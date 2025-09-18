НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Вернуть лицу первоначальный вид будет невозможно»: зачем подростки хотят подрезать себе уголки губ и чем это грозит?

«Вернуть лицу первоначальный вид будет невозможно»: зачем подростки хотят подрезать себе уголки губ и чем это грозит?

В интернете всё чаще говорят об «улыбке Гуинплена», которой якобы так хотят обзавестись молодые девушки

Так ли сильно девушки стремятся повторять опасные тренды?

Так ли сильно девушки стремятся повторять опасные тренды?

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

Тренды в пластической хирургии регулярно сводят с ума всех: и тех, кто мечтает «сделать себя красивее», и противников любых косметологических вмешательств. Сейчас в социальных сетях молодежи активно продвигают моду на так называемую улыбку Гуинплена, или же на подрезание уголков губ. Свою точку зрения на очередной виток преображения внешности высказали психологи и пластические хирурги в материале наших волгоградских коллег из V1.RU.

«Надо было до ушей, так красивее»

В соцсетях активно обсуждают тренд на «улыбку Гуинплена», названный в честь главного героя романа Виктора Гюго «Человек, который смеется». Юные дамы показывают, как бы выглядели их губы, будь они чуть шире растянуты, зачастую с помощью простого макияжа. Однако некоторые действительно решаются подрезать уголки рта — и в домашних условиях, и у косметологов и пластических хирургов. Впрочем, подобный контент достаточно быстро блокируют за нарушения правил площадок.

Здесь девушка, видимо, подрисовала уголки при помощи косметики

Здесь девушка, видимо, подрисовала уголки при помощи косметики

Источник:

Tiktok.com

У этой девушки якобы такая форма рта, о чём она сама написала в комментариях под видео

У этой девушки якобы такая форма рта, о чём она сама написала в комментариях под видео

Источник:

Tiktok.com

Девочка говорит, что это просто грим, а не шрамы после операции

Девочка говорит, что это просто грим, а не шрамы после операции

Источник:

Tiktok.com

Появление подобных видеозаписей сопровождается тысячами осуждающих и гневных комментариев. Только единицы находят этот тренд привлекательным и спрашивают, как проходит операция и где ее можно сделать.

«Давайте, продолжайте, я чувствую себя умной».

«Бедная девочка».

«Боже, этот ваш тренд забудется за месяц, и что после этого вы будете делать?»

«Мне интересна реакция родителей».

«Надо было до ушей, так красивее».

«Асимметрия, флегмона и заражение крови»

Резко негативно отнесся к новому тренду челюстно-лицевой и пластический хирург Игорь Романов, назвавший такое вмешательство крайне опасным.

— Это абсолютно небезопасная история. Она относится к тем операциям, которые являются невозвратными, — говорит Игорь Романов. — То есть вернуть лицу первоначальный вид будет практически невозможно, ввиду того, что к углу рта слишком близко располагается мышечное сплетение, и в это мышечное сплетение вплетается шесть мышц.

Игорь Романов

Любое рассечение этой мышцы приведет к выраженной стойкой асимметрии.

Игорь Романов

челюстно-лицевой и пластический хирург

— Анатомически это абсолютно не физиологическая операция, травмирующая и уродующая. Конечно, такие операции я не делал, и не слышал, чтобы такое делали в нашем городе, — говорит пластический хирург.

Специалист предупредил: подобная операция не украсит лицо, а напротив, исказит, поскольку главное последствие — это полное изменение симметрии лица.

— Из последствий — это выраженная, стойкая, почти необратимая асимметрия. Так как угол рта — это максимально движущаяся анатомическая структура, возможна и какая-то индивидуальная болезненность, — говорит Игорь Романов. — Не очень хороша и заживляемость, потому что, опять же, это угол рта, и там всё время есть и пища, и слюна, и вода. Из-за всего этого происходит раздражение. И почти всегда будут образовываться рубцы плохого качества.

Бездумное следование трендам может привести к плачевным последствиям

Бездумное следование трендам может привести к плачевным последствиям

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

В свою очередь участник проекта «ФактЧек: Здоровье без Мифов» ассистент кафедры педиатрии и неонатологии ИНМФО ВолгГМУ Максим Выскуб подчеркивает, что проведенная в домашних условиях операция по подрезанию уголков губ легко приведет к сепсису, воспалению и флегмоне. Простое желание сделать себя «красивее» может всерьез сказаться на здоровье, в связи с чем вероятно заражение крови и гнойные образования.

— Если смотреть со стороны эстетики, то не совсем понятно, для чего это делается. Но это опасно в любом случае, — считает Максим Выскуб. — Любая операция опасна, когда не знаешь, кто ее делает и в каких условиях. Подобная пластическая операция должна выполняться в клинике с лицензией пластической хирургии. В домашних условиях делать такие операции — это абсурд полнейший. Это может привести к чему угодно, в том числе весьма тяжелым последствиям.

Рассуждая о подобных операциях, косметолог усомнился в том, насколько опасные тренды имеют влияние на реальную жизнь.

— Я не думаю, что они имеют какое-то реальное влияние на нашу жизнь. Наоборот, это гипертрофированное мнение отдельных личностей, из-за которых мы на какие-то фейки обращаем внимание. Как это было с теми же лисьими глазками или сильно увеличенными губами. В Европе уже подобных губ у молодых девушек я не вижу. В принципе, в России всё то же самое. Нам просто хочется выдергивать что-то непонятное и это обсуждать.

Вместо того, чтобы повторять опасные тренды и поднимать шум вокруг них, Максим Выскуб порекомендовал заняться действительно полезными вещами. Например, заботой о своей коже.

— За кожей надо ухаживать постоянно, но это про увлажнение, про питание, про добавление аминокислот, коллагеностимуляции. Вот это сейчас тренд времени. Но об этом меньше говорят, а стараются выцепить что-то интересное, чтобы привлекало внимание. А на самом деле об этом надо говорить, чтобы кожа была ухожена. Это такой же труд, как чистка зубов — несложно. Но без каких-либо гипертрофированных вещей.

А о тех, кто повторяет тренды вроде «улыбки Гуинплена», специалист высказался кратко.

Максим Выскуб

Такие люди были, есть и будут, но это единицы.

Максим Выскуб

косметолог

«Не каждый тренд становится реальностью»

Психолог Елизавета Коломиец убеждена, что подобные тренды — это временное явление, при этом сопряженное с реальной опасностью для здоровья человека.

— Такие тренды — это просто мода, которая может поменяться в любой момент. Например, та же мода на увеличение груди потихонечку сходит на нет. Или мода на очень сильно пухлые губы, — перечисляет психолог. — Теперь люди уже думают, как выводить филлеры. Или мода на татуировки на лице, которые потихонечку выводят лазером.

Тренды приходят и уходят, считает психолог. На самооценку человека положительного влияния они не окажут.

— Популизм пластических операций, как мне кажется, не совсем здоровая история. Потому что возникает ощущение, что можно в себе внешне что-то поменять, и всё будет сразу здорово. Нет, это не так, — говорит Елизавета Коломиец.

Не факт, что пластическая операция поможет чувствовать себя увереннее

Не факт, что пластическая операция поможет чувствовать себя увереннее

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

По словам психолога, перед тем, как пытаться разрезать себе рот или воплотить в реальность еще какой-то тренд из соцсетей, нужно развивать свои навыки, потихонечку набираться уверенности в себе, больше общаться с людьми и работать над самооценкой.

 — Всё это временно, но подростки — самая уязвимая аудитория. Перед тем, как делать пластические операции, нужна консультация психолога. Лучше делать это в более позднем возрасте, чем более раннем, чтобы понимать все последствия, — считает Елизавета Коломиец. — Если человек их делает очень много — значит, у него пропадает связь с телом. Он готов терпеть постоянную боль, чтобы получать этот результат. Не думать о последствиях для себя или своего состояния.

Клинический психолог Анастасия Федорова предупреждает: красота — это субъективное понятие, поэтому результат любых вмешательств может быть непредсказуемым в плане влияния на психику и самооценку.

Анастасия Федорова

Тренды на пластические операции, распространяемые в социальных сетях и СМИ, оказывают значительное влияние на общественное сознание и поведение.

Анастасия Федорова

клинический психолог

— Влияние медиа достаточно велико, чтобы менять представление людей о красоте. Пользователи Сети готовы подражать популярным личностям, легко попадаются на уловки рекламных кампаний, постоянно сравнивают себя с отредактированными картинками, — говорит Анастасия Федорова. — Тем не менее нельзя утверждать, что каждый тренд автоматически воплощается в реальность. Большинство тенденций остаются предметом обсуждений и дискуссий, не приводя к массовому внедрению.

Мария Умнова
Мария Умнова
Пластическая операция Хирургия Тренд
