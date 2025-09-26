«Не могу больше жить»: чем болел Тигран Кеосаян

Режиссеру исполнилось только 30 лет, когда здоровье начало его подводить Источник: Анвар Галеев / ТАСС

Новость о смерти Тиграна Кеосаяна для многих стала шоком, несмотря на долгие месяцы тревожного ожидания. В конце 2024 года режиссер перенес клиническую смерть, после которой впал в кому. С этого момента семья Кеосаяна и все неравнодушные молились за его выздоровление, но 26 сентября Маргарита Симоньян написала у себя в телеграм-канале: «Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю. Спасибо всем, кто молился». Но на самом деле Тигран Кеосаян вгрызался в любую возможность выжить не только последние девять месяцев. За долгим и мучительным прощанием стояла многолетняя, невидимая для многих борьба, о которой мало кто догадывался.

Источник: Городские медиа

«Считали, что он доживет до 46 лет»

Тигран Кеосаян родился в семье, где кино было воздухом. Его мать — актриса, а отец — режиссер, подаривший миру «Неуловимых мстителей» (6+). С самого детства на нем лежал груз ответственности, о котором ему напоминал отец:

— Фамилия эта не твоя и даже не моя, фамилия нам не принадлежит. И мы должны делать что-то хорошее, а вот позорить не имеем права, — говорил сыну Эдмонд Кеосаян.

С детства Кеосаян жил с установкой: не подвести отца. Поэтому после школы он начал работать с полной отдачей. Его первым местом работы стала киностудия «Мосфильм», где он выполнял мелкие поручения.

Кроме режиссуры, Тигран Кеосаян также сам снимался в кино Источник: кадр из фильма «Чтобы помнили» (16+), ОРТ, 1996 год

После армии он серьезно занялся кинорежиссурой, следуя по стопам отца. В каждом предложении он видел возможность доказать всему миру, что он справится и сделает лучше всех. Такой подход вышел ему боком после работы над комедией «Бедная Саша» (0+).

— Смены на площадке длились по 22 часа в сутки. Потом я слег с мерцательной аритмией. Но случайно появившуюся возможность снять этот фильм упускать было нельзя, — считал он.

В 90-е вместе со старшим братом Давидом Кеосаян открыл студию Gold Vision, где занялся съемкой рекламы и клипов для звезд. Работы стало еще больше. Заказы шли один за одним: съемки для Шуфутинского, Аллегровой, Гурцкаи. При этом Кеосаян продолжал снимать фильмы, а также в 2007 году начал работать на телевидении в роли ведущего программы «Вечер с Тиграном Кеосаяном» (16+).

Каждый выпуск к Тиграну Кеосаяну приходили приглашенные звезды и они обсуждали актуальные темы Источник: кадр из программы «Вечер с Тиграном Кеосаяном» (16+), «РЕН-ТВ», 2007 год

Год работы везде и сразу и колоссальное напряжение, накопленное за десятки лет, дало о себе знать. В 2008 году, когда ему было 42 года, режиссер попал в больницу в предынфарктном состоянии, и ему установили стент для лучшего кровоснабжения. Несмотря на серьезную операцию, Кеосаян не воспринял переживания врачей всерьез и уже был полон решимости поскорее идти в эфир и снимать.

— Надеюсь, что очень скоро мы снова встретимся с вами в эфире. И наше с вами завтра точно будет лучше, чем сегодня! — оптимистично говорил поклонникам Тигран после операции.

Однако «завтра» оказалось не таким радостным. Уже через два года, в 2010-м, у Кеосаяна случился инфаркт, после которого прогнозы были неутешительными.

— Ему врачи давали три года жизни. И мы сейчас часто обсуждаем это с его врачами, они считали, что он доживет до 46 лет, — вспоминала позже супруга режиссера Маргарита Симоньян.

«Если бы я была рядом, этого бы не случилось»

Врачи ошиблись, вместо трех лет режиссер прожил 15. И все эти годы он отказывался уходить на покой. Вместо отдыха с минимальным количеством переживаний он продолжал снимать фильмы и вести программы, чем искренне удивлял медиков. Зрители видели на экране уверенного и энергичного ведущего, не догадываясь, что за улыбкой и пылкими речами стояла титаническая сила воли. Любой стресс или переутомление могли стать для него последними.

Источник: кадр из шоу «Судьба человека» (12+), «Россия 1», 2025 год

Маргарита Симоньян продолжала переживать за любимого, но никому не рассказывала об этом. Только в 2019 году в одном из шоу она обмолвилась, что ждет, когда Кеосаян бросит курить.

— Пока нет, но надеюсь, что бросит, — с надеждой сказала Симоньян публике, которая не представляла, насколько привычка была губительной для режиссера.

В конце декабря 2024 года у Тиграна Кеосаяна случился обширный инфаркт. В этот момент его жены не было рядом.

— Я не была рядом в кои-то веки. Если бы я была рядом, этого бы не случилось, — с горечью признавалась Симоньян на шоу «Судьба человека».

Она приехала в больницу буквально вслед за мужем. И видела, как, несмотря на все усилия врачей, режиссер перенес клиническую смерть и впал в кому из-за хронических проблем с сердцем и инфарктов в анамнезе. Первый месяц Маргарита не соглашалась уходить из больницы и ждала, что любимый откроет глаза и придет в себя. Позже она со слезами рассказывала, что от отчаяния была готова на безумный шаг:

— Я решила, что если это всё-таки кома и такая тяжелая ситуация, то я уеду на СВО, потому что я просто не могу больше жить. Конечно, меня там «грохнут» на второй день, и полечу встречаться с Господом.

Маргарита так и не дождалась, чтобы муж произнес хоть слова на ее мольбы Источник: Маргарита Симоньян / T.me

До 30 января режиссер абсолютно ни на что не реагировал. Но потом появилась слабая надежда — он начал отвечать на голос жены.

— Он не говорит, но он отвечает. Ему говорю: «Солнышко, если ты меня слышишь, моргни». Он моргает. Я ему что-то говорю: «Пойдем домой, пойдем домой». Он рот открывает, начинает шевелиться, руки протягивает. Мы с ним общаемся, он мне отвечает. Я ему ножки поцелую, а он пальчики на ногах сгибает, — делилась Симоньян в апреле.

Однако врачи не давали никаких прогнозов, признавая, что ситуация находится за пределами их возможностей, и чем дольше человек не приходит в себя, тем меньше шансов, что он пойдет на поправку.

— Врачи говорят, что всё в руках Божьих. Что всё это уже находится за пределами медицины. Кто-то выходит из комы, кто-то не выходит. Почему это происходит или не происходит — ни один врач так и не смог объяснить, — говорила Маргарита.