«Вернуть лицу первоначальный вид будет невозможно»: зачем подростки хотят подрезать себе уголки губ и чем это грозит?

Так ли сильно девушки стремятся повторять опасные тренды? Источник: Мария Романова / Городские медиа

Тренды в пластической хирургии регулярно сводят с ума всех: и тех, кто мечтает «сделать себя красивее», и противников любых косметологических вмешательств. Сейчас в социальных сетях молодежи активно продвигают моду на так называемую улыбку Гуинплена, или же на подрезание уголков губ. Свою точку зрения на очередной виток преображения внешности высказали психологи и пластические хирурги в материале наших волгоградских коллег из V1.RU.

«Надо было до ушей, так красивее»

В соцсетях активно обсуждают тренд на «улыбку Гуинплена», названный в честь главного героя романа Виктора Гюго «Человек, который смеется». Юные дамы показывают, как бы выглядели их губы, будь они чуть шире растянуты, зачастую с помощью простого макияжа. Однако некоторые действительно решаются подрезать уголки рта — и в домашних условиях, и у косметологов и пластических хирургов. Впрочем, подобный контент достаточно быстро блокируют за нарушения правил площадок.

Здесь девушка, видимо, подрисовала уголки при помощи косметики Источник: Tiktok.com

У этой девушки якобы такая форма рта, о чём она сама написала в комментариях под видео Источник: Tiktok.com

Девочка говорит, что это просто грим, а не шрамы после операции Источник: Tiktok.com

Появление подобных видеозаписей сопровождается тысячами осуждающих и гневных комментариев. Только единицы находят этот тренд привлекательным и спрашивают, как проходит операция и где ее можно сделать.

«Давайте, продолжайте, я чувствую себя умной».

«Бедная девочка».

«Боже, этот ваш тренд забудется за месяц, и что после этого вы будете делать?»

«Мне интересна реакция родителей».

«Асимметрия, флегмона и заражение крови»

Резко негативно отнесся к новому тренду челюстно-лицевой и пластический хирург Игорь Романов, назвавший такое вмешательство крайне опасным.

— Это абсолютно небезопасная история. Она относится к тем операциям, которые являются невозвратными, — говорит Игорь Романов. — То есть вернуть лицу первоначальный вид будет практически невозможно, ввиду того, что к углу рта слишком близко располагается мышечное сплетение, и в это мышечное сплетение вплетается шесть мышц.

Любое рассечение этой мышцы приведет к выраженной стойкой асимметрии. Игорь Романов челюстно-лицевой и пластический хирург

— Анатомически это абсолютно не физиологическая операция, травмирующая и уродующая. Конечно, такие операции я не делал, и не слышал, чтобы такое делали в нашем городе, — говорит пластический хирург.

Специалист предупредил: подобная операция не украсит лицо, а напротив, исказит, поскольку главное последствие — это полное изменение симметрии лица.

— Из последствий — это выраженная, стойкая, почти необратимая асимметрия. Так как угол рта — это максимально движущаяся анатомическая структура, возможна и какая-то индивидуальная болезненность, — говорит Игорь Романов. — Не очень хороша и заживляемость, потому что, опять же, это угол рта, и там всё время есть и пища, и слюна, и вода. Из-за всего этого происходит раздражение. И почти всегда будут образовываться рубцы плохого качества.

Бездумное следование трендам может привести к плачевным последствиям Источник: Мария Романова / Городские медиа

В свою очередь участник проекта «ФактЧек: Здоровье без Мифов» ассистент кафедры педиатрии и неонатологии ИНМФО ВолгГМУ Максим Выскуб подчеркивает, что проведенная в домашних условиях операция по подрезанию уголков губ легко приведет к сепсису, воспалению и флегмоне. Простое желание сделать себя «красивее» может всерьез сказаться на здоровье, в связи с чем вероятно заражение крови и гнойные образования.

— Если смотреть со стороны эстетики, то не совсем понятно, для чего это делается. Но это опасно в любом случае, — считает Максим Выскуб. — Любая операция опасна, когда не знаешь, кто ее делает и в каких условиях. Подобная пластическая операция должна выполняться в клинике с лицензией пластической хирургии. В домашних условиях делать такие операции — это абсурд полнейший. Это может привести к чему угодно, в том числе весьма тяжелым последствиям.

Рассуждая о подобных операциях, косметолог усомнился в том, насколько опасные тренды имеют влияние на реальную жизнь.

— Я не думаю, что они имеют какое-то реальное влияние на нашу жизнь. Наоборот, это гипертрофированное мнение отдельных личностей, из-за которых мы на какие-то фейки обращаем внимание. Как это было с теми же лисьими глазками или сильно увеличенными губами. В Европе уже подобных губ у молодых девушек я не вижу. В принципе, в России всё то же самое. Нам просто хочется выдергивать что-то непонятное и это обсуждать.

Вместо того, чтобы повторять опасные тренды и поднимать шум вокруг них, Максим Выскуб порекомендовал заняться действительно полезными вещами. Например, заботой о своей коже.

— За кожей надо ухаживать постоянно, но это про увлажнение, про питание, про добавление аминокислот, коллагеностимуляции. Вот это сейчас тренд времени. Но об этом меньше говорят, а стараются выцепить что-то интересное, чтобы привлекало внимание. А на самом деле об этом надо говорить, чтобы кожа была ухожена. Это такой же труд, как чистка зубов — несложно. Но без каких-либо гипертрофированных вещей.

А о тех, кто повторяет тренды вроде «улыбки Гуинплена», специалист высказался кратко.

Такие люди были, есть и будут, но это единицы. Максим Выскуб косметолог

«Не каждый тренд становится реальностью»

Психолог Елизавета Коломиец убеждена, что подобные тренды — это временное явление, при этом сопряженное с реальной опасностью для здоровья человека.

— Такие тренды — это просто мода, которая может поменяться в любой момент. Например, та же мода на увеличение груди потихонечку сходит на нет. Или мода на очень сильно пухлые губы, — перечисляет психолог. — Теперь люди уже думают, как выводить филлеры. Или мода на татуировки на лице, которые потихонечку выводят лазером.

Тренды приходят и уходят, считает психолог. На самооценку человека положительного влияния они не окажут.

— Популизм пластических операций, как мне кажется, не совсем здоровая история. Потому что возникает ощущение, что можно в себе внешне что-то поменять, и всё будет сразу здорово. Нет, это не так, — говорит Елизавета Коломиец.

Не факт, что пластическая операция поможет чувствовать себя увереннее Источник: Мария Романова / Городские медиа

По словам психолога, перед тем, как пытаться разрезать себе рот или воплотить в реальность еще какой-то тренд из соцсетей, нужно развивать свои навыки, потихонечку набираться уверенности в себе, больше общаться с людьми и работать над самооценкой.

— Всё это временно, но подростки — самая уязвимая аудитория. Перед тем, как делать пластические операции, нужна консультация психолога. Лучше делать это в более позднем возрасте, чем более раннем, чтобы понимать все последствия, — считает Елизавета Коломиец. — Если человек их делает очень много — значит, у него пропадает связь с телом. Он готов терпеть постоянную боль, чтобы получать этот результат. Не думать о последствиях для себя или своего состояния.

Клинический психолог Анастасия Федорова предупреждает: красота — это субъективное понятие, поэтому результат любых вмешательств может быть непредсказуемым в плане влияния на психику и самооценку.

Тренды на пластические операции, распространяемые в социальных сетях и СМИ, оказывают значительное влияние на общественное сознание и поведение. Анастасия Федорова клинический психолог