она обмолвилась, что ждет, когда Кеосаян бросит курить.

— Пока нет, но надеюсь, что бросит, — с надеждой сказала Симоньян публике, которая не представляла, насколько привычка была губительной для режиссера.

В конце декабря 2024 года у Тиграна Кеосаяна случился обширный инфаркт. В этот момент его жены не было рядом.

— Я не была рядом в кои-то веки. Если бы я была рядом, этого бы не случилось, — с горечью признавалась Симоньян на шоу «Судьба человека».

Она приехала в больницу буквально вслед за мужем. И видела, как, несмотря на все усилия врачей, режиссер перенес клиническую смерть и впал в кому из-за хронических проблем с сердцем и инфарктов в анамнезе. Первый месяц Маргарита не соглашалась уходить из больницы и ждала, что любимый откроет глаза и придет в себя. Позже она со слезами рассказывала, что от отчаяния была готова на безумный шаг:

— Я решила, что если это всё-таки кома и такая тяжелая ситуация, то я уеду на СВО, потому что я просто не могу больше жить. Конечно, меня там «грохнут» на второй день, и полечу встречаться с Господом.

Маргарита так и не дождалась, чтобы муж произнес хоть слова на ее мольбы | Источник: Маргарита Симоньян / T.meМаргарита так и не дождалась, чтобы муж произнес хоть слова на ее мольбы | Источник: Маргарита Симоньян / T.me

Маргарита так и не дождалась, чтобы муж произнес хоть слова на ее мольбы

Источник:

Маргарита Симоньян / T.me

До 30 января режиссер абсолютно ни на что не реагировал. Но потом появилась слабая надежда — он начал отвечать на голос жены.

— Он не говорит, но он отвечает. Ему говорю: «Солнышко, если ты меня слышишь, моргни». Он моргает. Я ему что-то говорю: «Пойдем домой, пойдем домой». Он рот открывает, начинает шевелиться, руки протягивает. Мы с ним общаемся, он мне отвечает. Я ему ножки поцелую, а он пальчики на ногах сгибает, — делилась Симоньян в апреле.

Однако врачи не давали никаких прогнозов, признавая, что ситуация находится за пределами их возможностей, и чем дольше человек не приходит в себя, тем меньше шансов, что он пойдет на поправку.

— Врачи говорят, что всё в руках Божьих. Что всё это уже находится за пределами медицины. Кто-то выходит из комы, кто-то не выходит. Почему это происходит или не происходит — ни один врач так и не смог объяснить, — говорила Маргарита.

Девять месяцев семья надеялась на чудо, но оно не произошло. В ночь на 26 сентября 2025 года Тигран Кеосаян скончался, так и не придя в сознание. Кеосаян неоднократно переносил аортокоронарное стентирование, и в его сердце установлены семь стентов и кардиостимулятор. Предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность.

ПО ТЕМЕ
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Тигран Кеосаян Маргарита Симоньян Смерть Инфаркт Сердечная недостаточность Кино
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
59 минут
видимо он давно отдал концы, однако врачи подключили его к аппарату и танули с Маргариты денешки
Гость
1 час
ну, наконец-то, ара-джан!!!!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Съездила в Крым и не поверила своим глазам — что там восхитило туристку и неприятно удивило
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Мнение
«Красиво, но никакого „вау“»: ярославец попробовал кучу развлечений в Сочи и составил топ лучших
Кирилл Поверинов
фотограф
Мнение
«Будет рубилово»: болельщик «Локомотива» дал прогноз на матч с ЦСКА
Артем Ушков
блогер
Мнение
О чем никогда не нужно спрашивать ChatGPT, а то будет только хуже. Объясняет эксперт
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Съездить, конечно, можно, но жить бы я здесь не стал». Российский тренер рассказал о стажировке в Канаде
Даниил Бабенко
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление